Влада має відновити електронне декларування та доступ до декларацій без маніпуляцій та "дірок", - заява ГО

Громадські організації та журналісти закликають представників влади відновити електронне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Закликаємо представників влади відновити електронне декларування та публічний доступ до декларацій представників влади. Без маніпуляцій та дірок. Без приховання від суспільства даних, які роками дозволяли нам виявляти корупційні звʼязки.

Ми вітаємо прийняття законопроєкту про відновлення електронного декларування (№9534) в першому читанні. Проте маємо зауважити: на сьогодні у законопроєкті наявні ризики, які не дозволять зробити процес декларування ефективним та прозорим. А отже – не дозволять виявити тих, хто під час війни використовує бюджетні кошти та посади для особистого збагачення. Від останнього залежить як наша перемога сьогодні, так і довіра до України у світі", - йдеться в повідомленні.

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У зверненні зазначається, що до другого читання народні депутати мають внести до законопроєкту такі зміни, аби задовольнити запит суспільства та зберегти довіру міжнародних партнерів:



- Забезпечити публічність декларацій у тому ж обсязі, що й до вторгнення – у тому числі щодо даних про третіх осіб, з якими повʼязані посадовці. Наразі пропонується закрити від публічного доступу імена третіх осіб в деклараціях.



- Виключити непрозорі пороги ринкової вартості користування обʼєктом. Чиновники зможуть не декларувати оренду майна, вартість якого не перевищує 134 тисячі грн. Зокрема, укладати договори оренди із заниженою вартістю користування. Або ж прикриватися фіктивною оцінкою вартості.

"Закликаємо народних депутатів України:



1. Виправити вказані недоліки законопроєкту про відновлення декларування перед голосуванням у другому читанні;

2. Не зволікати з розглядом законопроєкту та повернути обов’язкове електронне декларування якнайшвидше", - підсумували автори звернення.

Заяву підписали: Центр протидії корупції, ВО "Автомайдан", Громадська рада при НАЗК, Асоціація відкритих даних, Інститут законодавчих ідей, Рух ЧЕСНО, Фундація DEJURE, Центр громадського моніторингу та досліджень, Центр економічної стратегії, Антикорупційний штаб, Transparency International Ukraine, StateWatch, YouControl, Криворізький Центр Розслідувань, Адвокатська Дорадча Група, Центр політико-правових реформ

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