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Білорусь (5971) війна (56544) Росія (47244) Ігнат (705)

"Кинджал", який залетів з напрямку Білорусі, запустили в РФ. Окупанти активно використовують повітряний простір РБ, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинжал,кинджал

РФ використовує повітряний простір Білорусі активно від початку повномасштабного вторгення.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі". От і все, і не треба маніпулювати, що летять ракети з Білорусі. Наші ЗМІ це підхоплюють як належне, тому що щось нове з'являється в новинах. Ні", - сказав він.

За словами Ігната, повітряний простір Білорусі РФ використовує активно з початку повномасштабного вторгнення: там є їхні війська, літаки, "вагнерівці".

Речник додав, що ракету, яка заходила з повітряного простору Білорусі, було запущено з Росії.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає", - підсумував він.

Читайте: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, аби втягнути її у війну, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
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07.08.2023 09:44
+9
Білоруси замазані кров'ю разом з кацапами!
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07.08.2023 09:52
+7
Скоро скажуть що ракета була з бетону і не несла загрози. Навчились в поляків пи3₴іти роблячи з людей ідіотів.
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07.08.2023 09:44
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І ШО ? Цей Кинджал у Мінськ до лукашка не завітав ще ? Як не влучно працюють ці каСапські коригувальники !!!
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07.08.2023 09:41 Відповісти
З РФ!
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07.08.2023 09:41 Відповісти
Скоро скажуть що ракета була з бетону і не несла загрози. Навчились в поляків пи3₴іти роблячи з людей ідіотів.
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07.08.2023 09:44 Відповісти
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07.08.2023 09:44 Відповісти
Головна думка ціеї новини що беларуси незважаючи ні на що наші браття !
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07.08.2023 09:47 Відповісти
Як міркуєш, якби через повітряний простір України полетіли в сторону срасії американськи Томагавки, українські ППО їх розбивали б?..
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07.08.2023 09:53 Відповісти
Мені здається, він своїм коментарем якраз проти того, щоб просувати той наратив, що білорусь не ворог, а так, максимум нею користуються бідною. Хоча зараз не можна бути ні в чому впевненим.
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07.08.2023 10:26 Відповісти
Як міркуєш, з рашки по Америці у відповідь шарахнули б чи по Україні?
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07.08.2023 10:33 Відповісти
Білоруси замазані кров'ю разом з кацапами!
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07.08.2023 09:52 Відповісти
Почались вiдмазки...далi буде....
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07.08.2023 10:05 Відповісти
Білоруси - спільники запорєбріківців. Крапка.
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07.08.2023 10:22 Відповісти
Ні, ну є білоруси, які мають і мозок і честь і совість. Особливо серед тих, хто зміг емігрувати до Європи і вилікуватись від совкового імперства. Але Білорусь як країна - ні і звучить це все огидно.
Якщо ракети нехай навіть летять через Білорусь - вона такий самий ворог і вже не важливо з чиєї землі чи в чиєму повітрі ті ракети стартували. Дивно чути таке від речника повітряних сил.
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07.08.2023 10:31 Відповісти
Добре: згоден! Білоруси є різні, і хлопці з батальйону К.Калиновському - тому приклад, але їх, порівняно з основною масою досить мало. А сама держава Білорусь бєлоруссія навіки зганьбила себе і своїх громадян, ставши васалом залісся.
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07.08.2023 12:43 Відповісти
Ігнат націлився стати адвокатом бульбофюрера в Гаазі. То проблеми білорашки як до них потрапили ракети, транзитом летіли чи контрабандними шляхами. Є факт і вже не перший, ракетного удару з території бульбостану, це не пиж з мисливського патрона випадково перелетів через кордон, все інше проблеми не наші. Чому не палає Мозирський НПЗ чи якась військова база, а ще краще все разом?
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07.08.2023 10:53 Відповісти
Пам'ятаю ,як наші горлопани кричали , що Польша має знищити гвинтокрили бульбашей , що залетіли на їхню теріторію

А самі ,як у рота води набрали і не рипаються на Білорусь

Що таке , горлопани, очкуєте
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07.08.2023 11:48 Відповісти
Не треба плутати різні речі: сбивати над СВОЄЮ теріторією ЧУЖІ НЛО чи гатити на ЧУЖУ, щоби що? Помститись? У першому випадку - самозахист, у другому - явна та безпідставна агресія. На жаль, так воно виглядає ззовні.

Для зразка така ситуація: до тебе у будинок влізла людина з рушницею. Ти ії б'єш по голові, в'яжеш та кличеш поліціянтов. Це гвинтокрили.
А інша річ, коли до тебе у вікно прилетіла куля десь з боку сусіднього сада. Так, вона розколотила бабусін улюблений вазон та ще й поранила кота. Прикро. Але стріляти сусідові у вікно - безглуздя. Бо сусід, може, й не знав и сам дивом не постраждав, бо то ******** з-за рогу цілили, через його ділянку. А може він у договорняку зі своїм сусідом далі, і той навмисне цілив. То ракета... Але юрідично твій напад на близького сусіда - агресія, за яку одержиш буцегарню.
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07.08.2023 13:32 Відповісти
А тобто , якщо 2 гвинтокрили то перетнули на 1км кордон - то біда

А коли з Білорусі щодня по Україні рашисти луплять - то норм

Зрозумів. Не продовжуй.

Це не до мене , це одразу до психіатора
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07.08.2023 13:37 Відповісти
Я не про свої думки, а про міжнародні відносини.

Ні, якщо Вам до вподоби одержати тавро "країна-терорист", розпрощатися з підтримкою та ******** зброєю і залишитись один на один з божевільною рашкою... Та ще й симпатії будуть на боці "нещасної" білорусії, бо ні за що ж, ні про що... а ви докажіть!..

Тоді да, зрозуміло... Продовжуйте...
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07.08.2023 14:21 Відповісти
"якщо 2 гвинтокрили то перетнули на 1км кордон - то біда"

Не біда, а ПРАВО!!! Право захищати свої кордони від вторгнення!!! А з білоруссю немає підстав, бо треба довго доказувати!!!

Як ви вважаєте, чому на х**ла виписали ордер на арешт? Тому, що винен? НІ!!! Ту провину ще б розкручували та розкручували - 300 років. Але він САМ ЗІЗНАВСЯ - у прямому етері та з мікрофоном у руці!!!
Докази - ось що важливе!!!

Тому чужі гвинтокрили на ТВОЄЇ землі - то бездоганний доказ, а ракета з якогось боку - пісями по воді виляно! Ось і все.
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07.08.2023 14:27 Відповісти
Який ти кумедний.

Білорусь зараз дозволена військова ціль

Тому підстав для надання Україні статусу "країна-терорист" у випадку атаки на неї - нема

Якщо гадаєш інакше - скористайся наданою порадою , що до психіатора

Про гвинтокрили

По-перше , 1км це ніщо , не встигли з реагувати , чи навіть не бачили через рух нижчи ліній радарів

От бачиш , знов логічне мислення перемогло лайно з "великого гавнофону"

Тому наступного разу перш ніж , щось казати у бік крайни з 3ою найпотужнішою у НАТО армією

Треба подивитись у дзеркало
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08.08.2023 11:15 Відповісти
Тільки не треба Ігнату відбілювати білорусію... Те, що вона вже давно безпосередньо підіграє рашці і коню відомо..
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07.08.2023 12:29 Відповісти
Странное заявление Игната, посмотрел на карту, если лететь из Тамбова до Хмельницкого, то Белорусь остаётся далеко в стороне. Насколько в курсе, Кинжал крупными зигзагами не летает. Игнат явно лукавит.
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07.08.2023 14:08 Відповісти
 
 