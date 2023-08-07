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В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", - йдеться в повідомленні.
Тіла було захоронено на двох локаціях.
Топ коментарі
+5 Danger Zone
показати весь коментар07.08.2023 08:06
+3 Огусто
показати весь коментар07.08.2023 07:46
+3 Gary Grant
показати весь коментар07.08.2023 08:12
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Тіла було захоронено на двох локаціях. Джерело: https://censor.net/ua/n3435774
По-друге, малувато буде. Нехай на біс привезуть ще з десяток камазів.
Але руський гній зайвим не буде.
Яка-ніяка, а органіка
В мой большой просторный кузов.
Их спешу доставить в срок!
Хоть бы кто-нибудь помог...
А. Васина
Тільки звільниться південь де будуть ті могили і ті дохлі кацапи?
Могили знесуть а мертвеців вивезуть бо і народ не захоче мати поряд такий негатив який може нагадувати вічно про себе про рашизм