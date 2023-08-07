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Новини За кордоном
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Польща (5176) нафтопровід (71)

У Польщі виявили витік на ділянці нафтопроводу "Дружба", що йде до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дружба,нафтопровід

Польський трубопровідний оператор PERN заявив про витік нафтопроводу "Дружба" у частині західної ділянки, якою нафту транспортують до Німеччини. Відвантаження нафти цією ділянкою припинено до 8 серпня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення PERN.

У компанії зазначили, що витік стався внаслідок пошкодження ділянки одного із західних потоків "Дружби", що знаходиться у комуні Ходеч. Там додали, що наразі ведуться ремонтні роботи нафтопроводу, і що відновлення прокачування нафти очікується у вівторок, 8 серпня.

При цьому причина витоку поки не відома і розслідується. У PERN додали, що не помітили "ознак зовнішнього втручання".

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За словами оператора, інші об'єкти "Дружби", включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину, що надходить у танкерах, працюють у нормальному режимі.

Представник Державної пожежної служби у Влоцлавеку Гжегож Янковський сказав в ефірі TVN24, що масштаби витоку "не великі".

"Частина трубопроводу, яка постраждала від витоку, була відрізана від решти, тому масштаби витоку не великі, ми говоримо про прямокутну територію розміром 30 на 210 метрів", – уточнив Янковський.

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У PERN зазначили, що друга лінія нафтопроводу "Дружба", якою нафта транспортується із Росії до Європи, працює нормально, і що загрози здоров’ю місцевих жителів немає.
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Топ коментарі
+6
Я не розумію, хто ото в нього вірує..мабудь люди з відсутністю критичного мислення..
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07.08.2023 09:57
+4
Дивіться що втірають населенню так звані зелені агітатори у пікселі.
І слава Богу, що Зелі не оголосив масштабну підготовку, бо тоді би рф нас висміяла і не напала. А ми би ото як дурне переселялись, окопувались А так все чесно. Війна. І в Зелі рейтинг високий.
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07.08.2023 09:50
+2
А таких 73 %
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07.08.2023 10:00
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До 8 серпня відремонтують ? Не треба поспішати, Європі потрібен надійний вилікований трубопрвід, гідний до експлуатації Євросоюзом.
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07.08.2023 09:46 Відповісти
Дивіться що втірають населенню так звані зелені агітатори у пікселі.
І слава Богу, що Зелі не оголосив масштабну підготовку, бо тоді би рф нас висміяла і не напала. А ми би ото як дурне переселялись, окопувались А так все чесно. Війна. І в Зелі рейтинг високий.
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07.08.2023 09:50 Відповісти
Я не розумію, хто ото в нього вірує..мабудь люди з відсутністю критичного мислення..
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07.08.2023 09:57 Відповісти
А таких 73 %
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07.08.2023 10:00 Відповісти
Та закінчуйте з тими намальованими відсотками! І 73% то віл кого? Від тих, хто має право голосувати? Прийняв учачть у голосуванні? Чи від населення України?..вже задовбалась пояснювати, що за нього, якщо прицняти ті 73% за правду, з вирахуванням тих, хто позбавлений голосувати, або тих, кому не дали голосувати вийде відсотків 40-43.
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07.08.2023 10:19 Відповісти
ну так !!! ну так !!! знаємо, знаємо - "геройбоневтік"...






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07.08.2023 10:01 Відповісти
У збоченців така уява.
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07.08.2023 10:15 Відповісти
Та він вже старий, сцить і буде стяти. Де грети турнберг, хіба вони не бачать якої колосальної шкоди навколишньому середовищу він може завдати? А ці старі труби лише можна порізати на металобрухт, бо ніхто не стане міняти на нові у теперішніх політичних реаліях. Ось так під шумок пожна позбавитись цієї всім ненависнї труби
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07.08.2023 09:57 Відповісти
Кажется,Запад начинает понимать
Что путина надо бить
Его же оружием
"Настамнет"
"В любомвоенторгеможнокупить"
"Шахтерывоюют"
Ну и как всегда - очередная путинская авария на нефтепроводе
Полякам респект!
Теперь и у них будут аварии
И не только у них....
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07.08.2023 11:03 Відповісти
ага, воруєте!
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07.08.2023 11:26 Відповісти
 
 