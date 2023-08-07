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Китай виявив "конструктивну позицію" щодо України на саміті у Саудівській Аравії, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,сі,цзіньпін

На дводенному саміті у Саудівській Аравії, на якому обговорювалася українська "формула миру" та закінчення війни РФ проти України, Китай виявив "конструктивну позицію", а також дав зрозуміти делегаціям інших країн, що готовий залишатися у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейські чиновники вітали "конструктивну" участь КНР у заході, на якому не було представників РФ.

Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, країни-учасниці саміту в Джидді сприйняли як "переворот", що стало головною подією серед учасників заходу, йдеться у матеріалі.

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Так, Пекін після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не виступав із засудженням військової агресії Кремля. Тепер, за словами одного європейського дипломата, Китай "виглядає конструктивним" та "прагне показати, що не з Росією", і "сама присутність Китаю показує, що РФ стає дедалі більш ізольованою".

Інший представник Європи зазначив, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Також європейський дипломат звернув увагу, що всі делегати "широко підтримали" тезу про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України "має бути заснована на будь-якому мирному врегулюванні".

За підсумками зустрічі в Джидді учасники домовилися створити робочі групи по темах українського "мирного плану", що складається з 10 пунктів.

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У статті також зазначається, що аналітики розцінюють участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії як сигнал про можливі зміни у підходах Пекіна до агресії РФ.

За словами французького дипломата, на саміті китайська делегація наполягала на припиненні вогню. При цьому союзники України назвали такий заклик неприйнятним, оскільки це фактично заморозить позиції російських окупантів в Україні, чого й прагне Москва.

Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь-якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.
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Топ коментарі
+10
Перш за все, Китай має наполягати не на припиненні вогню, а на виводі російських військ з України. Інакше це Троянський кінь.
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07.08.2023 09:19
+7
ППР - посиділи, позвізділи, розійшлись...
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07.08.2023 09:18
+7
А можна включити в переговорну групу Кличка і попередити, что за фразу "прекращение огня" одразу б'ємо в щелепу? )
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07.08.2023 09:22
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ППР - посиділи, позвізділи, розійшлись...
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07.08.2023 09:18 Відповісти
На вівтар сатани

За 530 днів путінської «спецоперації» в Україні втрати «другої за чисельністю армії у світі» становили понад чверть мільйона воїнів «русского православного мира». Ця цифра перевищує кількість мешканців міста Нальчика. Відповідно на московії з'явилося чверть мільйона вдів. Уряд снігової Нігерії подбав про сім'ї, в яких загинули годувальники та виділили сиротам по пачці пельменів та по сітці з морквою. Велику цікавість до вдів також виявляють сини Сходу з Китаю, які тепер знайдуть на чужині «другі сім'ї».

З Приамур'я повідомляють про змішані російсько-китайські сім'ї. Коли аграрії з Чайни входять до спальні російських жінок, то народжуються жовті діти. Вони відрізняються від дітей угрофінів та мокши будовою розрізу очей з сильно розвиненою складкою верхньої повіки. Виступаючи в Мінську, володимир люциферович заявив присутнім у залі, що готовий покласти в Україні на вівтар сатани ще 300 тисяч людських життів свого електорату.
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07.08.2023 10:41 Відповісти
Перш за все, Китай має наполягати не на припиненні вогню, а на виводі російських військ з України. Інакше це Троянський кінь.
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07.08.2023 09:19 Відповісти
він і є таким - русню не впустили, то прийшов сам куратор русні - а нам ******** з держдепу, як переможно змінилася думка на нашу користь, хоча ще тиждень тому Китай заборонив продаж Україні засобів антидронової боротьби, увесь час з Китая лунає про цілісність України (в складі РФ), і Іран теж почав таке повторювати
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08.08.2023 01:00 Відповісти
Китай виявив "конструктивну позицію" - aha osobenno pro zupiniti strelati
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07.08.2023 09:20 Відповісти
А можна включити в переговорну групу Кличка і попередити, что за фразу "прекращение огня" одразу б'ємо в щелепу? )
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07.08.2023 09:22 Відповісти
Якби там був ще арахамія, то була б позиція дуже конструктивною. А єрмак кончена консерва
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07.08.2023 09:25 Відповісти
китайці разом із кацапами ще мають відповісти за ковід.
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07.08.2023 09:27 Відповісти
я конечно не геополитик мирового масштаба,но такой конструктив связан или со смягчением позиции США по Тайваню,или ультиматумом европейцев в отношении своего рынка для китайцев.
В последнее конечно мало верится, но без каких то уступок для поднебесной тут точно не обошлось.
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07.08.2023 09:30 Відповісти
У Китаю язик не відає, що в цей час роблять руки. Дивно ? Припинити вогонь, але хйуло з початку війни отримує з китаю цей вогонь: ракети та ********** ЕШЕЛОНАМИ.
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07.08.2023 09:32 Відповісти
Китай теж згоден на кордони лютого 2022 року та на перемир'я без виводу російськіх війск.
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07.08.2023 09:51 Відповісти
через відсутність "конструктивних позицій" від західних партнерів України -США,Англії,Польщі,Німечини.Франціїі т.д яких не було по причині антизахідної, та антиукраїнської діяльності "зе зрадників ,прорашистських слуг" - прорашистський "конструктив" почав навязувати співучасник рашистської окупації України - Китай ,котрий "благословив " куйла всія 3,14дерації для нападу на Україну в минулому і є найбільшим партнером 3,14рації у фінансово- війскових відносинах в теперішньому часі
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07.08.2023 09:54 Відповісти
Я б не дуже довіряв Китаю. Там можуть казати одне, а робити інше.
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07.08.2023 10:02 Відповісти
Чому ? Зараз вони з Путлером та Єрмаком роблять те, що і кажуть !
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07.08.2023 10:06 Відповісти
Вообще, что это за дурацкий саммит? Какой смысл? "Медведь" жив, а не мёртв. Может этот саммит когда-то и готовился под предполагаемые, успешные результаты контрнаступления. И тогда можно было решать судьбу мишки, без участия самого мишки, чтобы лишний раз подчеркнуть его поражение. Но с учётом существующих реалий, выглядит теперь это как тупо голимый цирк.
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07.08.2023 10:27 Відповісти
Так и есть - безсмысленное азиатское бюрократическое шапито.
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07.08.2023 10:37 Відповісти
Ми мали заявити що Україна не претендує на кордони 1991 року, що Єрмак і зробив.
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07.08.2023 10:59 Відповісти
Вводите санкции против Китая! По-другому он не понимает. Это тот же *********, только больше размером.
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07.08.2023 10:35 Відповісти
вся ця "деструктивна позиція": КР на Тайвані - це наше. Треба поважати наші вимоги ми ж ваші (українські) поважаємо.
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07.08.2023 13:39 Відповісти
 
 