Ворог намагається використати ДРГ на кордоні з РФ, на білоруському кордоні противника не фіксуємо, - Держприкордонслужба
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Російські ДРГ намагаються виявити позицій Сил оборони України у Сумській та Чернігівській області. На кордоні з Білоруссю ДРГ не фіксують.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що ворог намагається використовувати ДРГ особливо на кордоні з країною-агресором безпосередньо. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, на цьому напрямку ДРГ противника ми не фіксуємо, а ось по кордону з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи особливо по Сумській області. Також фіксувалися спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України насамперед звісно, для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які спрямовані, на жаль, у тому числі й на мирних людей. Це на додачу до тих обстрілів, які щоденно ворог на цьому напрямку здійснює по території України", - повідомив Демченко.
Він додав, що з початку серпня прикордонними нарядами зафіксовано близько 500 обстрілів України, які ворог здійснює зі своєї території.
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