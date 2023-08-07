НАЗК повернуло до переліку спонсорів війни п’ять судноплавних компаній з Греції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус п’ятьох грецьких компаній-перевізників Dynacom Tankers, Delta Tankers, Thenamaris Ships, Minerva Marine і TMC Tankers у переліку "Міжнародних спонсорів війни".

Про це повідомила пресслужба агентства, пише Цензор.НЕТ.

Незадовго до ухвалення 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії агентство призупинило статус "спонсора війни" для цих компаній "на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії".

Ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

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"Нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано компаніям виконати такі умови: припинити практики вимкнення транспондерів (пристроїв для відстеження навігації суден); припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт; публічно засудити російську агресію.

Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни"", - йдеться у повідомленні агентства.

Як зазначається, компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення.

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"Список "Міжнародних спонсорів війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців", - додали в НАЗК.