Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Міноборони
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На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням. Ворог мінує позиції навіть в три шари.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На Півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", - сказала Маляр.
За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху.
Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.
"І зараз наші війська стикаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там", - зазначила заступниця міністра.
Вона додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.
"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", - розповіла Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
Хто це зробив? Певно не руські, бо вони ж всі "ліниві, тупі та тільки все крадуть".
А тут обрав таку форму.
Тому що ми якось недооцінюємо ворога, хоча насправді він вправний, хитрий і сильний.
Арифметична більшість вважає русню тупими крадіями.
Скоро на арифметичну більшість чекає важке прозріння.
Маю надію, що ті хто не прийшов голосувати взагалі (40%)- мають клепку.
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Брехня! "ВСЕ напрямки" замінувати фізично неможливо. Такої кількості мін немає у США та Китаю разом узятих. Виправдання бездарного планування та командування - не залікове.
Міну зробити набагато простіше.
Брехня для "все заміновано" виявляється простою математикою.
Можеш зменшувати цю цифру у 2 рази, 3 рази, та хоч у 10 разів - картину це не змінить. Такої кількості мін немає в жодній країні у світі. А вся справа в тому, що наш "геніальний" Генштаб наступае у найочевидніших для супротивника місцях. А для таких місць противник природно мін не пошкодував.
У них перевага в кількості та якості озброєння, в кількості живої сили.
Величезні запаси БК і техніки від СРСР, неушкоджений ВПК, забезпечений нескінченними сировинними ресурсами.
В нас вже десь мільйон мобілізували, а в них лише 300 тисяч. Ніякі найманці та зеки такий розрив не заповнять.
Озброєння потрібно ще розконсервовувати, ремонтувати, снаряди виготовляти. Звісно що на великій дистанції вони міцніші, але в даний момент часу на Запорізькому напрямку +- парітет.
Бабло можна перемогти лише розумом.
А: Раз і назавжди визначити поняття. ЗСУ - це величезна структура і необхідно публічно та чітко розділити поняття:
1. Рядовий склад
2. Молодший та середній командний склад
3. Вищий командний склад
4. Генштаб
5. Тилові служби забезпечення (МО - це окрема історія)
6. ТЦК
7. Навчальні центри (полігони)
8. Військові ВНЗ
Б: Відмовитися від страусинної псевдопатріотичної позиції "ЗСУ не критикуємо, схвалюємо та підтримуємо". Почати публічний, чесний, неупереджений і дуже деталізований "розбір польотів" у кожному пункті "А". Особливо наголошую на важливості "публічності". Розумію всі наслідки. Як наших західних союзників, так ворожої пропаганди. Але без "публічності" нічого не буде. Все буде злито, як завжди.
Це дасть шанс кардинально змінити ситуацію на полі бою. Інших варіантів "перемоги України" я не бачу. Інші варіанти - це договірняк із здаванням інтересів (територій) України.
Тобто викласти у відкритий доступ всі дані про особовий склад, позиції, наявність сил і засобів у кожному районі, плюс всі відомі нам дані про супротивнику, та постійно оновлювати цю інформацію? А без цього деталізований розбір польотів неможливий.
Дещо робить Бутусов, розбираючи вдалі та невдалі операції.
Якщо є грамотно обладнаний (в інженерному плані) укріпрайон, його можна показати. Т.к. "військовою таємницею" є не його НАЯВНІСТЬ, а його координати та вогневі точки. Цього ніхто не просить показувати/озвучувати. А от якщо такого укріпрайону немає (як було в Бахмуті, наприклад), то для влади це одразу стае "військовою таємницею".
Якщо в учебках (на полігонах) немає фізпідготовки від слова "зовсім", і бійці 80% часу просто *********** по учебке, то в чому тут "військова таємниця"? Причому тут "дані про особовий склад"? Достатньо звільнити/надіслати на фронт весь командний склад цього навчання. І просто публічно повідомити про це, без вказівок ПІБ.
І т.д. і т.п.
От це якраз все і зарубить. З часів СРСР "бічуют порокі" чиновників, але ніколи не називають прізвища. Так і зараз. Буде винуватим абстрактний "воєнком", а не конкретний борисов.
І про відсутність підготовки - треба писати. Теж з вказанням прізвищ і номерів частини. Шкоди великої це не завдасть, ворогу багато про що не скаже.
Якщо є грамотно обладнаний (в інженерному плані) укріпрайон, його можна показати
Добре. От я русня. Дивлюсь де тупі хохли показали свої гарні укріпрайони. Ага, тут, тут і ось тут. А тут не показали. Немає, значить. Добре, сюди і наступаємо.
Русня свої укрєпи показує без прив'язки до місцевості/підрозділу.
І все це працює в одному випадку: коли "нагорі" є попит на зміни. Його немає, навпаки. Отже, не працює ваша схема.
Доводиться знизу. Зі вказанням прізвищ. Щоб відповідальність була персональною, тільки тоді буде страх і з нього мотивація робити як треба, а не так, щоб потім посадили.
1. Немає "політичної волі"
2. Одурманений пропагандою народ не розуміє, що ми програємо війну. Відповідно "Накуя кипішувати? ЗСУ не критикуємо, підтримуємо та схвалюємо".
Цивільні можуть лише здіймати хвилю в тилу, як з цим борисовим. Але це не завжди допомагає.
От конкретний випадок: ДАСУ заблокувала купівлю пального. Наглухо, з абсолютно вигаданої причини.
Відсутність палива для армії загрожує знищенням особового складу та техніки, яку надали партнери, - Ярова Джерело: https://censor.net/ua/n3433939
Міноборони судитиметься із Держаудитслужбою через рішення стосовно постачальників, - Ярова Джерело: https://censor.net/ua/n3434953
Це не ЗСУ, але має безпосередній і критичний вплив на фронт.
Проблема відома, рішення невідоме. Що робити нам, цивільним? Масові заходи заборонені у зв'язку з воєнним станом.
Праві в тому, що звичайні громадяни дійсно мало як можуть вплинути на реформи. (та ще й за умов війни).
Не праві в тому, що вплинути не можуть зовсім.
Наведу вам простий приклад: На сьогодні в інформпросторі я знаю двох людей, які розуміють, що ми програємо війну. Це Берлінська та Бутусов. (Можливо їх більше, але я знаю тільки цих). Але вони не просто "розуміють" (приймаючи це як неминучість), вони пропонують конкретні дії щоб змінити ситуацію на нашу користь. Але це "голос вопиющего в пустелі". Чому так? Та тому, що вони не говорять/не кричать про те, що ми програємо цю війну. Бо якщо вони починають це робити, різко зменшується кількість переглядів/донатів, т.к. "зрада зрадная", та ще й від влади прилітає.
А звичайні громадяни не розуміють навіщо щось міняти, якщо на фронті у нас "все за планом і ми виграємо"
Вже лунають заяви блогерів-військових, вже є "мандраж" від репортажу русні про завод з виробництва "Ланцетів". Вже була легка паніка щодо прориву на Куп'янському напрямку (спасибі США, їх "касети" під'їхали вчасно).
Буде якийсь провал на фронті, відчутна невдача, і це стане приводом для вже більш суворої розмови з суспільством.
Нас не можна мотивувати, переконати. Нас можна тільки налякати.
Що ж, попереду ще один великий переляк.
Єдине, що погано: оплачений він буде кров'ю наших найкращих людей.
А травмовану психіка глядачів тєлємарафєта держава якось переживе.
Це у найкращому для нас варіанті. А в гіршому, Путлер пошле всіх нах із "мирними переговорами" і продовжить війну до переможного кінця.
Москаль голос подає...
За разменування, та неготовність країни до Війни