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Росіяни минулого тижня на Сході використали майже пів мільйона боєприпасів, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,артилерія

Російські загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше… Якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог відчутно збільшив кількість обстрілів на сході. Минулого тижня порівняно з позаминулим кількість обстрілів збільшилася майже на 1000, зараз вже було близько 9000", - пояснила вона.

За словами Маляр, позаминулого тижня російські загарбники використали близько 400 тис. боєприпасів, минулого тижня кількість збільшилася майже на 100 тис. Майже пів мільйона боєприпасів витратив ворог на сході минулого тижня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Де там "екцперди" котрі говорять,що у кацапів снарядний голод,що запас ракет уже перетнув червону лінію?
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07.08.2023 10:39
+3
Так, а тепер скажіть, звідки у русні стільки снарядів, щоб за тиждень витрачати річний обсяг найбільшого виробника Європи (у перспективі)?
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07.08.2023 10:44
+3
А совок все свое существование чем занимался? Клепали миллионами снаряды, и клали на склады. Но никакой склад не бесконечен.
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07.08.2023 10:46
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Де там "екцперди" котрі говорять,що у кацапів снарядний голод,що запас ракет уже перетнув червону лінію?
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07.08.2023 10:39 Відповісти
Так, а тепер скажіть, звідки у русні стільки снарядів, щоб за тиждень витрачати річний обсяг найбільшого виробника Європи (у перспективі)?
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07.08.2023 10:44 Відповісти
А совок все свое существование чем занимался? Клепали миллионами снаряды, и клали на склады. Но никакой склад не бесконечен.
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07.08.2023 10:46 Відповісти
Враховуючи щоденні бавовни від "хаймарсів" рік тому, це вже не склади.
Це з конвейєра + КНДР + Іран.
І так вони нас можуть поливати буквально десятиліттями.
Єдиний вихід тут - нищити гармати і пускові: їх важче і довше виготовляти.
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07.08.2023 10:53 Відповісти
Нет пока никаких данных от нашей разведки о том что используются массово боеприпасы из других стран. Совок наклепал 20 миллионов снарядов, и сейчас они продолжают доставать их со складов.
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07.08.2023 11:05 Відповісти
Якщо совок наклепав 20 мільйонів, а на день вони використовують десь 50 тисяч, то за 500 днів війни мали випустити 25 мільйонів. Тобто все вже повинно було бути вистріляно.
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07.08.2023 11:08 Відповісти
У них уже с осени прошлого года ни про какие 50тысяч выстрелов в день никакой речи быть не может. Зимой по сообщениям экспертов было порядка 20 тысяч в день, с концентрацией на определенных участках. И было достаточно много видео где наши находили на позициях снаряды середины прошлого века, с хранения. Которые находились совсем не в лучшем состоянии, даже орки снимали видео и показывали чем им приходится стрелять. Сами кацапские "военкоры" в последнее время воют что у них не получается в артиллерийские дуэли и в контрбатарейную борьбу. Что как только они разворачиваются и начинают лупить - обязательно быстро что то прилетает. Вплоть до того что Хаймарсы гоняются за отдельными орудиями. Как раньше - выложить гору ящиков до неба на землю и лупить 16 часов в день с перерывами на обед и сон - никак не получается.
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07.08.2023 11:19 Відповісти
Звідки зараз півмільйона тільки за минулий тиждень?
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07.08.2023 11:21 Відповісти
500 000 це мабуть разом з патронами
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07.08.2023 11:32 Відповісти
Спитайте у Кім чен ина.
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07.08.2023 11:34 Відповісти
Наші на їх трофейні "олівці" скаржаться. Кажуть, лайно з непередбачуваною траєкторією і детонацією.
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07.08.2023 11:36 Відповісти
Чтобы такое количество снарядов перевезти из страны Чучхе - единственная железная дорога должна быть забита 24\7 - это все бы видели. 500 тысяч снарядов это что то случилось у Маляр - ну может она считала вместе с гранатами и минами.
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07.08.2023 11:36 Відповісти
"Но никакой склад не бесконечен."

Якщо його не поповнюють ... Самі рашисти та їхні спільники-злочинці типу бєлорашки, совко-азіатів, ірану, північної кореї і т.п ....
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07.08.2023 10:55 Відповісти
Мене теж таке цікавить. Скоріше за всього там вже давно підключились заводи і склади Кндр та Ірану.
А ще якось давно було в мережі відео де чувак в рашці казав що якись там трубний завод отримав призначення кліпати снаряди. І типу норма була в 40т на місяць. І скільки в них таких трубних заводів... Але я все одно не розумію як сраний трубний завод може кліпати 40т снарядів на місяць, в той час коли на заході снарядний завод робе 40т на рік.
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07.08.2023 10:57 Відповісти
Никакой трубный завод не может клепать снаряды. И 14 летние дети на станке не могут такие снаряды точить - сейчас совсем другие технологии. И если бы это было возможно - то рашка бы это сделала - но современный снаряд нельзя выточить на токарном станке, для этого требуется специальное оборудование. И пани Маляр я не верю - она вообще далека от военного мира и лепит языком что попало - 500 тысяч снарядов всех калибров за неделю на узком участке фронта - это больше чем орки высыпали летом прошлого года на всем фронте - когда еще не было Хаймарсов, когда они могли позволить себе огромные склады снарядов на грунте непосредственно у линии фронта, когда у них было много современной артиллерии, против которой практически не велась эффективная контрбатарейная борьба. 500 тысяч артиллерийских снарядов за неделю это 70 тысяч в день. Даже если на узком участке фронта сосредоточить 500 орудий - что очень и очень много - то это 150 выстрелов из каждого ствола в день. 152мм снаряд и заряд весят с упаковкой почти 100кг - это к каждому орудию нужно каждый день подвозить 15!!! тонн боеприпасов. Каждому орудию по 2 Камаза, с далеких тыловых складов. Никакой железной дороги, погрузка и разгрузка только вручную. Извините, но я в такое не верю.
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07.08.2023 11:12 Відповісти
Похоже весь вопрос в том, что скрывается за термином "боеприпасы".
Если так вообще все выстрелы крупнее автомата-пулемета, тогда вполне вероятно.
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07.08.2023 11:59 Відповісти
а ну, ганнамаляр, розкажи іще скільки снарядів в них залишилося?
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07.08.2023 11:00 Відповісти
Дивно, що Маляр не звернула увагу на походження снарядів.
500 тис.! і всі свої, а у ЗСУ навіть 125/122/120 мм (найпопулярніші) польські/чешські/хорватські.
Хіба що "львський арсенал" щось підкине?
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07.08.2023 11:05 Відповісти
Чому дивуватися? У нас в серпні 2018 запустили лінію з виготовлення 152мм снарядів. З 2019 вона не працювала аж до листопада 2022 (тобто вона начала працювати лише на 9 місяці широкомасштабної війни)!!!! А кацапи своє виробництво снарядів не припиняли, поки зе-лідор зі своєю ватною шоблою закатував в асфальт нашу зброю та готував країну до "шашличков", кацапня цілодобово клепала **********, незважаючи на те, що у них ще на совкових складах їх хз скільки ще залишилося. Плюс поставки з КНДР, Ірану і т.д. Чому дивуватися, якщо навіть зараз оманський віслюк витрачає гроші не на зброю, а на серіали для своєї ватної аудиторії, бо на країну йому пох.
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07.08.2023 11:06 Відповісти
А тепер питання, де наші снаряди, дрони, міни???
Усе пішло на яблука, барабани, паливо і т.д.???
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07.08.2023 11:13 Відповісти
За неделю 500 000? В день 70 тысяч? Такого не было даже в самые жаркие дни мая прошлого когда, когда рашисты огневым валом выжигали Попасную. И что в результате этого якобы чудовищно массированного огня? Да почти ничего. Наоборт под Бахмутом продвигаются ВСУ и теперь еще и под Сватово продвинулись.
Вообщем, Ганна Маляр непонятно откуда берёт эти цифры, впрочем вполне возможно, что имеются в виду вообще ВСЕ выстрелы от всего начиная с АГС-17 и РПГ, вообще всё, что крупнее ручного огнестрельного оружия. Тогда еще возможно.
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07.08.2023 11:57 Відповісти
Підрахунку підлягає артилерія калібру від 76мм і вище, зброю меншого калібру не заведено враховувати... В Маляр статистика обстрілів від орків можливо дещо перебільшена...
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07.08.2023 13:10 Відповісти
Оленяр від раші напевно не дарма з'їздив до ина, ось і маємо те, що маємо..
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07.08.2023 13:01 Відповісти
 
 