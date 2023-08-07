Минулої доби окупанти 30 разів обстріляли Херсонщину, 4 особи зазнали поранень
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Російські окупанти випустили 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію четверо людей дістали поранення.
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