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Російська авіація не має вирішального оперативного ефекту у війні проти України, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Російські повітряні сили продовжують послідовно витрачати значні ресурси для підтримки наземних операцій на півдні, однак без вирішального оперативного ефекту.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у звіті від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом літа російська бойова тактична авіація зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, однак вони майже завжди обмежуються діями над контрольованою Росією територією через загрозу з боку української протиповітряної оборони.

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"Росія намагається подолати цю проблему, дедалі частіше використовуючи базові бомби вільного падіння із пристроями, які збільшують дальність польоту. Літаки можуть випускати такі бомби за багато кілометрів від своїх цілей, але вони (бомби - ред.) ще не продемонстрували стабільну точність", - йдеться у повідомленні.

Водночас на початку контрнаступу Сил оборони на півдні України із червня 2023 року російські ударні гелікоптери продемонстрували свою ефективність. Проте в останні тижні схоже, що Росія менш спроможна забезпечити ефективні тактичні повітряні сили на півдні, зазначають у британському Міноборони.

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Топ коментарі
+5
Яким боком тут Будапештський Меморадум?
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07.08.2023 10:11
+4
всіма чотирма боками та дупою українців куди засунули цей меморандум країни підписанти гарантій недоторканності кордонів України
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07.08.2023 10:14
+4
Який пункт Меморандуму і ким порушено?
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07.08.2023 10:36
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що тільки не доводиться писати що б тільки не давати лохам Будапештського меморандуму Ф16
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07.08.2023 10:09 Відповісти
Яким боком тут Будапештський Меморадум?
показати весь коментар
07.08.2023 10:11 Відповісти
всіма чотирма боками та дупою українців куди засунули цей меморандум країни підписанти гарантій недоторканності кордонів України
показати весь коментар
07.08.2023 10:14 Відповісти
Які гарантії прописані в Меморандумі?
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07.08.2023 10:19 Відповісти
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
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07.08.2023 10:24 Відповісти
Який пункт Меморандуму і ким порушено?
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07.08.2023 10:36 Відповісти
Усі пункти - усіма учасниками.

Пам'ятайте про Крим, як його оккупували і реакцію підписантів
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07.08.2023 10:39 Відповісти
...і у результаті ставимо знак рівності між Заходом та росією...?
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07.08.2023 11:00 Відповісти
Різниця мінімальна - всі учасники сприяли окупції територій України.

Після Криму торгові відносини Заходу з РФ через якийсь час посилилися - західні лідери відвідували Москву начебто нічого не сталося.

Якщо ми програємо це вторгнення, то років через 5 все повториться
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07.08.2023 11:07 Відповісти
Ні одного пункту не порушено підписантами окрім маасковії.
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07.08.2023 11:10 Відповісти
Ядерний напад був - ні. На більше вони не підписувались. Баальшой пріфєт.
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07.08.2023 11:13 Відповісти
Пункт 4 ти читав чи просто виділив?
В ньому сказано що в разі ядерного нападу, або погрозою ядерного нападу підписанти звертаються в ООН.
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07.08.2023 11:08 Відповісти
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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07.08.2023 11:12 Відповісти
І шо? Їхня зброя не застосовується проти нас окрім ********* і знов баальшой пріфєт.
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07.08.2023 11:16 Відповісти
про що ми сперечаємося?

Добре нехай все буде як ви хочете - "Ми самі лохи, терпили, бездарі і нас трахнули в дупу заслужено, і ніхто не винен крім РФ"

Захід зіграв на довірі дурнів і ми підписали Меморандум без гарантій, тому що ми нація нікчема і ідіотів і наші дипломати та президенти повний відстій.

Бувайте
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07.08.2023 11:25 Відповісти
Це не мої хотєлки, так написано в документі.
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07.08.2023 11:30 Відповісти
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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07.08.2023 10:20 Відповісти
Не было там и одного пункта(нормально прописанного), который гарантировал бы безопасность Украины. Давно пора признать для себя, что Украину не обманывали тогда, а она сама хотела быть обманутой из-за того, что не хотела сориться с миром, та и не могла нести бремя "ядерной державы" в силу разных обстоятельств. Не только финансовых, но и в первую очередь психологических. Как минимум, как тогда подлизоваться к Западу находясь в статусе ядерной державы?
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07.08.2023 11:39 Відповісти
Так нах...
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07.08.2023 10:12 Відповісти
Та б***ь все ця британська розвідка знає!І далекобійні ракети не мають значення,і авіація ворожа!
Поверніть нам Джонсонюка!
Або залізну Маргарет!.
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07.08.2023 11:13 Відповісти
мажут лапти и не попадают по целям
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07.08.2023 11:27 Відповісти
 
 