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В окуповану Чаплинку Херсонської області привезли два вантажні автомобілі з трупами окупантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ліквідація

У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ", -  йдеться в повідомленні.

Тіла було захоронено на двох локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Запоріжжя, Роботино. рашистське дрг перевдягнулося у форму ЗСУ. Наслідки для рашистів - свій же дрон їх вислідив і - "Из-за несогласованности действий "дружественным огнем" были убиты 32 человека. На этом беды не закончились, после удара враг (то есть Силы обороны Украины - УНИАН) обнаружил позиции нашей артиллерии и накрыл ее кассетными снарядами. Еще 19 человек погибли, есть много раненых, в том числе тяжело", - пишет канал. росканал -кремлевская табакерка.
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07.08.2023 08:06
+3
Він ядовитий і дуже смердючий.
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07.08.2023 07:46
+3
Засрали пів України своїм гнилим м'ясом. Хто це все викопувати потім буде?
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07.08.2023 08:12
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В кращому випадку спалять.

Тіла було захоронено на двох локаціях. Джерело: https://censor.net/ua/n3435774
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07.08.2023 07:40 Відповісти
По-перше, не з "трупами окупантів", а з залишками "харошіх рюзбкіх".
По-друге, малувато буде. Нехай на біс привезуть ще з десяток камазів.
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07.08.2023 07:38 Відповісти
Так їх поховали чи тільки привезли? Якщо поховали, то чому в Чаплинці? На московії не потрібні, чи це місцеві?
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07.08.2023 07:39 Відповісти
там и местные с паспортами.
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07.08.2023 07:43 Відповісти
Зарили на нашій землі. М'ясо не ховають
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07.08.2023 07:57 Відповісти
Ну что бы чернозем был хороший детям и внукам )))
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07.08.2023 08:47 Відповісти
Землі там родючі.
Але руський гній зайвим не буде.
Яка-ніяка, а органіка
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07.08.2023 07:43 Відповісти
Він ядовитий і дуже смердючий.
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07.08.2023 07:46 Відповісти
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07.08.2023 08:04 Відповісти
Запоріжжя, Роботино. рашистське дрг перевдягнулося у форму ЗСУ. Наслідки для рашистів - свій же дрон їх вислідив і - "Из-за несогласованности действий "дружественным огнем" были убиты 32 человека. На этом беды не закончились, после удара враг (то есть Силы обороны Украины - УНИАН) обнаружил позиции нашей артиллерии и накрыл ее кассетными снарядами. Еще 19 человек погибли, есть много раненых, в том числе тяжело", - пишет канал. росканал -кремлевская табакерка.
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07.08.2023 08:06 Відповісти
Засрали пів України своїм гнилим м'ясом. Хто це все викопувати потім буде?
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07.08.2023 08:12 Відповісти
А крім землі скільки води отруїли..там де колодязі використовують, все ж трупаками й паливо мастильними потруєне
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07.08.2023 08:24 Відповісти
Поместилось много грузов
В мой большой просторный кузов.
Их спешу доставить в срок!
Хоть бы кто-нибудь помог...

А. Васина
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07.08.2023 08:23 Відповісти
Поховали це не значить що ті кацапські могили будуть вічні
Тільки звільниться південь де будуть ті могили і ті дохлі кацапи?
Могили знесуть а мертвеців вивезуть бо і народ не захоче мати поряд такий негатив який може нагадувати вічно про себе про рашизм
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07.08.2023 08:25 Відповісти
гробной сезон в разгаре для русни
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07.08.2023 08:27 Відповісти
Белаза ?
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07.08.2023 08:25 Відповісти
То черга за ладами
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07.08.2023 08:25 Відповісти
Після війни в Україні не має лишитися жодної могилки окупантів.
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07.08.2023 08:54 Відповісти
и никто не узнает где могилки русни
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07.08.2023 09:00 Відповісти
Майже вся українська еліта була знищена на Соловках. За свідками очевидців в одну могилу впихували 9 трупів. Всі територія соловків була буквально всипана кістками. До середини 80-х, цілих 12 років там працював спеціальний стройбат. Кістки збирали, викопували, мололи на муку і баржами вивозили в море... Ми просто зобовязані знищити всі сліди кацапських окупантів...
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07.08.2023 10:50 Відповісти
 
 