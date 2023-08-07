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суд (8043) Тернопільщина (471) мобілізація (1458)

Чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків, засудили на Тернопільщині: 3 роки тюрми з іспитовим строком

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

повістка

Суд виніс вирок чоловікові на Тернопільщині, який відмовився від мобілізації через те, що доглядає за хворими батьками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, згідно із вироком, 29 травня 2023 року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У той же день у 14.00 він отримав повістку для проходження військової служби по мобілізації. Військовозобов’язаний мусив прибути до навчального центру о 17.00. Однак чоловік у вказаний час не прийшов. Він сказав, що доглядає за хворими батьками, а інших людей, які можуть це робити, немає.

Чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Свою провину обвинувачений визнав.

Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік.

Також читайте: Співробітнику військкомату Вінницької області, який обіцяв відстрочку від мобілізації за 2000 доларів США, повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
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07.08.2023 11:40
+33
У Дубінського батько теж хворий, і що ?!!!!
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07.08.2023 11:40
+32
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07.08.2023 11:42
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А если никто не хочет, то это исключительно проблемы государства!!!
Оно может НАНЯТЬ граждан другой страны! Так как государство в первую очередь воюет за СВОИХ олигархов и их источники обогащения!!!! Вот пусть ОНИ сами за это воюют и оплачивают !!!! В том числе нанимая граждан других стран !!!
Или создать достойную мотивацию ( а не запугивания и ложь) для своих!!!!
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07.08.2023 16:32 Відповісти
то у батьків інвалідність чи просто хворі ? це різні речі...
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07.08.2023 11:58 Відповісти
Ви ніколи не оформлювали інвалідність в Україні?
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07.08.2023 12:11 Відповісти
ні.
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07.08.2023 13:26 Відповісти
Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік. Джерело: https://censor.net/ua/n3435829

Сам суд как и решение сюр и бредбредовый.
Хотели наказать - по факту отсрочку дали.
Если наказание лишь для бумаги - почему сразу не дать отсрочку?
Судья **...н и кон...ый пи....с.
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07.08.2023 12:02 Відповісти
На Мальдіви треба було їхать...або в Болгарію
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07.08.2023 12:03 Відповісти
Ну а того що аж чотири рази відкосив коли притягнуть???? Чи ''єта другоє''?
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07.08.2023 12:05 Відповісти
а той криворожський ****ок,свою маму і папу вивіз за кордон,щоб не переживали......
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07.08.2023 13:27 Відповісти
****** кацапи мають утричі більше мобілізаційну можливість, ведуть агресивну війну, але роблять все, щоб мати можливість поповнювати війська.
У нас хлопці воюють, їм треба і поповнення і ротація, можливостей утричі менше, ніж у кацапів для цього. Але ми офіційно ухилянту, який цього і не приховував робимо законну можливість не воювати, причому абсолютно йому це ніяк не шкодить!
А, забув, чергові відсотки, де буде "бєспрєдєл" воєнкоматівських обов'язково треба зробити, щоб не забували, що в нашому суспільстві норма це косити. Страждати повинні тільки захисники Вітчизни. Майбутнє України - це косарі, у них все окей, діток правильно виховають. Бальшинство руліт!
Як де це гидко...
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07.08.2023 12:09 Відповісти
А скільки синів хворих депутатів засуджено по цій статті? А вони ж дійсно хворі.
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07.08.2023 12:16 Відповісти
Як це змінює суть того, що людина написала? Ви також ламаєте вітрину унівегрмагу, якщо побачите, що хтось ламає?
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07.08.2023 12:21 Відповісти
дурак,чи косиш?
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07.08.2023 13:28 Відповісти
Ти також троль?
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07.08.2023 13:34 Відповісти
Недолуге порівняння. Ламати вітрину ніхто не змушує, а мобілізація - примусовий призов на військову службу.
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07.08.2023 14:01 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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07.08.2023 12:37 Відповісти
Треба приклад показувати "уклоністам" а не "возмущаТца" в коментарях.
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07.08.2023 13:40 Відповісти
Як приклад спонукає косаря?
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07.08.2023 13:44 Відповісти
Тобто ,як. Ідеш тцк і розказуєш як ти за 1,5 року війни ще не мобілізований.Вони тебе уважно слухають , мобілізовують і прикривають твій спосіб "косити". І всі задоволенні. Ти воюєш з кацапам , а не з "уклоністам" в коментарях, тцк звітують що знайшли уклоніста і прикривають твою схему по якій ще ловлять уклоністів. Бач, все просто , майже як в твоєму коментарі.
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07.08.2023 13:51 Відповісти
Ага, поняв. Значить мій брат, який воював 9 місяців, а потім, коли його демобілізували, як батька 3-х дітей, повинен був там лишитись, щоб показати приклад косарям? До речі багато хлопців і далі воюють, не демобілізувались - хоч один косарь надихнувся прикладом?
Розкажи мені, як це я можу "косити"? Що ти знаєш конкретно про мене?
Може думаєш, що в тцк не знають про якісь схеми ухиляння? Чи поліція за 1,5 року війни ще не знає, як тцк там замішані?
Тобто, депутат (суддя, їхні діти) воюють, то і косарі воюватимуть?
То як саме приклад може спонукати косаря?
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07.08.2023 15:26 Відповісти
Дай вам Бог дожить, когда ваши родители в 80 лет еще могут за Вами ухаживать, но чаще бывает наоборот!
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07.08.2023 14:05 Відповісти
Дякую за добре побажання. На жаль часто за батьками треба доглядати, проте в тих випадках діти частіше або їх забувають, або наймають доглядальниць (я маю надію, що Ви не відноситесь до тих людей, які вважають, що всі повинні саме ОСОБИСТО виносити горшки за своїми батьками, а хто наймає людину - той нєблагодарная скатіна)
Може Ви не чули розмов про те, як би зробити інвалідність батькам, жінці, щоб за ними "доглядати"?
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Шановний, направ свою агресію не на звичайну людину, яка нікому нічого не винна крім своїх батьків. Направ її на тих хто роками сидить на утриманні держави: поліція, держслужбовці, депутати. Чому у них бронь, якщо вони як представники держави повинні першими стати на її захист ?
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07.08.2023 14:11 Відповісти
Вони вчаться й лікуються також безкоштовно!
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07.08.2023 14:14 Відповісти
Хто роками сидить на утриманні держави: поліція, держслужбовці, депутати - вони повинні воювати, як і усі, особливо поліція - в першу чергу.
Ви особисто реально "носите на руках, пилінки здуваєте" з своїх батьків? Звідки зненацька на форумі стільки любові до матері, батька? Чому за них згадали особливо зараз? Чому в розмовах багато розчарованих через те, що батьки не виявилися інвалідами - хіба не потрібно радіти, що батьки при доброму здоров'ї? Чи може це один лише я кругом чую і бачу подібні балачки?
Логічно - звичайна людина має лише права, обов'язки для лохів. Вірно зрозумів?
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07.08.2023 15:45 Відповісти
Шановний, коли вашим батькам буде 80+ або вони (не дай Боже) стануть лежачими згадайте свої слова про "пилінки". Більш того, якщо (не дай Боже) щось станеться з вами то крім батьків Ви будете нікому не потрібні. Щодня в соцмережам бачу десятки постів в яких волонтери або рідня збирає кошти на лікування поранених солдат, хоча цим повинна займатися держава. Але державі Ви потрібні тільки коли молоді та здорові, а за немічними та кволими,на думку держави, повинна доглядати сім"я. Якщо держава не виконує свої обов"язки стосовно громадянина то чому громадянин повинен виконувати свої .
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07.08.2023 19:40 Відповісти
Ви запитали - я відповів. Я запитав, але на жодне питання відповіді нема, тільки наратив янікамунічєвонєдолжен. Може таки дасте відповідь хоч на одне питання...
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07.08.2023 19:45 Відповісти
Шановний, ви написали , що у людини є права та обов"язки. У відповідь я вам відписав, якщо держава не виконує своїх обов"язків то відповідно у громадянина немає почуття обов"язку до такої держави. І взагалі по вашій логіці людина повинна любити країну більше за власних батьків і бути готовою віддати за неї своє життя та здоров"я , даруйте, але це примітивна пропаганда .
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07.08.2023 19:50 Відповісти
Розумієте, все, що я написав, і що відповіли Ви, чітко видно вище. Я вашу тезу янікамунічєвонєдолжен зрозумів. Буде відповідати на питання?
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07.08.2023 19:57 Відповісти
Зрозуміло, черговий бот-патріот . Краще розкажи про громадський обов"язок чоловіку, який йдучи захищати країну змушений за власні кошти купувати амуніцію, батькам, які по людям збирають гроші на лікування пораненого сина, дітям яким відмовили у виплатах за загиблого батька. Розкажи про патріотизм людям,які через війну втратили домівку, роботу, але замість допомоги від держави отримали скажений ріст цін та тарифів. За 1,5 року війни держава яскраво продемонструвала, що інтереси купки олігархів їй важливіші за добробут громадян. Якщо держава не піклується про своїх громадян то і у громадян немає перед нею обов"язків.
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07.08.2023 20:12 Відповісти
А какой личный стимул и мотивация у человека воевать за свои цепи в этом государстве?!
Что в этом государстве принадлежит ему и народу!
Если , например , государство заставляет народ оплачивать и
компенсировать восстановление и т.д. источник доходов монополистов и еде с ними !? Этот пример о коммунальных услугах... На которые постоянно подымают цены, объясняя это тем, что рабовладельцу нужно восстановить ЕГО источник обогащения...
Тесть людей заставляют оплатить собственные цепи....
За это им воевать?!
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07.08.2023 16:08 Відповісти
Запитай у *****, чому воюють його раби, і за що.
У кацапів нема поняття Батьківщина, тому вони не можуть зрозуміти, чому проти них воюють, коли вони приходять на чужу землю. Якщо у раба-манкурта убити жінку, він не стане воювати і тоді, а лише буде просити у ***** равноценную замєну.
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07.08.2023 16:27 Відповісти
Я смотрю ты трепло еще тот ...

"Жену убило" слава богу не у многих...

Ты усердно уходишь от ответа на мой вопрос о личных стимулах и мотивациях для людей!!!

Я считаю,что государство должно вылизывать #опу КАЖДОМУ, стелиться перед каждым как только возможно...

Но в Украине не так!!!

В Украине государство, отбирает, обворовывает, запугивает, лишает свободы, лжёт и т.д. за ЭТО воевать!?
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07.08.2023 17:02 Відповісти
Слухай, а чи не піти тобі за кацапським корабльом.
Кацапе, тобі не зрозуміти того, що мотивує хлопців мочити вас пачками.
Ще, трєпло, пару фраз проти України дай, тільки не повторюйся.
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07.08.2023 18:34 Відповісти
В интернете полно видео где Украина НАСИЛЬНО мобилизует людей! Ты можешь ЭТО опровергнуть?
УКРАИНА МАССОВО НАРУШАЕТ ПРАВА граждан!!!!
В том числе: право на жизнь, свободу, свободу передвижения и места жительства, право на семью и много других прав!!!! Кстати и тех ПРАВ, которые гарантируются даже во время войны!!!

Это все ТАК же мотивирует воевать за это государство?!
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07.08.2023 18:51 Відповісти
Кацапе, я повинен щось опровєргать? Та у нас уже давно всє мобілізіровани насільно. Прайдьош па дєрєвнє - адні баби, мужиков всєх давно поубівалі. Тєпєрь началі мобілізіровать понайехавших поляков і нєгров. Но нєгри нє даютса ібо оні на абрамсах. І ваабщє етого государства совсєм нє сощєствуєт - йего видумалі ілюмінати. І только в вялікой расєюшкє свято чтят право на жизнь, свободу, свободу передвижения и места жительства, право на семью и много других прав!!!! Кстати и тех ПРАВ, которые гарантируются даже во время войны!!! Поетому кацапи і прішлі нас освобождать от нас же, штоби в Українє тоже било такоє правовоє гасударство.
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07.08.2023 19:05 Відповісти
Я уже тебе писал, что ты "трепло"... Сейчас ты очередной раз это подтверждаешь...
И так же ИЗБЕГАЕШЬ отвечать на мои конкретные вопросы !!!
Ты обычный БОТ от власти !
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07.08.2023 19:10 Відповісти
Балаболка кацапська, учісь за базар отвєчать. Чого ти так спінився, що аж на жирняк перейшов? Ну нє поймьош ти, почєму ви, кацапи, нє можетє побєдіть... Кстаті у нас у власті імєнно вот такіє вот, коториє нікаму нічєво нє должни. Був би хто інший, то вас, підарів московських, уже б давно потопили в Азовському морі. Але ви, мокшани кончені, настільки кончені, що навіть Зе починає, чтото подозрєвать, що нє какаяразніца, і що немає чого заглядати в очко *****, щоб там побачити мір.
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07.08.2023 19:30 Відповісти
"учись за базар отвечать"...? ))
Виктор Федорович, ты ли... ))))
Ну так спроси меня "за базар"?
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07.08.2023 19:42 Відповісти
Не витрачайте сили, це якийсь потішний бот-патріот, тулить якусь фігню про обов"язки громадян. Хоча за 1,5 роки війни всі вже давно зрозуміли, що держава вважає більшість громадян кріпаками і нічого крім податків та обов"язків їм не дає .
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07.08.2023 20:17 Відповісти
Зате друзі Z-президента спют спокійно, бо виїхали ще до 24.02.2022, а ті що не виїхали заробляють десь поруч з Валодькай.
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07.08.2023 12:28 Відповісти
Рік на шашликах)) Норм
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Почесна галерея Найбільш Героїчних українців (за версією ПреЗедента):
........

Пам'ятай - Вони Патріоти! А ти, зі своїми хворими батьками, інвалідностями і т.п. - уклоніст!
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07.08.2023 12:49 Відповісти
При демократичномо строї країни ніяких призивних армій не існуе, тка як країна не належить народові, А зачить народові не мае чого захищати! Це РЕПРЕСІЇ!!!! Зовсім недавно в судах судили вбивць! Теперь судять за те що ти не хочеш убивать!! А зовсім скоро, будуть судити тих хто став вбивцею ради НИХ !!!!
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07.08.2023 12:55 Відповісти
маніпулюєш
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07.08.2023 14:44 Відповісти
Чем? Что у народу в Украине фактически ничего не принадлежит, а его судят за не желаете воевать за чужой источник наживы (раз это не его источник)?!
Кай стимул у человека?!
Чем власть украины сейчас лучше власти у кацапов ?!
ЧЕМ !!!????
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07.08.2023 16:18 Відповісти
Українці захищають свої родини, домівку, землю своїх предків від путінської зарази. Влада міняється а Батьківщина назавжди одна.
Слово Україна доречі пишеться з великої літери.
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07.08.2023 18:24 Відповісти
#НеНачасі?
Pandamonium:
22-річний Дмитро Копанчук, син нардепки Олени Копанчук від СН 1 січня перетнув кордон для супроводу батька Володимира Копанчука з 2 гр. інвалідності. 7 лютого батько повернувся без сина. Дмитро - депутат СН міськради в Рудках Львівської області. Родина від пояснень відмовилась.

Neinzenergarik:
Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.

Олег Леусенко:
За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?

Дмитрий:
Выкусите Порохоботы! Украина очередной раз нанесла успешный удар по Чонгару! А для того, чтобы сейчас успешно его бомбить, нужно было его сначала разминировать!
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07.08.2023 13:19 Відповісти
Всі розуміли що на носі війна! Хто хотів той виїхав до 24. Але є одне АЛЕ
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07.08.2023 13:26 Відповісти
зеленського холуї і покидьки це вороги України і Українського народу і тому вони повинні бути ліквідовані як вороги і посібники Московії.
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07.08.2023 15:05 Відповісти
А Зеля старається!
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07.08.2023 15:13 Відповісти
От ніфіга незрозуміло за що саме йому інкрименують. Аффтар, ти перед тим як писати статтю, вияснивв би всі подробиці, а то получилось насрав, воняє, а що саме ти сказати хотів - незрозуміло. Є закон який звідьняє від мобілізації по догляду за хворими батьками. Є чувак який ніби як скористався ним. І є судд який засудив. Так хто в ітошгі неправий тут. Чому засудили? Батьки були недостатньо хворі, чи мужик недостатньо одиноким, чи суддя з воєнком оборзєлі і перевищили повноваження і порушили закон? Н1хуя незрозуміло зі статі.
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07.08.2023 15:09 Відповісти
Автор написал то, что было ему известно на момент написания...

Возможно напишет детали позже...
Возможно ты узнаешь о них сам...
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07.08.2023 16:19 Відповісти
Потім його реабілітірують та сплатять моральний збиток та матеріальний (витрати на доглядальницю) за наш рахунок.
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07.08.2023 15:12 Відповісти
Ша, не паліть контору!! Навіщо про доглядальницю сказали? У нас же сорокарічні дядьки особисто підтирають гепи мамкам, не вірите - та вони вам всьо в подробностях розкажуть. Доглядальниця - нє нє слишалі. А то хто регулярно ходить доглядає - та то вам показалось...
Почитаєте на форумі, тут усі так переживають за такого хорошого сина, аж сльозу пустив. А я агресію проти косарів проявляю, а ані ж нікаму нічєво нє должни.
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07.08.2023 15:54 Відповісти
є така справа - доглядальниця, плачу 10к на місяць, один прихід для гігієнічних процедур, у приватних контор по догляду, 350грн на день, чи є безкоштовні стабільні доглядальниці проф медсестри яким просто подобається жопи лежачим підтирати..?) За якісний догляд потрібно норм платити, разом з супутніми товарами та ліками це під 20 косарів на місяць. А їжу тричі надень принести, води.. Це проблема а не відкос, особливо під час війни, коли живеш з паралізованою людиною і в неї окрім "косаря" нікого немає
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08.08.2023 00:53 Відповісти
тобто ціна 350 в день але по факту вона міняє памперс та робить гіг процедури за одну годину, а два приходи на день то 600грн
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08.08.2023 00:57 Відповісти
Пусть зайдут в офисы податковой службы,там хорошо прокондиционированные комнаты забиты здоровыми военнообязанными,но у всех на руках почему то бронь от призыва.
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07.08.2023 15:23 Відповісти
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