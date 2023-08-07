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Ворог намагається використати ДРГ на кордоні з РФ, на білоруському кордоні противника не фіксуємо, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрг,російські

Російські ДРГ намагаються виявити позицій Сил оборони України у Сумській та Чернігівській області. На кордоні з Білоруссю ДРГ не фіксують.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України насамперед звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України", - повідомив Демченко.

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Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.

Автор: Марина Макєєва
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Вагнерам з білорашки , зараз не до України .
В тг каналах пишуть що бойовики АльКаїди взяли в оточення їхню базу , у якомусь селі в Африці .
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07.08.2023 12:34 Відповісти
А дрг це не противник? Це так собі група з дитячого садочка на прогулянці.
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07.08.2023 12:43 Відповісти
в областях, що межують з Білоруссю, вистачає 'бабушєк і дєдушєк' з лугандонії, які ще до лютого 2022 сиділи в Донецьку чи Луганську, а зараз шастають як біженці по Європі із заїздами на захід України, наприклад, для відпочинку на озерах або до родичів чи знайомих. Хотілося б знати чи СБУ цікавиться 'діяльністю' цих 'божих одуванчіків'?
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07.08.2023 15:18 Відповісти
 
 