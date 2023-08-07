Ворог ударив по селу на Куп’янщині: двоє загиблих, троє поранених

Ворог продовжує завдавати ударів по території Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району (Харківська область. - Ред.), влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", - йдеться у повідомленні.

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