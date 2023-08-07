На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована. ЗСУ зривають усі наміри ворога, - Череватий

Військові РФ сподіваються на Куп’янському напрямку повернути позиції, які були визволені українськими військовими. Проте ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів – вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити й вони б хотіли в район Куп’янська прорватися. Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", – сказав Череватий.

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