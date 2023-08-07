Минулого тижня ЗСУ знищили 340 одиниць ворожої техніки та взяли в полон 30 окупантів, - Міноборони

На Півдні та Сході українські захисники минулого тижня взяли в полон 30 осіб, знищили понад 340 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулого тижня українські військові на Півдні і Сході взяли в полон 30 осіб, знищили понад 340 одиниць військової техніки, зокрема: танки, міномети, гаубиці, ракетні установки, вороже ППО, понад 70 місць скупчення особового складу російської армії, близько 10 пунктів управління, 15 зенітно-ракетних комплексів, понад 60 артилерійських установок, близько 10 складів з боєприпасами та станції радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

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