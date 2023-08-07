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Новини Політика України
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електронне декларування (1016) Центр протидії корупції (226)

Влада має відновити електронне декларування та доступ до декларацій без маніпуляцій та "дірок", - заява ГО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Громадські організації та журналісти закликають представників влади відновити електронне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Закликаємо представників влади відновити електронне декларування та публічний доступ до декларацій представників влади.  Без маніпуляцій та дірок. Без приховання від суспільства даних, які роками дозволяли нам виявляти корупційні звʼязки.

Ми вітаємо прийняття законопроєкту про відновлення електронного декларування (№9534) в першому читанні. Проте маємо зауважити: на сьогодні у законопроєкті наявні ризики, які не дозволять зробити процес декларування ефективним та прозорим. А отже – не дозволять виявити тих, хто під час війни використовує бюджетні кошти та посади для особистого збагачення. Від останнього залежить як наша перемога сьогодні, так і довіра до України у світі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Деякі положення законопроєкту про е-декларування залишають лазівки для недоброчесних посадовців, - НАЗК

У зверненні зазначається, що до другого читання народні депутати мають внести до законопроєкту такі зміни, аби задовольнити запит суспільства та зберегти довіру міжнародних партнерів:

- Забезпечити публічність декларацій у тому ж обсязі, що й до вторгнення – у тому числі щодо даних про третіх осіб, з якими повʼязані посадовці. Наразі пропонується закрити від публічного доступу імена третіх осіб в деклараціях.

- Виключити непрозорі пороги ринкової вартості користування обʼєктом. Чиновники зможуть не декларувати оренду майна, вартість якого не перевищує 134 тисячі грн. Зокрема, укладати договори оренди із заниженою вартістю користування. Або ж прикриватися фіктивною оцінкою вартості.

"Закликаємо народних депутатів України:

1. Виправити вказані недоліки законопроєкту про відновлення декларування перед голосуванням у другому читанні;
2. Не зволікати з розглядом законопроєкту та повернути обов’язкове електронне декларування якнайшвидше", - підсумували автори звернення.

Заяву підписали: Центр протидії корупції, ВО "Автомайдан", Громадська рада при НАЗК, Асоціація відкритих даних, Інститут законодавчих ідей, Рух ЧЕСНО, Фундація DEJURE, Центр громадського моніторингу та досліджень, Центр економічної стратегії, Антикорупційний штаб, Transparency International Ukraine, StateWatch, YouControl, Криворізький Центр Розслідувань, Адвокатська Дорадча Група, Центр політико-правових реформ

Також читайте: Рада ухвалить законопроєкт про відновлення е-декларування до 15 вересня, - Арахамія

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Э нет, не для этого мама Римма такого зеленого бубочку выращивала...
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07.08.2023 11:01
+27
Не для того "кварталістів" олігархи пхали до влади, щоб ті посприяли продовженню реформ. Та і в інтересах теперішньої влади всі реформи гальмувати, а де вдасться то і згорнути, а не жити по законам демократії. Тому голосні піар заяви артистів комедійного жанру ніхто всерйоз не сприймає.
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07.08.2023 11:03
+25
Довоєнні податки - на часі, підвищення цін на все і вся - на часі, красти - на часі.

Декларації - не на часі.
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07.08.2023 11:04
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Э нет, не для этого мама Римма такого зеленого бубочку выращивала...
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07.08.2023 11:01 Відповісти
Трохи про САП ім. Зєлі & Єрмака:

САП просить стягнути з чиновника ДБР 7,1 млн грн необґрунтованих активів. Йдеться про активи заступника начальника управління ДБР Андрія Чапчая та його дружини Юлії Аполоніної, яка є працівницею обласної прокуратури. Впродовж 2019-2020 років подружжя набуло у власність активи вартістю 7,7 млн грн. Йдеться про садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце. Проаналізувавши майновий стан подружжя, в САП зробили висновок, що різниця між набутими активами і законними доходами сім'ї склала понад 7,1 млн грн.

Тобто садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце САП оцінило "аж" в 7.7 млн грн. Нагадаю, що квартира в центрі Києва може коштувати від $500 тис. , тобто від 20 млн. грн., а згідно "оцінки" САП її можна "продати" "нужному чєловєчку" за 3 млн, і ше й собі (або "хазяям з ОП") "наварити. Вже не кажу про "садову хатинку".
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07.08.2023 11:28 Відповісти
ВОРЫ никогда не откроют цифры наворованных у народа денег ..........от слова НИКОГДА
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07.08.2023 14:12 Відповісти
Так НАДО ЗАСТАВИТЬ , а не стоять на цырлах перед МАФИЕЙ УБИЙЦ!
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07.08.2023 19:51 Відповісти
Τα ιμ ποχγι на громадські організації.
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07.08.2023 11:02 Відповісти
Не для того "кварталістів" олігархи пхали до влади, щоб ті посприяли продовженню реформ. Та і в інтересах теперішньої влади всі реформи гальмувати, а де вдасться то і згорнути, а не жити по законам демократії. Тому голосні піар заяви артистів комедійного жанру ніхто всерйоз не сприймає.
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07.08.2023 11:03 Відповісти
Лохторат сприймає піар-заяви на Ура!
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07.08.2023 11:06 Відповісти
Довоєнні податки - на часі, підвищення цін на все і вся - на часі, красти - на часі.

Декларації - не на часі.
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07.08.2023 11:04 Відповісти
А там, дивись, і розстрільні "тройки" єрмак-татаров-бужанський відродять зелені комунізди.

Микола Княжицький

Дивлюся порядок денний на наступні засідання Верховної Ради.

Цікавий проєкт 8225. Він передбачає:

а) будь-яка земля або нерухомість можуть бути експропрійовані впродовж воєнного стану +10 років після;

б) експропріація здійснюється без суду, на підставі рішення КМУ. Тобто в тіньовий спосіб, коли власник навіть не знає про наміри держави забрати;

в) вилучені обʼєкти передаються держ підприємству яке може використовувати їх самостійно «для побудови обʼєктів критичної інфраструктури» або (увага) продати іншим приватним особам для тих же цілей;

г) вилучення здійснюється за оціночною вартістю, яку проводить сам Кабмін. Тобто якщо у когось виникне необхідність швидко продати якийсь непотріб і вийти в кеш, він може домовитись з КМУ і продає його державі за дорого. А якщо хтось захоче навпаки, рейдернути хороший, але не за дорого, то домовляється з КМУ і викупає за дешево;
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07.08.2023 11:04 Відповісти
д) а якщо власник не буде згоден і подасть в суд, то суду прямо забороняють зупиняти дію такого рішення КМУ у забезпечення позову.

Стійке враження, що проект придумали хоч і рейдери, але хороші )

Воно щонайменше антиконституційне.
Адже експропріація допускається без попереднього відшкодування вартості лише під час воєнного стану.
А тут зʼявляється ще «воєнний стан +10 років», а відшкодування через місяць після рішення КМУ і за вартістю, на яку ніхто і вплинути не зможе крім самого КМУ.

Вони прикривають це необхідністю відновлення інфраструктури.
Але закон про примусовий викуп для інфраструктури є вже давно, і там виключно судова процедура. І власник не дізнається про втрату власності з газет - він бере участь у судовій справі де може захистити власність або захистити право на справедливе відшкодування вартості своєї власності. А коли вони будуть під це забирати приватні санаторії у Карпатах, то ніхто не зможе навіть слова вставити.
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07.08.2023 11:05 Відповісти
Ну і що? Ще не пора зібратись народу та гнати шмарклів слід за януковичем? Чи ще не начасі? Люди, не буде шмарклі перемога буде тільки ближче - буде сформована військова ставка
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07.08.2023 11:09 Відповісти
Протести, мітинги заборонені під час воєнного стану.
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07.08.2023 11:11 Відповісти
Узурпатором влади??! Ох чекає його доля крадія капелюхів !!
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07.08.2023 11:16 Відповісти
Проти крадія капелюхів під час Майдану 2013-2014 років працювали кілька каналів ТВ.
Зараз лишився суцільний Марафон, який прославляє Боневтіка.
Населення України не менше схильне до зомбування, ніж населення інших країн.
І татарови-антимайданівці вже навчені, зробили висновки зі своєї поразки в 2014.
Тому перспективи відсторонення і покарання Зе та Ко дуже туманні.
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07.08.2023 11:23 Відповісти
а БРЕХАТИ , ЗРАДЖУВАТИ ЗДАВАТИ Україну в аренду ,УЗУРПУВАТИ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД І МАРОДЕРІТЬ НА КРОВІ те ж заборонено , але МАФІЯ ГРАБУЕ ВСЕ ЩО ТІЛЬКИ МОЖЕ! ПНХ , МРАЗОТА ШАПИТЛЧГА🤡🎪🤢
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07.08.2023 19:57 Відповісти
Геніально! Ай да хуцпаті, ай да сучкини діти! Питання до Княжицького, а як довго вони мають намір просто констатувати факти. Адже на це зелень то опжз чхати хотіли, разом у них достатньо голосів, щоб приймати рішення. Може щось креативні придумаєте, адже цю раду потрібно розганяти, за півтора року війни вони показали, що собою являють.
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07.08.2023 11:39 Відповісти
Україну від українців, поступово звільняють.
Час зайнятися дерибаном землі.
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07.08.2023 17:05 Відповісти
Вони готують декларування з застереженням -- прикриваються віиною
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07.08.2023 11:04 Відповісти
****** Єpмаку ***** ці "вимоги"
Зараз всі з захопленням повинні слухати, як він про безпеку держави клопочеться на мирному хфорумі.
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07.08.2023 11:13 Відповісти
Тут не закликати, а вимагати потрібно. Тим більше згідно Конституції -"народ джерело влади"!
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07.08.2023 11:20 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!! опять Лохотрон показывать будут! АРТЕЛЬЩИКИ!
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07.08.2023 11:22 Відповісти
Після млрд розкрадань із сфери національної безпеки та вивезення за кордон у приватні банки, звичайно, що без допомоги з НБУ, тому з Е-декларуванням під час кривавої московської війни, і мутять привладні від Зеленського!! Добре, що Західні партнери знають УСЕ про їх мишину возню під віником бюджетним.
Слава Україні!! Пильнуймо прикоритних трутнів!
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07.08.2023 11:24 Відповісти
Зелени мародери не можуть приймати закон проти них, це возможно тільки якщо зажати яйця дверима, покіщо такіх умов немає
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07.08.2023 11:25 Відповісти
Нагадайте, скількох посадили по деклараціях, до війни? Яка була користь?
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07.08.2023 11:32 Відповісти
Не посадили, але хоча б було видно, як прибарахляються "слуги" нароту.
І рейтинг Зєлі, Боневтіка-"альтруїста" ( згідно версії Зомбомарафону ), був далеко не такий, як зараз.
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07.08.2023 12:09 Відповісти
Зеленського багато хто обирав, "боневкрав". Тепер він популярний "боневтік". Побачите, що наша інфантильна більшість голосуватиме за його з Єрмаком тандем як за "бопереміга". Телемарафет вже постарається.
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07.08.2023 12:42 Відповісти
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.

https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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07.08.2023 13:00 Відповісти
Понад 10 років Владислав Бухарєв знайомий із Володимиром Зеленським і його "Студією Квартал 95".

15 років прослужив у Службі безпеки України. Саме в цей період він отримав медаль від ФСБ Росії «За бойове співробітництво».



У власності подружжя Бухарєвих є

дві квартири у Києві (100 кв. м та 220 кв.м).

Їм належить будинок на 700 кв.м і земля в селі Вишеньки під Києвом.

Олена Бухарєва, як зазначає «Слідство.інфо», володіє нерухомістю в окупованому Криму.

У 2011 році вона придбала квартиру в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті. Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська.

Донька Бухарєвих - Юлія володіє земельною ділянкою та квартирою на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці.

Сімя володіє чотирма автомобілями - два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 млн, який Бухарєву передав в безоплатне користування Олександр Коротєєв.

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07.08.2023 13:05 Відповісти
У 2011 році вона придбала квартиру в елітному житловому комплексі по сусідству з Лівадійським палацом в Ялті.

Там, до речі, має квартиру й перша леді Олена Зеленська.

Донька Бухарєвих - Юлія володіє земельною ділянкою та квартирою на понад 75 квадратних метрів у житловому комплексі DESNA residence у передмісті столиці.

Сімя володіє чотирма автомобілями - два Lexus, Toyota Land Cruiser і Volkswagen Multivan 2017 року, вартістю від 1,3 млн, який Бухарєву передав в безоплатне користування Олександр Коротєєв.

Він же торік подарував доньці Бухарєва Юлії два подарунки на майже в 1,5 мільйони гривень.
ВЛАДИСЛАВ БУХАРЕП, ЯКИЙ ЗА «? РОКІВ НІ ДНЯ НЕ ПРАЦЮВАВ У КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ, ПОДАРУВАВ ДОНЬЦІ ДВА ПОДАРУНКИ НА ПОНАД 15 МЛН ГРН.

Ймовірно, мова йде про столичну квартиру на 219 кв.м, власницею якої стала дівчина.
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07.08.2023 13:07 Відповісти
"КОРОЛЬ КОНТРАБАНДЫ" И ГЛАВА "РЕГИОНОВ": ВСПЛЫЛИ ФАКТЫ О ЧЛЕНЕ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Но при более детальном изучении окружения главы государства, всплывает все больше сомнительных фактов и связей. Речь идет, например, об ИЛЬЕ ПАВЛЮКЕ, который по данным программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником
Во время правления сбежавшего экс-президента СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

Дело в том, что Павлюк был помощником на то время народного депутата 6 созыва ИГОРЯ КАЛЕТНИКА и поддерживал с ним тесные отношения.

По некоторым данным, они вместе реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. Говорят, что Павлюк является кумом экс-нардепа.

https://antikor.com.ua/articles/305483-korolj_kontrabandy_i_glava_regionov_vsplyli_skandaljnye_fakty_o_chlene_komandy_zelenskogo
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07.08.2023 13:19 Відповісти
Помощник Зеленского Ермак имеет бизнес-связи с Россией - «Схемы»



https://hromadske.ua/ru/posts/pomoshnik-zelenskogo-ermak-imeet-biznes-svyazi-s-rossiej-shemy
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Народ имейте совесть непосильным трудом нажитое хотите вскрыть а потом еше и до конфискации дойдет..и сроки неправильные дадите всей зеленой шобле. А видосики вас не уверяють что в Украине самая честная неподкупная патриотичная власть ..и президент наивеличайший из всех. а народ быдломасса как заявлял отец бубочки в итервью ...и должна быть благодарна этому ублюдку..сыну.
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07.08.2023 13:36 Відповісти
Говорят Путин давно готов заключить мир на условиях Зеленского, вывести войска с Украины и вернуть Крым, но с единственной оговоркой - немедленное возобновление Е-декларирования чиновниками и депутатами. Компромисс пока не найден.
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07.08.2023 13:51 Відповісти
Війна триває десятий рік.
Декларування відмінило ДО повномаштабного вторгнення.
То що заважає його повноцінному відновленню?
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07.08.2023 17:04 Відповісти
Pierdol - pierdol, Ja posłucham...
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07.08.2023 19:47 Відповісти
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07.08.2023 21:56 Відповісти
Я теж вимагаю відновити прозоре декларування. Для чого українці воюють? Щоб дати можливість чиновникам красти повними руками та диванами?
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08.08.2023 07:13 Відповісти
Замість слова "закликаємо" потрібно написати ВИМАГАЄМО, не інакше. А того чого доброго скоро почнемо, як москалі"...просим". І в державі влада для народу, чи народ для влади... щоб "поиметь".
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08.08.2023 07:32 Відповісти
 
 