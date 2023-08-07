У МЗС Франції сподіваються, що новий раунд консультацій щодо України відбудеться до саміту G20 у вересні

У МЗС Франції висловили сподівання, що наступний раунд консультацій щодо мирного врегулювання ситуації в Україні відбудеться до саміту G20 в Індії у вересні поточного року.

Про це виданню Bloomberg повідомив неназваний високопоставлений представник МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодна з країн Глобального Півдня, представлених на консультаціях у Джидді, не запитувала присутності Росії на наступному раунді переговорів, які, як хотілося б, відбудуться до саміту лідерів G20 у Нью-Делі у вересні, сказав французький дипломат", - передає Bloomberg.

Також представник МЗС Франції заявив, що Китай зайняв "конструктивну позицію" на переговорах, але наполягає на припиненні вогню в Україні. Однак, пояснив дипломат, французька сторона пояснила Китаю, що буде неприйнятно, якщо Росія залишиться на тих позиціях в Україні, які вона тепер займає.

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Саміт G20 у Делі запланований на 9-10 вересня.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі мають намір стежити за переговорами щодо України, які проведе Саудівська Аравія.

Наприкінці червня аналогічна зустріч відбулася в столиці Данії Копенгагені. У ній, зокрема, взяли участь Бразилія, Індія, Туреччина і ПАР, а також США, Україна та низка західних країн.

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.