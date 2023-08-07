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Новини Війна в Україні
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мінування (1159) Маляр Ганна (518) контрнаступ на Півдні (337)

Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мінування,харківщина

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням. Ворог мінує позиції навіть в три шари.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", - сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху.

Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого тижня ЗСУ знищили 340 одиниць ворожої техніки та взяли в полон 30 окупантів, - Міноборони

"І зараз наші війська стикаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.

"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", - розповіла Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Треба відправити туди верещук з ермаком, вони специ по розмінуванню
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07.08.2023 09:27
+16
То у говнокомандувача потрібно запитати, як швидко все розмінувати - він знає?!!
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07.08.2023 09:25
+13
За півроку русня 3 "шари", а перешийки 3 роки зе-слуги(путіна) розміновували, щоб мій Бердянськ(і Мелітополь, і через це- Маріуполь) сталися за ДНІН, та ще й галопом- без жодних втрат у свнсбк. От вирок про це я послухаю, колись "неНаЧасі" все одно ж наступить!
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07.08.2023 09:41
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То у говнокомандувача потрібно запитати, як швидко все розмінувати - він знає?!!
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07.08.2023 09:25 Відповісти
Малось на увазі верховного.
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07.08.2023 09:55 Відповісти
У верховного, він вище сидить - міни далі бачить…
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07.08.2023 10:56 Відповісти
Треба відправити туди верещук з ермаком, вони специ по розмінуванню
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07.08.2023 09:27 Відповісти
Как и ктоих туда впустили? Вот главный вопрос.
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07.08.2023 09:58 Відповісти
Без всякого сомнения даже. Но этот вопрос ставится с ПЕРВОГО ДНЯ захода рашистской нечисти по заранее построенным дорогам..за счет Украины заметьте
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07.08.2023 10:12 Відповісти
н'юмецький дабл серун щось розкукурікався, бо вивихнув дзьоб об дЄрьмака?
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07.08.2023 10:11 Відповісти
73%?!)
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07.08.2023 10:14 Відповісти
Яка несподіванка. І навіщо кацапам знадобилося це півроку робити?🤔
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07.08.2023 09:28 Відповісти
Три шари мін. Бетоновані позиції.
Хто це зробив? Певно не руські, бо вони ж всі "ліниві, тупі та тільки все крадуть".
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07.08.2023 09:38 Відповісти
Так пишуть лише руські.
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07.08.2023 09:43 Відповісти
Не називайте москалів руські. Це прояв русифікації.
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07.08.2023 10:31 Відповісти
Зазвичай називаю їх руснею, рідше кацапами.
А тут обрав таку форму.
Тому що ми якось недооцінюємо ворога, хоча насправді він вправний, хитрий і сильний.
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07.08.2023 10:36 Відповісти
ми? Чи те стадо зебілів та обрані ними мухуї обрізані?
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07.08.2023 10:39 Відповісти
За основним принципом демократії, порядок денний і курс диктує арифметична більшість.
Арифметична більшість вважає русню тупими крадіями.
Скоро на арифметичну більшість чекає важке прозріння.
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07.08.2023 10:42 Відповісти
73% більшості, що доповзла до волевиверження, прозріння не грозить, оскільки вони класичні носії ефекту Да́ннінга - Крю́ґера.
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07.08.2023 10:49 Відповісти
Тоді 73% п*зда, нажаль, які і решті 27%.
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07.08.2023 10:52 Відповісти
доживемо побачимо... Кацапи нищать все, але в першу чергу взялися за райони в котрі завезли своє ж біосміття...
Маю надію, що ті хто не прийшов голосувати взагалі (40%)- мають клепку.
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07.08.2023 11:00 Відповісти
Що побачить той, хто доживе - ось в чому питання.
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07.08.2023 11:03 Відповісти
Нажаль це державна політика для внутрішнього споживача, адже чому на Київ ішла росгвардія з парадною формою найкраще пояснити тупістю. Але розкрию чому руські як назва москалів признак русифікації( точніше москалських впливів). Так як я родом з південної Волині, адміністративно це північ Львівської області то була та і ще є можливість спілкуватись з людьми які до 39 року не жили в одній державі з москалями. І от вони згадуючи події війни москалів називали майже завжди москалями а коли мова заходила про події більш близькі то вони вже могли вживати і слово рускі чи руські для позначення москалів, а їх діти тобто покоління 40их- 50их уже частішше вживає рускі чим москаль, як і їх діти, мої ровесники. Тобто прослідковується саме москалський вплив на екзонім. Москаль став перетворюватись в зневажливу форму, а основна форма стала ідентичною загальноприйнятому в москалів етноніму русский. Тому я і вживаю зараз москаль, ну і кацап в зневажливій формі.
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07.08.2023 10:59 Відповісти
Не тупі вони. Самовпевнені і вперті - це так. Але розуму у них не менше, ніж у нас. Інакше звідки такий РЕБ, ракети? Це все не прості речі, треба клепку в голові мати, щоб таку техніку робити.
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07.08.2023 11:05 Відповісти
В середньому не тупіші за нас, і не розумніші. В іншому випадку нацизмом пахне.
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07.08.2023 11:10 Відповісти
Люди і народи не рівні між собою, в цивілізованому світі рівні тільки їх права і обов'язки перед Законом.
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07.08.2023 11:31 Відповісти
Погоджуюсь. В москалів є одна їм притаманна риса яка є основою їх суспільства. Виявляє себе в питанні " в чем сила?" Відповідь не важлива.
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07.08.2023 11:44 Відповісти
За півроку русня 3 "шари", а перешийки 3 роки зе-слуги(путіна) розміновували, щоб мій Бердянськ(і Мелітополь, і через це- Маріуполь) сталися за ДНІН, та ще й галопом- без жодних втрат у свнсбк. От вирок про це я послухаю, колись "неНаЧасі" все одно ж наступить!
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07.08.2023 09:41 Відповісти
так воно трапляється коли твій Бердянськ, Маріуполь і Мелітополь обирає під час війни президентом какаяразница, а в місцеві адміністрації заводять ОПЗЖ, Шарія та інших колаборантів

- маєте результат - отримайте - розпишіться

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07.08.2023 10:02 Відповісти
унікальний гондол кого розкручував гордон.
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07.08.2023 10:20 Відповісти
А з якого дива ти МЕНІ про це говориш(про тикання вже й не питаю)? Якщо, окрім Львова, нарік на компроматі усюди "переміг"? Ніби твоя область його не обрала! Ми з дружиною в своєму колі усе зробили, щоб знайомі наші за ПОП голосували, тож твій спіч- не до мене, ферштейн?!
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07.08.2023 12:14 Відповісти
Перечитал пост оппонента…личного в ваш адрес и вашей семьи он не словом плохим.А что в адрес малоросов голосовавших за ЗЕмалороса так слов из песни не выбросить.Вас жалко,города Украинские жалко….но это вина самих малоросов
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07.08.2023 12:55 Відповісти
За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху. Джерело: https://censor.net/ua/n3435791

Брехня! "ВСЕ напрямки" замінувати фізично неможливо. Такої кількості мін немає у США та Китаю разом узятих. Виправдання бездарного планування та командування - не залікове.
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07.08.2023 10:04 Відповісти
Русня робить 1,5 млн артилерійських снарядів на рік.
Міну зробити набагато простіше.
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07.08.2023 10:28 Відповісти
Протяжність лінії фронту від Дніпра до кордону з РФ - 600 км. Якщо вірити нашим військовим спікерам, що "заміновано все", то за глибини мінування, припустимо 500 метрів, маємо 300 кв. км. мінних полів. І якщо припустити мінімальну густину мінування 1 міна на 1 кв. метр, то для такого мінування потрібно 300 000 000 мин.
Брехня для "все заміновано" виявляється простою математикою.
Можеш зменшувати цю цифру у 2 рази, 3 рази, та хоч у 10 разів - картину це не змінить. Такої кількості мін немає в жодній країні у світі. А вся справа в тому, що наш "геніальний" Генштаб наступае у найочевидніших для супротивника місцях. А для таких місць противник природно мін не пошкодував.
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07.08.2023 11:00 Відповісти
То просто русня не така вже й тупа, замінувала там, ще можна пройти, а де пройти не можна і так, там не мінувала.
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07.08.2023 11:02 Відповісти
Там немає місць, де "пройти неможливо". Є зручні та не зручні, очевидні та не очевидні. У цьому і полягає "полководницький талант" - вдарити там, де ворог не чекає. Вдарити тоді, коли ворог не готовий. Наш Генштаб усе зробив із точністю до навпаки.
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07.08.2023 11:24 Відповісти
Якби наш генштаб був такий тупий, як ви стверджуєте, русня б нас розгромила вже давно.
У них перевага в кількості та якості озброєння, в кількості живої сили.
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07.08.2023 11:28 Відповісти
Немає в них ніякої переваги в кількості.
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07.08.2023 11:55 Відповісти
Втричі більше населення + найманці (в т.ч. закордонні) + зєки.
Величезні запаси БК і техніки від СРСР, неушкоджений ВПК, забезпечений нескінченними сировинними ресурсами.
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07.08.2023 12:00 Відповісти
Я маю на увазі конфігурацію на фронті зараз. Немає в них переваги в ОС.
В нас вже десь мільйон мобілізували, а в них лише 300 тисяч. Ніякі найманці та зеки такий розрив не заповнять.

Озброєння потрібно ще розконсервовувати, ремонтувати, снаряди виготовляти. Звісно що на великій дистанції вони міцніші, але в даний момент часу на Запорізькому напрямку +- парітет.
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07.08.2023 12:15 Відповісти
Я не казав, що наш Генштаб тупий. Наш Генштаб самий звичайний, тобто передбачуваний. А проблема в тому, що такого ворога, як РФ, так перемогти неможливо. У РФ перевага в ресурсах та кількості людей.
Бабло можна перемогти лише розумом.
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07.08.2023 11:56 Відповісти
Які варіанти?
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07.08.2023 11:59 Відповісти
Тобі по пунктам чи загальну картину?
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07.08.2023 12:06 Відповісти
Як забажаєте.
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07.08.2023 12:07 Відповісти
Ну тоді два перші та найголовніші пункти:
А: Раз і назавжди визначити поняття. ЗСУ - це величезна структура і необхідно публічно та чітко розділити поняття:
1. Рядовий склад
2. Молодший та середній командний склад
3. Вищий командний склад
4. Генштаб
5. Тилові служби забезпечення (МО - це окрема історія)
6. ТЦК
7. Навчальні центри (полігони)
8. Військові ВНЗ
Б: Відмовитися від страусинної псевдопатріотичної позиції "ЗСУ не критикуємо, схвалюємо та підтримуємо". Почати публічний, чесний, неупереджений і дуже деталізований "розбір польотів" у кожному пункті "А". Особливо наголошую на важливості "публічності". Розумію всі наслідки. Як наших західних союзників, так ворожої пропаганди. Але без "публічності" нічого не буде. Все буде злито, як завжди.
Це дасть шанс кардинально змінити ситуацію на полі бою. Інших варіантів "перемоги України" я не бачу. Інші варіанти - це договірняк із здаванням інтересів (територій) України.
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07.08.2023 12:25 Відповісти
Почати публічний, чесний, неупереджений і дуже деталізований "розбір польотів" у кожному пункті "А". Особливо наголошую на важливості "публічності"
Тобто викласти у відкритий доступ всі дані про особовий склад, позиції, наявність сил і засобів у кожному районі, плюс всі відомі нам дані про супротивнику, та постійно оновлювати цю інформацію? А без цього деталізований розбір польотів неможливий.
Дещо робить Бутусов, розбираючи вдалі та невдалі операції.
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07.08.2023 12:34 Відповісти
Ви зараз слово в слово повторили всі мантри влади, які хочуть приховати всі свої боки - мовляв, "військова таємниця". Ну, є ж елементарний здоровий глузд!
Якщо є грамотно обладнаний (в інженерному плані) укріпрайон, його можна показати. Т.к. "військовою таємницею" є не його НАЯВНІСТЬ, а його координати та вогневі точки. Цього ніхто не просить показувати/озвучувати. А от якщо такого укріпрайону немає (як було в Бахмуті, наприклад), то для влади це одразу стае "військовою таємницею".
Якщо в учебках (на полігонах) немає фізпідготовки від слова "зовсім", і бійці 80% часу просто *********** по учебке, то в чому тут "військова таємниця"? Причому тут "дані про особовий склад"? Достатньо звільнити/надіслати на фронт весь командний склад цього навчання. І просто публічно повідомити про це, без вказівок ПІБ.
І т.д. і т.п.
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07.08.2023 13:02 Відповісти
без вказівок ПІБ
От це якраз все і зарубить. З часів СРСР "бічуют порокі" чиновників, але ніколи не називають прізвища. Так і зараз. Буде винуватим абстрактний "воєнком", а не конкретний борисов.
І про відсутність підготовки - треба писати. Теж з вказанням прізвищ і номерів частини. Шкоди великої це не завдасть, ворогу багато про що не скаже.
Якщо є грамотно обладнаний (в інженерному плані) укріпрайон, його можна показати
Добре. От я русня. Дивлюсь де тупі хохли показали свої гарні укріпрайони. Ага, тут, тут і ось тут. А тут не показали. Немає, значить. Добре, сюди і наступаємо.
Русня свої укрєпи показує без прив'язки до місцевості/підрозділу.
І все це працює в одному випадку: коли "нагорі" є попит на зміни. Його немає, навпаки. Отже, не працює ваша схема.
Доводиться знизу. Зі вказанням прізвищ. Щоб відповідальність була персональною, тільки тоді буде страх і з нього мотивація робити як треба, а не так, щоб потім посадили.
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07.08.2023 13:11 Відповісти
Як це реалізувати - це вже деталі. Немає двох головних факторів:
1. Немає "політичної волі"
2. Одурманений пропагандою народ не розуміє, що ми програємо війну. Відповідно "Накуя кипішувати? ЗСУ не критикуємо, підтримуємо та схвалюємо".
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07.08.2023 13:41 Відповісти
Як ви собі бачите критику дій військових цивільними, які у військовій справі нічого не розуміють?
Цивільні можуть лише здіймати хвилю в тилу, як з цим борисовим. Але це не завжди допомагає.
От конкретний випадок: ДАСУ заблокувала купівлю пального. Наглухо, з абсолютно вигаданої причини.
Відсутність палива для армії загрожує знищенням особового складу та техніки, яку надали партнери, - Ярова Джерело: https://censor.net/ua/n3433939
Міноборони судитиметься із Держаудитслужбою через рішення стосовно постачальників, - Ярова Джерело: https://censor.net/ua/n3434953
Це не ЗСУ, але має безпосередній і критичний вплив на фронт.
Проблема відома, рішення невідоме. Що робити нам, цивільним? Масові заходи заборонені у зв'язку з воєнним станом.
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07.08.2023 13:46 Відповісти
Тут ви праві і не праві.
Праві в тому, що звичайні громадяни дійсно мало як можуть вплинути на реформи. (та ще й за умов війни).
Не праві в тому, що вплинути не можуть зовсім.
Наведу вам простий приклад: На сьогодні в інформпросторі я знаю двох людей, які розуміють, що ми програємо війну. Це Берлінська та Бутусов. (Можливо їх більше, але я знаю тільки цих). Але вони не просто "розуміють" (приймаючи це як неминучість), вони пропонують конкретні дії щоб змінити ситуацію на нашу користь. Але це "голос вопиющего в пустелі". Чому так? Та тому, що вони не говорять/не кричать про те, що ми програємо цю війну. Бо якщо вони починають це робити, різко зменшується кількість переглядів/донатів, т.к. "зрада зрадная", та ще й від влади прилітає.
А звичайні громадяни не розуміють навіщо щось міняти, якщо на фронті у нас "все за планом і ми виграємо"
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07.08.2023 14:03 Відповісти
Доведеться, значить, підводити думку до цього.
Вже лунають заяви блогерів-військових, вже є "мандраж" від репортажу русні про завод з виробництва "Ланцетів". Вже була легка паніка щодо прориву на Куп'янському напрямку (спасибі США, їх "касети" під'їхали вчасно).
Буде якийсь провал на фронті, відчутна невдача, і це стане приводом для вже більш суворої розмови з суспільством.
Нас не можна мотивувати, переконати. Нас можна тільки налякати.
Що ж, попереду ще один великий переляк.
Єдине, що погано: оплачений він буде кров'ю наших найкращих людей.
А травмовану психіка глядачів тєлємарафєта держава якось переживе.
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07.08.2023 14:09 Відповісти
Не буде "провалу на фронті". Буде "тягни-штовхай" не вашим не нашим. І закінчиться це договорняком із здаванням українських територій, т.к. Захід не бачить результатів усіх ресурсів, які вони спрямовують до України. А влада пояснить народу, що це "Захід не дав нам зброї і ми не мали іншого виходу".
Це у найкращому для нас варіанті. А в гіршому, Путлер пошле всіх нах із "мирними переговорами" і продовжить війну до переможного кінця.
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Якраз найгірший для нас варіант - договорняк за рахунок територій.
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07.08.2023 14:36 Відповісти
для того, щоб рашист замінував окуповану територію України і вибудував багаторівневу оборону потрібна була домовленість і спільні дії із "зеленими зрадниками" в Україні,котрі ніяким чином не перешкоджали рашисту ,на протязі більше , як пів року виконувати облаштування цих оборонних рубежів ,окупованої української території
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07.08.2023 10:11 Відповісти
О..
Москаль голос подає...
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07.08.2023 10:30 Відповісти
Ти не правий -"нумерний", але "зелений с,лиз" реагує на правду .
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07.08.2023 10:49 Відповісти
Та цього не може бути, або може, якщо готуватися до війни. На основі цього, треба подати позив до Суду на Зеленского та ОПу ,
За разменування, та неготовність країни до Війни
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07.08.2023 10:22 Відповісти
Тільки не треба паніки від МО. Є декілька способів розмінування- від щупа до "Змія Горинича". Головне, щоб МО безперебійно забезпечувала засобами розмінування інженерні підрозділи ЗСУ
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07.08.2023 11:35 Відповісти
Серг Серг та ти мабуть троль, не пан , до чого тут Залужный. Якщо усе iде від ОПи
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07.08.2023 13:47 Відповісти
 
 