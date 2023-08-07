Росіяни минулого тижня на Сході використали майже пів мільйона боєприпасів, - Міноборони
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Російські загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше… Якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог відчутно збільшив кількість обстрілів на сході. Минулого тижня порівняно з позаминулим кількість обстрілів збільшилася майже на 1000, зараз вже було близько 9000", - пояснила вона.
За словами Маляр, позаминулого тижня російські загарбники використали близько 400 тис. боєприпасів, минулого тижня кількість збільшилася майже на 100 тис. Майже пів мільйона боєприпасів витратив ворог на сході минулого тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Це з конвейєра + КНДР + Іран.
І так вони нас можуть поливати буквально десятиліттями.
Єдиний вихід тут - нищити гармати і пускові: їх важче і довше виготовляти.
Якщо його не поповнюють ... Самі рашисти та їхні спільники-злочинці типу бєлорашки, совко-азіатів, ірану, північної кореї і т.п ....
А ще якось давно було в мережі відео де чувак в рашці казав що якись там трубний завод отримав призначення кліпати снаряди. І типу норма була в 40т на місяць. І скільки в них таких трубних заводів... Але я все одно не розумію як сраний трубний завод може кліпати 40т снарядів на місяць, в той час коли на заході снарядний завод робе 40т на рік.
Если так вообще все выстрелы крупнее автомата-пулемета, тогда вполне вероятно.
500 тис.! і всі свої, а у ЗСУ навіть 125/122/120 мм (найпопулярніші) польські/чешські/хорватські.
Хіба що "львський арсенал" щось підкине?
Усе пішло на яблука, барабани, паливо і т.д.???
Вообщем, Ганна Маляр непонятно откуда берёт эти цифры, впрочем вполне возможно, что имеются в виду вообще ВСЕ выстрелы от всего начиная с АГС-17 и РПГ, вообще всё, что крупнее ручного огнестрельного оружия. Тогда еще возможно.