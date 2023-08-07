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обстріл (21130) Харківщина (4284) Куп'янськ (458)

Ворог ударив по селу на Куп’янщині: двоє загиблих, троє поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

купянщина

Ворог продовжує завдавати ударів по території Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району (Харківська область. - Ред.), влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Харківщині: ракетні атаки на обласний центр, удари керованими авіабомбами та обстріли 5 районів. Є жертви

Автор: Ірина Дашківська
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Потрібно примусово евакуювати населення із зони можливого ураження артилерії, інакше кожного дня, будуть такі новини.
З іншої сторони прийдеться евакуювати Пів Херсону ☹️
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07.08.2023 11:04 Відповісти
 
 