"Кинджал", який залетів з напрямку Білорусі, запустили в РФ. Окупанти активно використовують повітряний простір РБ, - Повітряні Сили
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РФ використовує повітряний простір Білорусі активно від початку повномасштабного вторгення.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі". От і все, і не треба маніпулювати, що летять ракети з Білорусі. Наші ЗМІ це підхоплюють як належне, тому що щось нове з'являється в новинах. Ні", - сказав він.
За словами Ігната, повітряний простір Білорусі РФ використовує активно з початку повномасштабного вторгнення: там є їхні війська, літаки, "вагнерівці".
Речник додав, що ракету, яка заходила з повітряного простору Білорусі, було запущено з Росії.
"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ракети нехай навіть летять через Білорусь - вона такий самий ворог і вже не важливо з чиєї землі чи в чиєму повітрі ті ракети стартували. Дивно чути таке від речника повітряних сил.
Білорусьбєлоруссія навіки зганьбила себе і своїх громадян, ставши васалом залісся.
А самі ,як у рота води набрали і не рипаються на Білорусь
Що таке , горлопани, очкуєте
Для зразка така ситуація: до тебе у будинок влізла людина з рушницею. Ти ії б'єш по голові, в'яжеш та кличеш поліціянтов. Це гвинтокрили.
А інша річ, коли до тебе у вікно прилетіла куля десь з боку сусіднього сада. Так, вона розколотила бабусін улюблений вазон та ще й поранила кота. Прикро. Але стріляти сусідові у вікно - безглуздя. Бо сусід, може, й не знав и сам дивом не постраждав, бо то ******** з-за рогу цілили, через його ділянку. А може він у договорняку зі своїм сусідом далі, і той навмисне цілив. То ракета... Але юрідично твій напад на близького сусіда - агресія, за яку одержиш буцегарню.
А коли з Білорусі щодня по Україні рашисти луплять - то норм
Зрозумів. Не продовжуй.
Це не до мене , це одразу до психіатора
Ні, якщо Вам до вподоби одержати тавро "країна-терорист", розпрощатися з підтримкою та ******** зброєю і залишитись один на один з божевільною рашкою... Та ще й симпатії будуть на боці "нещасної" білорусії, бо ні за що ж, ні про що... а ви докажіть!..
Тоді да, зрозуміло... Продовжуйте...
Не біда, а ПРАВО!!! Право захищати свої кордони від вторгнення!!! А з білоруссю немає підстав, бо треба довго доказувати!!!
Як ви вважаєте, чому на х**ла виписали ордер на арешт? Тому, що винен? НІ!!! Ту провину ще б розкручували та розкручували - 300 років. Але він САМ ЗІЗНАВСЯ - у прямому етері та з мікрофоном у руці!!!
Докази - ось що важливе!!!
Тому чужі гвинтокрили на ТВОЄЇ землі - то бездоганний доказ, а ракета з якогось боку - пісями по воді виляно! Ось і все.
Білорусь зараз дозволена військова ціль
Тому підстав для надання Україні статусу "країна-терорист" у випадку атаки на неї - нема
Якщо гадаєш інакше - скористайся наданою порадою , що до психіатора
Про гвинтокрили
По-перше , 1км це ніщо , не встигли з реагувати , чи навіть не бачили через рух нижчи ліній радарів
От бачиш , знов логічне мислення перемогло лайно з "великого гавнофону"
Тому наступного разу перш ніж , щось казати у бік крайни з 3ою найпотужнішою у НАТО армією
Треба подивитись у дзеркало