Обстановка на Харківщині: ракетні атаки на обласний центр, удари керованими авіабомбами та обстріли 5 районів. Є жертви

Вчора, 6 серпня, близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі.

Без постраждалих. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби ворог із артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік.

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"Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа", - інформує очільник регіону.

У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа.

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Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Як повідомляв Цензор.НЕТ зранку 6 серпня ворог обстрілював ракетами Харків.