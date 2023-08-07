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Новини Війна в Україні
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саміт (606) Саудівська Аравія (113) Анналена Бербок (326)

Жорстока агресивна війна з боку Росії торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Вона має наслідки далеко за межами Європи, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала результати мирного саміту, який відбувся у Саудівській Аравії за участі 42 країн.

Про це йдеться в інтерв'ю Бербок виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Сигнал з Джидди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила", - заявила глава МЗС Німеччини.

Вона додала, що президент України Володимир Зеленський "своєю "формулою миру" показав для цього вирішальний шлях".

"Кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України", - наголосила вона.

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За словами міністра, у деяких учасників саміту, зокрема у Преторії чи Пекіна, погляд на війну в Україні відрізняється від європейського. Але скрізь "нашим спільним розумінням має бути Статут Організації Об'єднаних Націй", – додала Бербок.

Автор: Марина Макєєва
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Нам не все одно, кого вона торкається. Краще, щоб торкалася більшої кількості людей у світі і створювала більше проблем. Тоді може хоч більше зброї будете нам давати. А так, ви по ходу більше думаєте, що там з людьми в Африці, Азії, ПА, а не про тих, хто захищає вас від росії і Китаю. І тих, кого вбивають і лишають перспектив цілі покоління. Подвійні, чи потрійні стандарти у вас. Але, звісно, дякуємо за те, що є. Але так би і сказали, що не хочете, щоб ми перемогли і якось спровокували цим росію на застосування ЯЗ, не дай боже по ЄС. По факту, мы зараз цепок, чи намордник для росії і ви не хочете це змінювати. А могли б стати удавкою для них і придушити її. Безвихідь. Влада не може і не хоче виробляти більше зброї, а партнери не хочуть розлютити росію....
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07.08.2023 07:01 Відповісти
мені ще більше дивно, чого це тебе, кремлебота все ще тут не закрили з кінцями....
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07.08.2023 07:44 Відповісти
А до чого Україні зараз думати за країни Африки Азії латинської Америки
В Україні війна і вона повинна за когось думати?
Бербок переймається більше за продовольство а не зброєю для України
Коли йде війна ніякого продовольства не може бути
Варто зазначити те що для внутрішніх потреб України продовольства вистачає
А те що неможливо експортувати за кордон -це війна і наслідки повинні були передбачені
І до чого фермери в умовах війни вирощують багато зерна а потім жаліються що не можуть продати?
Не садіть садіть менше і буде Україні менше проблем не треба ніяка зернова угода
А це все через бізнес і український також який вимагав від влади знайти будь- які шляхи щоб продавати зерно
Але ж ці бізнесмени шкодять Україні своїми вимогами
Не продавайте не виробляйте
Зараз продукція потрібна для внутрішнього ринку і дуже мало оскільки багато людей поїхали за кордон то і попит на товари знижується
Якби ставилися в першу чергу інтереси народу і влади а не бізнесу який хоче заробляти то було б інша справа
Бо мало хто зрозумів що під час війни нічого і ніщо нікому не потрібне
А якщо комусь щось і потрібне то це в збитки державі
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07.08.2023 07:43 Відповісти
Пiхуй. Пускай сосуту своих дружбанов за которых они топят у руснявых.
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07.08.2023 08:07 Відповісти
Зорян і Шкіряк, зверніть увагу на Ану і Лєну!
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07.08.2023 09:14 Відповісти
Бербок, нужно убирать с этого поста. Она обрушает рейтинг действующей власти, которая лояльна до Украины и всячески помогает ей. Она глупая женщина и нагородила уже много всякой чуши- "полезная идиотка" её можно со спокойной душой назвать.
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07.08.2023 10:20 Відповісти
если внимательно прочитать ее интервью , то впечатление такое что мир готовят к еще одной войне , более глобальной чем у нас с парашей , если посмотреть сверху на все что происходит в мире , обратить внимание на риторику и поведение некоторых политиков за последнее время , то мне так кажется что громыхнет где-то на востоке , китай, индия, пакистан , иран , ............страны африки это колонии в основном , ресурсные , там нет смысла войнушку затевать , а то что параша полезла туда , и дестабелизирует в тех регионах ситуацию доказывает всему миру ( особенно европе ) что с парашей пора заканчивать ( в том виде в котором она сейчас существует ) , каким образом ? - еще одна война , в которой она примет участие , на подготовку и реализацию этого плана уйдет от 3 до 5 лет , впк стран европы набирает обороты , тотатльное перевооружение стран бывшего восточно-европейского договора , регион черного моря не будет под контролем параши , штаты после тестов своего вооружения в Украине получат миллиардные заказы ( точно не из европы ) , такие барыши как на оружии они ни где не получат , а кто на сегодняшний день может покупать дорогостоящее оружие ? - китай , индия , ................так что к 2028 война прийдет и на их землю , парашка будет поддерживать китай ( выгребая свои ресурсы и деньги ) , индию будет поддерживать весь мир , ................не важно как закончится та война , главное - параши не будет , и Украина вернет все свои земли , которые до того времени будут под парашей ( из-за договорняка который зеля и ермак уже практически подписали в Джиде ) .
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07.08.2023 12:26 Відповісти
Всё это вполне бы было реалистично, если бы не одно НО. А именно - наличие ЯО и неуловимых для ПВО некоторых видов ракет способных нести ядерный заряд. "Пэтриот" в Украине продемонстрировал, что он не способен гарантировать 100% безопасность, и вообще далёк от этого важного фактора в случае развития таких глобальных событий, про которые вы тут написали.
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07.08.2023 12:37 Відповісти
,, пэтриоты ,, не панацея , а война между странами имеющими я/о вполне возможна , и даже более реальна , так как каждый может шарахнуть главным приорететом будет обыкновенное вооружение , и конфликт который разгорится скорее всего будет не территориальный , и страны которые будут поддерживать стороны конфликта тоже имеют я/о , и договор будет на эту тему 100% , так же как с нами , что-бы не бить по территории параши западным оружием , ..........любая современная война - деньги и договорняки , людей не берут в счет .
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07.08.2023 12:47 Відповісти
"пэтриот"- не панацея. Но ЯО было придумано с таким лозунгом, как удерживающее оружие от глобальной войны. И тут есть своя истина, это не совсем пустой лозунг. Как только, будет придумано оружие, которое со 100% вероятностью будет гарантировать безопасность от ЯО, сразу начнётся глобальная война с установлением всем непонятливым простой истины "кто тут папа". А конфликт может только начаться конечно, но чисто теоретически. Он начнётся с простых вооружений, простыми людьми, армиями, окопами, самолётами и прочее. Но закончится договором, где все останутся при своих. Потому что, ЯО оружие всё поменяло, сразу же после его первого применения Штатами против Японии в конце 2мв. Результат известен- несгибаемая, технологичная Япония капитулировала на милость победителю, осознав что противопоставить такому пздцу ничего не может. Даже млн. глубоко идейных, патриотичных самоубийц-камикадзе не помогут. С тех пор, ничего не изменилось, только само оружие стало во-много раз смертоносней.
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07.08.2023 13:07 Відповісти
согласен с Вами , но вот парашка не спешит применять я/о , хотя заяв делала много , потому что сама понимает что получит в ответ , они пошли другим путем , путем запугивания запада тем что война может перекинутся и на их территорию , использую вагнер как инструмент влияния , и создавая напряженность в районе сувалкского корридора , плюс купленные политики типа венгерского недоумка , а европа живет спокойно и багато , и им это не нужно , они скорее откупятся , предложив Украине миллиарды за то , что-бы заморозить войну и тем самым накормить аппетиты путина и уберечь себя от неприятностей , при том , что в европе тоже есть я/о , и они могли бы точно так же предупредить парашку , но почему-то этого не делают , просто потому что сцат , и я/о для них не более чем имеющийся факт , хер они его когда применят , то же самое можно сказать и про китай , и про индию , вторая мировая была тоже полигоном вооружений , с той лишь разницей , что тогда атомную бомбу только изобрели , и нужно было ее испытать , и сами штаты не ожидали такого разрушительного эфекта ( теоретически - да , а как ето будет в реальности - вряд-ли ) , сегодня уже другие методы , китай выпустил вирус который убил больше людей чем бомба на хиросиму , и экономических убытков принесло это тоже больше , сегодняшние войны - войны технологий , пропаганды , и подкупа , а когда начинают стрелять то списывают это на местный ,, конфликт ,, при котором применение я/о просто недопустимо , и контроль за ,, конфликтом ,, путем договоренностей и контроля поставок вооружений и финансов , конечно , с китаем и индией может пойти все не по плану , НО , державы имеющие я/о вступающие в открытый конфликт , должны понимать чем все закончится в случае его приминения ( это из разряда фантастики ), а в реалиях руководителя страны решившего применить я/о просто грохнут и дело с концом , я/о на сегодняшний день не более чем предмет шантажа и влияния .
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07.08.2023 14:57 Відповісти
І в цей час ФРН купує нафту у рашки через нафтопровід Дружба і апріорі фінансуючи рашистську орду, сприяючи таким чином винекненню голоду в Африці. Браво Бербок, цинізм і лицемірство ходять під руку.
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07.08.2023 12:47 Відповісти
 
 