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Минулої доби окупанти 30 разів обстріляли Херсонщину, 4 особи зазнали поранень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські окупанти випустили 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

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Автор: Марина Макєєва
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