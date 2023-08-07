Внаслідок негоди без світла залишається понад 80 тисяч споживачів, найбільше у Тернопільській та Волинській областях

306 населених пунктів у 11 областях України знеструмлені через негоду. Внаслідок російських обстрілів без світла перебуває частина споживачів у Херсонській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у Міненерго України, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Загалом залишається без світла 81 тис. споживачів. Більшість із них – на Тернопільщині та Волині", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ областей. Через обстріли на Херсонщині знеструмлено 26 населених пунктів, на Сумщині – 7, на Чернігівщині – 6. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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"Загалом за добу енергетики заживили майже 10 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Харківській областях", - зазначили в Міненерго.