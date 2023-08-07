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Голову окупаційної влади Голої Пристані Недялкова засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

недляков

Геннадій Недялков після окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом та став так званим "головою" Голопристанської окупаційної адміністрації.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами спеціального судового розгляду окупаційного голову міста Гола Пристань засуджено до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Після того, як Недялков обійняв посаду голови Голої Пристані, він одразу взявся виконувати вказівки РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади на місцевості, серед яких призначення "голів" сільських рад, впровадження стандартів освіти країни-агресора та інше.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Заочно, или очно осудили? Или это очередной вброс "справедливости" для народа?
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07.08.2023 11:36
+3
І це все, що потрібно знати про наше законодавство і роботу ВР!
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07.08.2023 11:20
+3
Це і є прикладом влади від отих «обраним від 73 % насілєнія», яке прийшло на дільницю у 2019році папріколу…
Мабуть, теж голосував за Е-декларування… Це дно привладних заробітчан!
Слава Україні!! Пильнуймо від агентів ***** у владі✊💪❤️🇺🇦‼️✊⚔️🪖‼️
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07.08.2023 11:29
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І це все, що потрібно знати про наше законодавство і роботу ВР!
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07.08.2023 11:20 Відповісти
Це і є прикладом влади від отих «обраним від 73 % насілєнія», яке прийшло на дільницю у 2019році папріколу…
Мабуть, теж голосував за Е-декларування… Це дно привладних заробітчан!
Слава Україні!! Пильнуймо від агентів ***** у владі✊💪❤️🇺🇦‼️✊⚔️🪖‼️
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07.08.2023 11:29 Відповісти
Він колись узнає про своє засудження !
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07.08.2023 11:34 Відповісти
Взнає. Й , прийде час, покарання отримає.... не в'язницю.
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07.08.2023 13:07 Відповісти
Тема сісьок не розкрита - очно, чи заочно?
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07.08.2023 11:35 Відповісти
Заочно, или очно осудили? Или это очередной вброс "справедливости" для народа?
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07.08.2023 11:36 Відповісти
Був Неділко, а маасковські д"яки переправили на Недялкова не розуміючи цього слова.
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07.08.2023 11:36 Відповісти
усі довкола зеленого вилупка мають виглядати такими ж довбнями, а краще - іще більшими...
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07.08.2023 11:53 Відповісти
Вдова адмірала Недялкова?
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07.08.2023 12:53 Відповісти
Це такий прикол невдалий? Зрадникам 10 років..... що за х7йня з цими "Законодавцями" й Законами? Зрадники мають отримувати МІНІМУМ 25 років без права амністії!!!
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07.08.2023 13:08 Відповісти
СМСку йому скинули, що він засуджений? Сміх один, все правильно, але треба ж піймати
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07.08.2023 13:56 Відповісти
 
 