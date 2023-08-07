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ракети (2815) Гуменюк (674) дрони (2512)

Масованих ракетних і дронових атак найближчим часом не буде, залишається загроза балістики та точкових ударів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Ракетний і дроновий терор російська федерація на декілька днів поставила на "паузу". Однак окупанти можуть використовувати балістичні загрози.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові й розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися", - розповіла вона.

Наразі у морі жодного ракетоносія немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі "на паузі".

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"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі", - констатувала вона.

Автор: Марина Макєєва
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ну да, ну да...
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07.08.2023 09:54 Відповісти
Ми краще за Шойгу знаємо, де, що і коли !
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07.08.2023 09:58 Відповісти
Наразі у морі жодного ракетоносія немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі "на паузі". Яка пауза, якщо Ігнат каже про Тамбов із "візитами" "кинжалів" до Білорусії, там вони дістають "українські цілі" і прямують на Україну сіяти смерть і розруху???
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07.08.2023 09:58 Відповісти
Не кажіть гоп, доки не перестрибнули, розумники!
Біля року нас теж такі ж "розумники" лікували, що ракети на рфії вже закінчуються, взяти комплектуючі немає де... Порожньобрехи!
А що, дроновий завод у Татарстані зупинився та більше не працює?
А як же нещодавні заяви ГУР МО УКраїни, що кацапня збільшила виробництво "калібрів" у 4 рази?
А Х-101/555 у кацапів теж вже сі скінчилися?!
Думайте, що говорите! Розслабився - загинув!
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07.08.2023 10:00 Відповісти
Раз капітан 1 рангу сказала що не буде, тому не буде
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07.08.2023 10:11 Відповісти
Та хер іх знає -- ше підлодки никають
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07.08.2023 10:11 Відповісти
Щоденні повідомлення Г. Маляр можуть виглядати так:
"Можливо, десь щось може відбутися. Але це не точно"
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07.08.2023 11:40 Відповісти
 
 