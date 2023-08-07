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війна (56544) ППО (1835) Ігнат (705) F-16 (411)

F-16 зможе захистити українське небо від дронових та ракетних атак, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16

Для ефективного захисту українського неба від дронових та ракетних атак потрібні винищувачі F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"ППО носить у нас тотальний характер. Беремо Київ, він завжди був ласим шматком для ворога. Треба розставляти ППО таким чином, щоб захищати столицю. Далі Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина і навіть Львівщина. Все ворог атакує, але вони прокладають маршрут, маневруючи там, де ППО є менше.

Саме тому, для повної картинки, щоб пазл склався потрібен літак, який може оперативно вилетіти на перехоплення ракет аж до українських кордонів. Аж до лінії фронту, щоб не давати їм змоги пролітати вглиб території нашої держави. Літак може впоратися і з дронами-камікадзе, і з крилатими ракетами. Я маю на увазі літак F-16 з його озброєнням", - пояснив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Байки має не тільки Зеля розказувати, але і керівництво МЗС, і керівництво ГУР і повітряних сил.
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07.08.2023 09:56
+1
тільки ж хто його дасть...зараз. можливо через 1-2 роки
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07.08.2023 09:56
+1
а якщо вздовж всієї лінії україно- рашистсько кордону прокласти автобан і ганяти по ньому асвальтоукладчики ,тоді питання буде вирішенЕ.
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07.08.2023 10:03
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тільки ж хто його дасть...зараз. можливо через 1-2 роки
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07.08.2023 09:56 Відповісти
Байки має не тільки Зеля розказувати, але і керівництво МЗС, і керівництво ГУР і повітряних сил.
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07.08.2023 09:56 Відповісти
а якщо вздовж всієї лінії україно- рашистсько кордону прокласти автобан і ганяти по ньому асвальтоукладчики ,тоді питання буде вирішенЕ.
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07.08.2023 10:03 Відповісти
Дресерувальника питають -- а ваш лев може з*істи 20 кг м*яса в день -- може -- тільки хто ж иому дасть
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07.08.2023 10:06 Відповісти
F16 буде за дронами ганятись?
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07.08.2023 10:07 Відповісти
20-30 одиниць не зможуть повністю захистити,а тільки посилити захист.Там ще й має бути далеко не найновіша модифікація цього літака.І якщо літак буде вилітати аж до кордонів,то його можуть з великою ймовірністю збити.Літаки це грізна зброя,але їх має бути доволі багато.Ворог має сотні одиниць і постійно виготовляє бойові літаки.
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07.08.2023 10:11 Відповісти
Дійсно, F-16 це багатофункціональна платформа. Якщо партнери допоможуть із відповідним ракетним озброєнням "літаючого ЗРК", у поєднані з протирадіолокаційними ракетами та РЕБ, то, у першу чергу, підсиляться наші можливості знищення небезпечних гвинтокрилів "літаючих ПТРК" К-52М, озброєних "Віхрями" та тактичної авіації ворога. Це створить прикриття наших наступаючих підрозділів з повітря. Платформа може бути використана і для нанесення ударів по носіям "Калібрів" у Чорному морі, а при дозаправці у повітрі - по цілям у Каспійському морі.
У тилу високомобільній "літаючий ЗРК"з відповідним озброєнням підвищить можливості наземної ППО по знищенню КР та БЛА, швидко займаючи у повітрі найбільш ефективну позицію для знищення повітряних цілей, прикриття населених пунктів та інфраструктури.
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07.08.2023 12:46 Відповісти
Нам нададуть доволі стару версію літака.І всі ******* ракети навряд чи,він не зможе брати на борт.Для знищення носів калібрів,мають бути далекобійні ракети.Ті ж Шторм Шедов в нашій експортній версії не може цього зробити.Нам вже давно надали Гарпуни але вони також не можуть дістати носії калібрів.Нам не дадуть ракети,які стріляють більше,ніж на 300 км.Навіть ATACMS не хочуть надати.ATACMS могли би багато чого зробити.Бо ці ракуети запускаються з HIMMARS І М-270.Це ж високомобільні самозарядні пускові платформи.І вони вже є.Не потрібно нічого видумувати.
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07.08.2023 13:06 Відповісти
Згадайте ізраїльську операцію "Опера" (АКА "Вавілон")1981 року.
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera

Більше 30 років назад F-16A були не такі досконалі, як F-16V Block 70/72 ?

Відстань між авіабазами Ізраїлю та ціллю (площадкою Осірак ядерного реактору Ірану) складала близько 1600 км.
Ізраїльтяни використали підвісні паливні баки до F-16, замість дозаправлення літаків в повітрі, що дозволило уразити реактор та повернутися на базу БЕЗ ВТРАТ. Штурмова ескадрілья складалася з восьми F-16A, кожний літак із двома некерованими 2000-фунтовими (910 кГ) бомбами уповільненої дії Mark-84.
Запитання: чи може в принципі "застаріла" модель F-16 успішно атакувати Ту-95мс у зоні пуску КР над Каспійським морем? Чи атакувати кораблі-носії КР?
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07.08.2023 14:28 Відповісти
Ці літаки пролітали над цілю.З таким же успіхом,якби тоді в ізраїлітян були би міг-29,чи СУ-24,то результат би був такий самий.А як проти москалів залетіти в їхню зону ппо?Крім того,в москалів є доволі ******* авіація,з далекобійними ракетами.Нам потрібні літаки F-16 і ракети подібні до AGM-86,щоб знищити всі носії калібрів і об'єкти в глибині самої москальщини і не входити в зону їхнього ппо.Інша справа,що таких ракет не буде.
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07.08.2023 14:53 Відповісти
Бойовий радіус Міг-29 та бойове навантаження цього не дозволяють.
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07.08.2023 16:51 Відповісти
Річ не в цьому в моїх словах.А в тому,що пролетіти над цілю в наших умовах не буде можливо.
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07.08.2023 16:59 Відповісти
Відповідь я вам дам.ТУ-95 можна поцілити далекобійною ракетою,коли він буде на аеродромі стояти,або можливо десь в повітрі,що менш вірогідно.Але зробити це можна з далекобійної зброї.Відправити літак в зону.то він одразу буде знищений.
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07.08.2023 14:55 Відповісти
Бойовий радіус дії старої моделі літака F-16А з підвісними паливними баками у 1981 році доведено складав близько 1600 км. Це можливість за дальністю, яку ми сьогодні не маємо для жодного іншого виду озброєння.
Зрозуміло, що атакувати Ту-95мс потрібно далекобійними ракетами повітря-повітря з мінімальним ризиком ураження засобами ППО рашистів, зненацька, за ретельно підготовленим планом бойової операції. Очевидно, що ППО ворога треба позбавити можливості ефективно протидіяти F-16. Ізраїльтяни багато що зробили для того, щоб без втрат досягти успіху в операції "Опера" (АКА "Вавілон")1981 року.
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07.08.2023 16:39 Відповісти
Яке ппо було у ворогів Ізраїля 1981 року?Там навіть буків напевно не було,ні тим більше С-300.В тому ж Іраку на початку війни 2003 року.було набагато гірше ппо,ніж у нас на початку 2022 року.Тому там літаки себе легше почували.ніж москальські в нас.В москалів і ппо набагато сильніше,ніж в нас.
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07.08.2023 17:07 Відповісти
А ту-шку він не зможе завалити? Чи отой міг що постійно злітає? Чи корабель що запускає калібри? Знов не можна по території параші бити?
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07.08.2023 10:22 Відповісти
Так. Якщо бойова операція буде ретельно спланованою та неочікуваною для ворога.
ТТХ літака та ********* озброєння до нього дозволяють "завалити" не тільки Ту-95мс у зоні пуску ракет в повітрі над Каспієм, але і кораблі- носії КР у Чорному та Каспійському морях.
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07.08.2023 16:48 Відповісти
34 млн. Не гривень, але може, можна їх купити?
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07.08.2023 10:26 Відповісти
игнат разбирается в авиации, как свинья в апельсинах!
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07.08.2023 10:29 Відповісти
По-моему американцы больше всего боятся что кацапы будут их сбивать и ржать, как случилось с Леопардами. Про танки они тоже все знали заранее. Умные, не то что европейские недотепы.
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07.08.2023 10:30 Відповісти
Ну так а як воно може бути по іншому, якщо зараз вони знімають з абрамсів додаткову броню, яка типу секретна? Можна подумати, що ті абрамси не палили в іраці і кацапи не мають зразків. Це історія як і з дронами, атакамсами і цими ж таки літаками. Допомагають рівно стільки, щоб Україна трималася і кацапів не було розбито.
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07.08.2023 10:38 Відповісти
Для нас головне щоб Єрмак був при владі це наша зброя та гордість !
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07.08.2023 10:49 Відповісти
Я немного эмоционально написал. Просто реально бесило читать что писали европейцы про Леопарды. В одной статье журналист собирался брать Крым 20 Леопардами. Европейцы живут в своей выдуманной реальности, где они выше всех остальных на тридцать уровней во всем. Но американская помощь все-таки огромна. Дают столько чтобы не навредить себе и своей репутации, как и всякое адекватное государство.
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07.08.2023 10:49 Відповісти
Національні інтереси США та інших партнерів України повинні чітко усвідомлюватися не тільки українською владою, та силовими структурами, але і всіма громадянами України, без обмежень, хто цікавиться. Чому так багато туману навколо цього?
Чому б не сформулювати, узгодити із партнерами та опублікувати/оприлюднити в ЗМІ відомості про те, у чому саме полягають національні інтереси кожного з наших партнерів по відношенню до України під час війни та після її закінчення?
Після такого оприлюднення буде знято багато нісенітниць, спекуляцій та відвертої дезінформації, яку нав'язує ворог, його поплічники та корисні ідіоти. Буде менше розчарувань через безпідставні очікування від партнерів дій, які протирічать національним інтересам партнерів.
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07.08.2023 13:07 Відповісти
Щось мені здається, що кацапи накопичують ракети та дрони для того щоб кошмарити критичну інфраструктуру з початком холодів
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07.08.2023 11:58 Відповісти
 
 