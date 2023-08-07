Влада має відновити електронне декларування та доступ до декларацій без маніпуляцій та "дірок", - заява ГО
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Громадські організації та журналісти закликають представників влади відновити електронне декларування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.
"Закликаємо представників влади відновити електронне декларування та публічний доступ до декларацій представників влади. Без маніпуляцій та дірок. Без приховання від суспільства даних, які роками дозволяли нам виявляти корупційні звʼязки.
Ми вітаємо прийняття законопроєкту про відновлення електронного декларування (№9534) в першому читанні. Проте маємо зауважити: на сьогодні у законопроєкті наявні ризики, які не дозволять зробити процес декларування ефективним та прозорим. А отже – не дозволять виявити тих, хто під час війни використовує бюджетні кошти та посади для особистого збагачення. Від останнього залежить як наша перемога сьогодні, так і довіра до України у світі", - йдеться в повідомленні.
У зверненні зазначається, що до другого читання народні депутати мають внести до законопроєкту такі зміни, аби задовольнити запит суспільства та зберегти довіру міжнародних партнерів:
- Забезпечити публічність декларацій у тому ж обсязі, що й до вторгнення – у тому числі щодо даних про третіх осіб, з якими повʼязані посадовці. Наразі пропонується закрити від публічного доступу імена третіх осіб в деклараціях.
- Виключити непрозорі пороги ринкової вартості користування обʼєктом. Чиновники зможуть не декларувати оренду майна, вартість якого не перевищує 134 тисячі грн. Зокрема, укладати договори оренди із заниженою вартістю користування. Або ж прикриватися фіктивною оцінкою вартості.
"Закликаємо народних депутатів України:
1. Виправити вказані недоліки законопроєкту про відновлення декларування перед голосуванням у другому читанні;
2. Не зволікати з розглядом законопроєкту та повернути обов’язкове електронне декларування якнайшвидше", - підсумували автори звернення.
Заяву підписали: Центр протидії корупції, ВО "Автомайдан", Громадська рада при НАЗК, Асоціація відкритих даних, Інститут законодавчих ідей, Рух ЧЕСНО, Фундація DEJURE, Центр громадського моніторингу та досліджень, Центр економічної стратегії, Антикорупційний штаб, Transparency International Ukraine, StateWatch, YouControl, Криворізький Центр Розслідувань, Адвокатська Дорадча Група, Центр політико-правових реформ
Будь ласка, зачекайте...
САП просить стягнути з чиновника ДБР 7,1 млн грн необґрунтованих активів. Йдеться про активи заступника начальника управління ДБР Андрія Чапчая та його дружини Юлії Аполоніної, яка є працівницею обласної прокуратури. Впродовж 2019-2020 років подружжя набуло у власність активи вартістю 7,7 млн грн. Йдеться про садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце. Проаналізувавши майновий стан подружжя, в САП зробили висновок, що різниця між набутими активами і законними доходами сім'ї склала понад 7,1 млн грн.
Тобто садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце САП оцінило "аж" в 7.7 млн грн. Нагадаю, що квартира в центрі Києва може коштувати від $500 тис. , тобто від 20 млн. грн., а згідно "оцінки" САП її можна "продати" "нужному чєловєчку" за 3 млн, і ше й собі (або "хазяям з ОП") "наварити. Вже не кажу про "садову хатинку".
Декларації - не на часі.
Микола Княжицький
Дивлюся порядок денний на наступні засідання Верховної Ради.
Цікавий проєкт 8225. Він передбачає:
а) будь-яка земля або нерухомість можуть бути експропрійовані впродовж воєнного стану +10 років після;
б) експропріація здійснюється без суду, на підставі рішення КМУ. Тобто в тіньовий спосіб, коли власник навіть не знає про наміри держави забрати;
в) вилучені обʼєкти передаються держ підприємству яке може використовувати їх самостійно «для побудови обʼєктів критичної інфраструктури» або (увага) продати іншим приватним особам для тих же цілей;
г) вилучення здійснюється за оціночною вартістю, яку проводить сам Кабмін. Тобто якщо у когось виникне необхідність швидко продати якийсь непотріб і вийти в кеш, він може домовитись з КМУ і продає його державі за дорого. А якщо хтось захоче навпаки, рейдернути хороший, але не за дорого, то домовляється з КМУ і викупає за дешево;
Стійке враження, що проект придумали хоч і рейдери, але хороші )
Воно щонайменше антиконституційне.
Адже експропріація допускається без попереднього відшкодування вартості лише під час воєнного стану.
А тут зʼявляється ще «воєнний стан +10 років», а відшкодування через місяць після рішення КМУ і за вартістю, на яку ніхто і вплинути не зможе крім самого КМУ.
Вони прикривають це необхідністю відновлення інфраструктури.
Але закон про примусовий викуп для інфраструктури є вже давно, і там виключно судова процедура. І власник не дізнається про втрату власності з газет - він бере участь у судовій справі де може захистити власність або захистити право на справедливе відшкодування вартості своєї власності. А коли вони будуть під це забирати приватні санаторії у Карпатах, то ніхто не зможе навіть слова вставити.
Зараз лишився суцільний Марафон, який прославляє Боневтіка.
Населення України не менше схильне до зомбування, ніж населення інших країн.
І татарови-антимайданівці вже навчені, зробили висновки зі своєї поразки в 2014.
Тому перспективи відсторонення і покарання Зе та Ко дуже туманні.
Час зайнятися дерибаном землі.
Зараз всі з захопленням повинні слухати, як він про безпеку держави клопочеться на мирному хфорумі.
Слава Україні!! Пильнуймо прикоритних трутнів!
І рейтинг Зєлі, Боневтіка-"альтруїста" ( згідно версії Зомбомарафону ), був далеко не такий, як зараз.
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
15 років прослужив у Службі безпеки України. Саме в цей період він отримав медаль від ФСБ Росії «За бойове співробітництво».
У власності подружжя Бухарєвих є
дві квартири у Києві (100 кв. м та 220 кв.м).
Їм належить будинок на 700 кв.м і земля в селі Вишеньки під Києвом.
Олена Бухарєва, як зазначає «Слідство.інфо», володіє нерухомістю в окупованому Криму.
У 2011 році вона придбала квартиру в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті. Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська.
Донька Бухарєвих - Юлія володіє земельною ділянкою та квартирою на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці.
Сімя володіє чотирма автомобілями - два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 млн, який Бухарєву передав в безоплатне користування Олександр Коротєєв.
Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська.
Донька Бухарєвих - Юлія володіє земельною ділянкою та квартирою на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці.
Сімя володіє чотирма автомобілями - два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 млн, який Бухарєву передав в безоплатне користування Олександр Коротєєв.
Він же торік подарував доньці Бухарєва Юлії два подарунки на майже в 1,5 мільйони гривень.
ВЛАДИСЛАВ БУХАРЕП, ЯКИЙ ЗА «? РОКІВ НІ ДНЯ НЕ ПРАЦЮВАВ У КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ, ПОДАРУВАВ ДОНЬЦІ ДВА ПОДАРУНКИ НА ПОНАД 15 МЛН ГРН.
Ймовірно, мова йде про столичну квартиру на 219 кв.м, власницею якої стала дівчина.
Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Речь идет, например, об ИЛЬЕ ПАВЛЮКЕ, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником
Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.
Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва ИГОРЯ КАЛЕТНИКА и поддерживал с ним тесные отношения.
По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.
https://antikor.com.ua/articles/305483-korolj_kontrabandy_i_glava_regionov_vsplyli_skandaljnye_fakty_o_chlene_komandy_zelenskogo
https://hromadske.ua/ru/posts/pomoshnik-zelenskogo-ermak-imeet-biznes-svyazi-s-rossiej-shemy
Декларування відмінило ДО повномаштабного вторгнення.
То що заважає його повноцінному відновленню?