F-16 зможе захистити українське небо від дронових та ракетних атак, - Повітряні сили
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Для ефективного захисту українського неба від дронових та ракетних атак потрібні винищувачі F-16.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"ППО носить у нас тотальний характер. Беремо Київ, він завжди був ласим шматком для ворога. Треба розставляти ППО таким чином, щоб захищати столицю. Далі Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина і навіть Львівщина. Все ворог атакує, але вони прокладають маршрут, маневруючи там, де ППО є менше.
Саме тому, для повної картинки, щоб пазл склався потрібен літак, який може оперативно вилетіти на перехоплення ракет аж до українських кордонів. Аж до лінії фронту, щоб не давати їм змоги пролітати вглиб території нашої держави. Літак може впоратися і з дронами-камікадзе, і з крилатими ракетами. Я маю на увазі літак F-16 з його озброєнням", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
У тилу високомобільній "літаючий ЗРК"з відповідним озброєнням підвищить можливості наземної ППО по знищенню КР та БЛА, швидко займаючи у повітрі найбільш ефективну позицію для знищення повітряних цілей, прикриття населених пунктів та інфраструктури.
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Opera
Більше 30 років назад F-16A були не такі досконалі, як F-16V Block 70/72 ?
Відстань між авіабазами Ізраїлю та ціллю (площадкою Осірак ядерного реактору Ірану) складала близько 1600 км.
Ізраїльтяни використали підвісні паливні баки до F-16, замість дозаправлення літаків в повітрі, що дозволило уразити реактор та повернутися на базу БЕЗ ВТРАТ. Штурмова ескадрілья складалася з восьми F-16A, кожний літак із двома некерованими 2000-фунтовими (910 кГ) бомбами уповільненої дії Mark-84.
Запитання: чи може в принципі "застаріла" модель F-16 успішно атакувати Ту-95мс у зоні пуску КР над Каспійським морем? Чи атакувати кораблі-носії КР?
Зрозуміло, що атакувати Ту-95мс потрібно далекобійними ракетами повітря-повітря з мінімальним ризиком ураження засобами ППО рашистів, зненацька, за ретельно підготовленим планом бойової операції. Очевидно, що ППО ворога треба позбавити можливості ефективно протидіяти F-16. Ізраїльтяни багато що зробили для того, щоб без втрат досягти успіху в операції "Опера" (АКА "Вавілон")1981 року.
ТТХ літака та ********* озброєння до нього дозволяють "завалити" не тільки Ту-95мс у зоні пуску ракет в повітрі над Каспієм, але і кораблі- носії КР у Чорному та Каспійському морях.
Чому б не сформулювати, узгодити із партнерами та опублікувати/оприлюднити в ЗМІ відомості про те, у чому саме полягають національні інтереси кожного з наших партнерів по відношенню до України під час війни та після її закінчення?
Після такого оприлюднення буде знято багато нісенітниць, спекуляцій та відвертої дезінформації, яку нав'язує ворог, його поплічники та корисні ідіоти. Буде менше розчарувань через безпідставні очікування від партнерів дій, які протирічать національним інтересам партнерів.