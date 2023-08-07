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Новини Війна в Україні
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ОК "Південь" про удари по Чонгарському та Генічеському мостах: ворог не може переправляти ними необхідний ресурс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст

Після вчорашніх ударів по Чонгарському та Генічеському мостах ворог не може переправляти ними необхідний ресурс.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Вона розповіла про нову стратегію Сил оборони, яка полягає у виведенні з ладу мостів, з допомогою яких росіяни перевозять техніку та живу силу, та у знищенні потенціалу ворога в тилу.

Гуменюк наголосила, що вчорашні атаки на Чонгарський та Генічеський мости призвели до того, що тепер росіяни не можуть переправляти ними необхідний ресурс.

Також читайте: Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW

"Те, що вони підтягували з Кримського півострову зараз змушені пускати в обхід, через Армянськ, а це критично близько до Сил оборони", - наголосила Гуменюк.

Вона також наголосила, що росіяни бояться далекобійних можливостей ЗСУ. Саме тому ворог прикривається цивільним транспортом, запускаючи його разом з військовими вантажівками, аби ті не були такими легкими цілями для захисників під час майбутніх ударів. Та це все одно не компенсує того, що внаслідок останніх ударів логістика РФ сильно ускладнена та уповільнена.

Паралельно з цим ЗСУ завдають ударів по пунктах польового боєпостачання РФ. Зважаючи на те, що окупанти не можуть підтягнути резерви, це призводить до зменшення обстрілів з їх сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО

"Це велика стратегія, за якою працюють Сили оборони, знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту", - наголосила Гуменюк.

Що стосується переправляння боєприпасів по Азовському морю до портів тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя, то Гуменюк наголосила, що в цьому питанні ускладнює логістику саме море. Річ у тім, що воно не таке глибоке, щоб проходили потужні судна.

"Якщо говорити про транспортування військової техніки, то для цього вони час від часу використовують великі десантні кораблі, але тут є в них вже також сумний досвід - вони розуміють, що вже не такі й непоборні", - додала вона.

Також читайте: Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ

6 серпня Цензор.НЕТ повідомляв про прильоти по мостах у Чонгарі та Генічеську.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Якщо ті дірочки, які показали нам на фотках, не призвели до порушення конструкційної цілісності Чонгарського мосту (а якось не віриться в то, що порушили), то можуть, ще й як можуть.
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07.08.2023 11:32
+4
Есть еще один мост и он важнее даже Крымского ,почему его до сих пор не подорвали то это Таганрогский мост, район п.Лакедемоновка если у Залужного плохо с географией.
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07.08.2023 12:41
+2
кацапи все тягнуть залізничними мостами. майже 100% вантажів доставляються потягами, а розбиті автомобільні мости, яким хіба що довозять якісь дрібниці, які неварті запуску составу.
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07.08.2023 11:34
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Якщо ті дірочки, які показали нам на фотках, не призвели до порушення конструкційної цілісності Чонгарського мосту (а якось не віриться в то, що порушили), то можуть, ще й як можуть.
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07.08.2023 11:32 Відповісти
Мости не витримають вантажівок з вкраденими пральними машинами і холодильниками.
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07.08.2023 11:32 Відповісти
кацапи все тягнуть залізничними мостами. майже 100% вантажів доставляються потягами, а розбиті автомобільні мости, яким хіба що довозять якісь дрібниці, які неварті запуску составу.
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07.08.2023 11:34 Відповісти
Все правильно! Стріли можна вистугать і мечі наточить Онак ******* війна вимагає поствок всього необхідного з тилу Одним з ударів який допоміг перемогти "Велику армію" Наполеона - партизанські наскоки Давидова Вони зруйнували їх логістику! (до речі - познайомили росіян з консервованою продукцією - перші подібні консерви прибули в Росію з Наполеоном)
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07.08.2023 11:36 Відповісти
Консервовані орки?
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07.08.2023 11:51 Відповісти
У нвас такх повно Купа "жмурів" по лісах
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07.08.2023 12:33 Відповісти
Хто тобі це розповів? https://www.youtube.com/watch?v=5qZziNqLsRo
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07.08.2023 11:56 Відповісти
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи, -
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Позавчора "гуркнуло" - збили безпілотник Зараз полоще проста злива Ти чимось не задоволений?!!!
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07.08.2023 13:52 Відповісти
Наведуть понтонну переправу. Логістика якщо і порушена то не сильно і не на довго.
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07.08.2023 11:55 Відповісти
Не розумію логіки - чому стоять ж/д мости? І що там з Армянськом? Навіщо їх запускати на материк?? Гуменюк пише, що ось вони пройшли і два дні ми їх не могли вибити... Навіщо запускати? Щоб наші не змогли піти в наступ? Щоб обстрілювати мирних? Я скажу - це тупа якась чиясь позиція, щоб показати, яке важливе чиєсь рішення - прибирати чи не прибирати мости... Це звичайна людська пихатість і впертість, через яку страждають люди і наші військові, на яких пре ця орда.
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07.08.2023 12:06 Відповісти
почем ноне билеты на пассажирский крейсер "мацква" ?
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07.08.2023 12:06 Відповісти
Гуменюк: "Ворог підвищив кількість обстрілів до 80 - 90, коли їм вдалось прорватись з підвозом ***********, але це тривало лише два дні.."
https://24tv.ua/kontrnastup-pivdni-zsu-trimayut-vogneviy-kontrol-ne-dayut-okupantam_n2366973?fbclid=IwAR1NGphVzpTsZaLe9esFxQkjNGNj3IsQTUf_goPqu7UR8BM9m4al1W5wUZA
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07.08.2023 12:12 Відповісти
Потрібно ще вдарити по кримському мосту, а саме по залізничним коліям.
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07.08.2023 12:22 Відповісти
Також не можу зрозуміти, чому не обстрілюються залізничні мости.

І ще одне: не подобаються мені заяви про те, що цивільними прикриваються. Щось подібне було, коли Гіркіна випустили з Слав'янська, а потім пояснювали це тим, що, мовляв, серед військової техніки були цивільні автомобілі, в яких могли бути заручники.
От і Ю. Бутусов писав про це:"Почему вооруженных до зубов боевиков Гиркина выпустили из Славянска?" - Бутусов :: donbass.ua - новости Донбасса.
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Есть еще один мост и он важнее даже Крымского ,почему его до сих пор не подорвали то это Таганрогский мост, район п.Лакедемоновка если у Залужного плохо с географией.
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07.08.2023 12:41 Відповісти
Даа... А до будівництва Керченського, що було? Правильно - переправа. Ми будемо ще 20 років воювати... Чи хтось хоче мільйони перемолоти, а заодно і українців.
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07.08.2023 14:50 Відповісти
 
 