Чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків, засудили на Тернопільщині: 3 роки тюрми з іспитовим строком
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Суд виніс вирок чоловікові на Тернопільщині, який відмовився від мобілізації через те, що доглядає за хворими батьками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Так, згідно із вироком, 29 травня 2023 року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
У той же день у 14.00 він отримав повістку для проходження військової служби по мобілізації. Військовозобов’язаний мусив прибути до навчального центру о 17.00. Однак чоловік у вказаний час не прийшов. Він сказав, що доглядає за хворими батьками, а інших людей, які можуть це робити, немає.
Чоловіка звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Свою провину обвинувачений визнав.
Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку в 1 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Оно может НАНЯТЬ граждан другой страны! Так как государство в первую очередь воюет за СВОИХ олигархов и их источники обогащения!!!! Вот пусть ОНИ сами за это воюют и оплачивают !!!! В том числе нанимая граждан других стран !!!
Или создать достойную мотивацию ( а не запугивания и ложь) для своих!!!!
Сам суд как и решение сюр и бредбредовый.
Хотели наказать - по факту отсрочку дали.
Если наказание лишь для бумаги - почему сразу не дать отсрочку?
Судья **...н и кон...ый пи....с.
У нас хлопці воюють, їм треба і поповнення і ротація, можливостей утричі менше, ніж у кацапів для цього. Але ми офіційно ухилянту, який цього і не приховував робимо законну можливість не воювати, причому абсолютно йому це ніяк не шкодить!
А, забув, чергові відсотки, де буде "бєспрєдєл" воєнкоматівських обов'язково треба зробити, щоб не забували, що в нашому суспільстві норма це косити. Страждати повинні тільки захисники Вітчизни. Майбутнє України - це косарі, у них все окей, діток правильно виховають. Бальшинство руліт!
Як де це гидко...
Розкажи мені, як це я можу "косити"? Що ти знаєш конкретно про мене?
Може думаєш, що в тцк не знають про якісь схеми ухиляння? Чи поліція за 1,5 року війни ще не знає, як тцк там замішані?
Тобто, депутат (суддя, їхні діти) воюють, то і косарі воюватимуть?
То як саме приклад може спонукати косаря?
Може Ви не чули розмов про те, як би зробити інвалідність батькам, жінці, щоб за ними "доглядати"?
Ви особисто реально "носите на руках, пилінки здуваєте" з своїх батьків? Звідки зненацька на форумі стільки любові до матері, батька? Чому за них згадали особливо зараз? Чому в розмовах багато розчарованих через те, що батьки не виявилися інвалідами - хіба не потрібно радіти, що батьки при доброму здоров'ї? Чи може це один лише я кругом чую і бачу подібні балачки?
Логічно - звичайна людина має лише права, обов'язки для лохів. Вірно зрозумів?
Что в этом государстве принадлежит ему и народу!
Если , например , государство заставляет народ оплачивать и
компенсировать восстановление и т.д. источник доходов монополистов и еде с ними !? Этот пример о коммунальных услугах... На которые постоянно подымают цены, объясняя это тем, что рабовладельцу нужно восстановить ЕГО источник обогащения...
Тесть людей заставляют оплатить собственные цепи....
За это им воевать?!
У кацапів нема поняття Батьківщина, тому вони не можуть зрозуміти, чому проти них воюють, коли вони приходять на чужу землю. Якщо у раба-манкурта убити жінку, він не стане воювати і тоді, а лише буде просити у ***** равноценную замєну.
"Жену убило" слава богу не у многих...
Ты усердно уходишь от ответа на мой вопрос о личных стимулах и мотивациях для людей!!!
Я считаю,что государство должно вылизывать #опу КАЖДОМУ, стелиться перед каждым как только возможно...
Но в Украине не так!!!
В Украине государство, отбирает, обворовывает, запугивает, лишает свободы, лжёт и т.д. за ЭТО воевать!?
Кацапе, тобі не зрозуміти того, що мотивує хлопців мочити вас пачками.
Ще, трєпло, пару фраз проти України дай, тільки не повторюйся.
УКРАИНА МАССОВО НАРУШАЕТ ПРАВА граждан!!!!
В том числе: право на жизнь, свободу, свободу передвижения и места жительства, право на семью и много других прав!!!! Кстати и тех ПРАВ, которые гарантируются даже во время войны!!!
Это все ТАК же мотивирует воевать за это государство?!
И так же ИЗБЕГАЕШЬ отвечать на мои конкретные вопросы !!!
Ты обычный БОТ от власти !
Виктор Федорович, ты ли... ))))
Ну так спроси меня "за базар"?
........
Пам'ятай - Вони Патріоти! А ти, зі своїми хворими батьками, інвалідностями і т.п. - уклоніст!
Кай стимул у человека?!
Чем власть украины сейчас лучше власти у кацапов ?!
ЧЕМ !!!????
Слово Україна доречі пишеться з великої літери.
Pandamonium:
22-річний Дмитро Копанчук, син нардепки Олени Копанчук від СН 1 січня перетнув кордон для супроводу батька Володимира Копанчука з 2 гр. інвалідності. 7 лютого батько повернувся без сина. Дмитро - депутат СН міськради в Рудках Львівської області. Родина від пояснень відмовилась.
Neinzenergarik:
Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко:
За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
Дмитрий:
Выкусите Порохоботы! Украина очередной раз нанесла успешный удар по Чонгару! А для того, чтобы сейчас успешно его бомбить, нужно было его сначала разминировать!
Возможно напишет детали позже...
Возможно ты узнаешь о них сам...
Почитаєте на форумі, тут усі так переживають за такого хорошого сина, аж сльозу пустив. А я агресію проти косарів проявляю, а ані ж нікаму нічєво нє должни.