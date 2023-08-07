Жорстока агресивна війна з боку Росії торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Вона має наслідки далеко за межами Європи, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала результати мирного саміту, який відбувся у Саудівській Аравії за участі 42 країн.
Про це йдеться в інтерв'ю Бербок виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила", - заявила глава МЗС Німеччини.
Вона додала, що президент України Володимир Зеленський "своєю "формулою миру" показав для цього вирішальний шлях".
"Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України", - наголосила вона.
За словами міністра, у деяких учасників саміту, зокрема у Преторії чи Пекіна, погляд на війну в Україні відрізняється від європейського. Але скрізь "нашим спільним розумінням має бути Статут Організації Об'єднаних Націй", – додала Бербок.
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В Україні війна і вона повинна за когось думати?
Бербок переймається більше за продовольство а не зброєю для України
Коли йде війна ніякого продовольства не може бути
Варто зазначити те що для внутрішніх потреб України продовольства вистачає
А те що неможливо експортувати за кордон -це війна і наслідки повинні були передбачені
І до чого фермери в умовах війни вирощують багато зерна а потім жаліються що не можуть продати?
Не садіть садіть менше і буде Україні менше проблем не треба ніяка зернова угода
А це все через бізнес і український також який вимагав від влади знайти будь- які шляхи щоб продавати зерно
Але ж ці бізнесмени шкодять Україні своїми вимогами
Не продавайте не виробляйте
Зараз продукція потрібна для внутрішнього ринку і дуже мало оскільки багато людей поїхали за кордон то і попит на товари знижується
Якби ставилися в першу чергу інтереси народу і влади а не бізнесу який хоче заробляти то було б інша справа
Бо мало хто зрозумів що під час війни нічого і ніщо нікому не потрібне
А якщо комусь щось і потрібне то це в збитки державі