Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Міноборони

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням. Ворог мінує позиції навіть в три шари.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", - сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху.

Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

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"І зараз наші війська стикаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.

"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", - розповіла Маляр.

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