ОК "Південь" про удари по Чонгарському та Генічеському мостах: ворог не може переправляти ними необхідний ресурс

Після вчорашніх ударів по Чонгарському та Генічеському мостах ворог не може переправляти ними необхідний ресурс.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Вона розповіла про нову стратегію Сил оборони, яка полягає у виведенні з ладу мостів, з допомогою яких росіяни перевозять техніку та живу силу, та у знищенні потенціалу ворога в тилу.

Гуменюк наголосила, що вчорашні атаки на Чонгарський та Генічеський мости призвели до того, що тепер росіяни не можуть переправляти ними необхідний ресурс.

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"Те, що вони підтягували з Кримського півострову зараз змушені пускати в обхід, через Армянськ, а це критично близько до Сил оборони", - наголосила Гуменюк.

Вона також наголосила, що росіяни бояться далекобійних можливостей ЗСУ. Саме тому ворог прикривається цивільним транспортом, запускаючи його разом з військовими вантажівками, аби ті не були такими легкими цілями для захисників під час майбутніх ударів. Та це все одно не компенсує того, що внаслідок останніх ударів логістика РФ сильно ускладнена та уповільнена.

Паралельно з цим ЗСУ завдають ударів по пунктах польового боєпостачання РФ. Зважаючи на те, що окупанти не можуть підтягнути резерви, це призводить до зменшення обстрілів з їх сторони.

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"Це велика стратегія, за якою працюють Сили оборони, знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту", - наголосила Гуменюк.

Що стосується переправляння боєприпасів по Азовському морю до портів тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя, то Гуменюк наголосила, що в цьому питанні ускладнює логістику саме море. Річ у тім, що воно не таке глибоке, щоб проходили потужні судна.

"Якщо говорити про транспортування військової техніки, то для цього вони час від часу використовують великі десантні кораблі, але тут є в них вже також сумний досвід - вони розуміють, що вже не такі й непоборні", - додала вона.

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6 серпня Цензор.НЕТ повідомляв про прильоти по мостах у Чонгарі та Генічеську.