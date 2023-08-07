УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14153 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
949 32
допомога (5072) США (14482) фінанси (123)

США надали Україні понад $66 млрд допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

66,2 млрд доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги надали Сполучені Штати Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The Washington Post.

За даними видання, у межах всього оборонного бюджету Пентагону на 2023 рік, який становить 1,77 трильйона доларів, ця цифра видається незначною. Але якщо порівнювати її з підтримкою інших країн із боку США, відданість Україні є унікальною.

У 2022-23 рр. Ізраїль отримав отримав від США 8,6 мільярда доларів, Єгипет - 3,3 мільярда доларів, Йорданія - 2,9 мільярда доларів.

"Це нестандартні цифри", - сказав, коментуючи ці дані, старший науковий співробітник Інституту Брукінґза Майкл О’Генлон. Він порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни – план Маршалла, який сприяв відновленню економік союзників Вашингтона, з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Але з огляду на затягування війни підтримка населення США щодо фінансування України коливається. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% відсотки республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні.

"Ми могли б робити це (підтримувати Україну. - Ред.) вічно. Це не є економічно невигідним. Але це, ймовірно, політично нежиттєздатне", - додав  ОʼГенлон, коментуючи ці результати.

Читайте: Україна отримала від міжнародних партнерів 27 млрд доларів з початку 2023 року, - Пишний

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
СПАСИБО НАРОДУ США!
А Вова спасибо сказал? Опять нет? Даааа, ему бы такие деньги да на асфальт!
показати весь коментар
07.08.2023 12:43
+8
Беня с ЗЕ и Кварталом 95 добавят.
показати весь коментар
07.08.2023 12:44
+8
Арахамія, ти?
показати весь коментар
07.08.2023 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало
показати весь коментар
07.08.2023 12:43 Відповісти
Беня с ЗЕ и Кварталом 95 добавят.
показати весь коментар
07.08.2023 12:44 Відповісти
Може й так, але як можна пояснити американському платнику податків, що треба більше, якщо місцеві чиновники, великі та не дуже, дозволяють собі красти на примітивних схемах навіть у такі, критичні часи?
показати весь коментар
07.08.2023 13:05 Відповісти
А як пояснити те що, наприклад, під час 2-ї світової війни у тих же США була заборона на придбання авто для пересічних громадін, була введена карткова система на ряд харчових товарів бо все краще було для фронту й перемоги, як цивільні так і військові отримували копійки, а ресторани, кафе й бари були роскішшю, для фронта багато робилось БЕЗКОШТОВНО у вільний від роботи час, а в Україні нічого не заборонено, ніяких обмежень і усім всього мало???!!!
показати весь коментар
07.08.2023 13:25 Відповісти
А у нас сети супермаркетов бесплатной гуманитаркой торгуют.
показати весь коментар
07.08.2023 13:29 Відповісти
СПАСИБО НАРОДУ США!
А Вова спасибо сказал? Опять нет? Даааа, ему бы такие деньги да на асфальт!
показати весь коментар
07.08.2023 12:43 Відповісти
Брехня,за 66 лярдов можно купить с десяток ядерных бомб в Военторге и закончить бойню в центре Европы за 1 месяц.
показати весь коментар
07.08.2023 12:44 Відповісти
Арахамія, ти?
показати весь коментар
07.08.2023 12:49 Відповісти
Судя по интеллекту он ребёнок Арахамии и Безулой. Мир ещё не видывал такого пацака.
показати весь коментар
07.08.2023 13:22 Відповісти
Развязать ядерную войну, но если вы на ракете сверху полетите - я готов сбросить денег на ракету.
показати весь коментар
07.08.2023 12:56 Відповісти
Полетиш ты Ватан а ракеты для ответного удара Ишак.
показати весь коментар
07.08.2023 12:58 Відповісти
Понял, простите б@дло, сразу не узнал. Продолжайте нести бред.
показати весь коментар
07.08.2023 13:00 Відповісти
Езжай домой Лапоть ,пригрелся там в Европе ссуч.нок
показати весь коментар
07.08.2023 13:02 Відповісти
Ахах ... Вы "забавный".
показати весь коментар
07.08.2023 13:23 Відповісти
Так от куди Резніков і Ко всадили таємно 34 мільярда гривень! Замовили ядерну бомбу! А всі - вкрали, вкрали... Треба трохи зачекати, та ще дати їм 68 мільярдів на 2 додаткові бомби.
показати весь коментар
07.08.2023 13:02 Відповісти
Гы гы гы..
показати весь коментар
07.08.2023 13:04 Відповісти
Військової допомоги всього на 17 млрд.
Думаю рашка витратила в 10 разів більше.
показати весь коментар
07.08.2023 12:48 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу, Америко.
показати весь коментар
07.08.2023 12:49 Відповісти
скільки ЄС дав? на территорію США нічого не падає і не пролітає на відміну від ЄС
показати весь коментар
07.08.2023 12:51 Відповісти
Прямої бюджетної підтримки - приблизно стільки ж - там поділи порівну.
По озброєнню - трохи менше. Куди рахувати 🇬🇧?
показати весь коментар
07.08.2023 13:54 Відповісти
Спасибо народу США. Страна свободных людей!!!
показати весь коментар
07.08.2023 12:53 Відповісти
Дякуємо США!
показати весь коментар
07.08.2023 12:55 Відповісти
"Ведике крадівництво" - біля 10 млрд$. Байдин, чому ми не в НАТО?
показати весь коментар
07.08.2023 12:55 Відповісти
Пруф пожалуйста
показати весь коментар
07.08.2023 12:57 Відповісти
Унікально віддані. І унікально позбавили Україну ядерного щита. Була б в Україні ядерка *уйло не напав, але америкаці побачили загрозу в Україні. А загроза виявилася на мордорі, і весь світ незнає що з цим робити.
показати весь коментар
07.08.2023 13:03 Відповісти
Найбільша оборонна компанія Великої Британії BAE Systems повідомила, що різко зріс попит на зброю.
Концерн BAE Systems за минулий рік отримав замовлень на 84 млрд доларів на тлі війни в Україні, - Times Джерело: https://censor.net/ua/n3435073

Це тільки одна Британська компанія, а що казати про таких гігантів із США як Lockheed Martin чи Raytheon.
показати весь коментар
07.08.2023 13:04 Відповісти
А все завдяки рекламі їх озброєння під час війни Московії (т.з. "роССії") проти України пляс бажання країн додати собі зброї на тлі загроз з боку тієї ж Москви або Пекіну!
показати весь коментар
07.08.2023 13:18 Відповісти
шНобелівська премія Обами виявилася дуже дорогою.
показати весь коментар
07.08.2023 13:14 Відповісти
Треба враховувати не тільки інфляцію згадуючи витрати у доларах в середині пройдешнього сторіччя, а й ціни котрі були набагато нижчі ніж це враховано інфляцією, і те що ******* озброєння коштує не в три, а у десятки разів дорожче ніж коштувало у ті часи, коли вартість танку оцінювалось у тисячі доларів США, а зараз у мільйони, те ж стосується і іншого озброєння та ***********! Середня зарплата тих же американців у той час була 200 доларів в місяць, а зараз приблизно 4 600, тобто у 23 рази більше. Тому порівнювати РЕАЛЬНИЙ розмір допомоги у ті роки і зараз Україні лише враховуючи ОФІЦІЙНУ інфляцію щонайменше є некоректним!!! Навіть якщо врахувати різницю у доходах населення то 13 млрд баксів плана Маршала стають вже 989 млрд, майже трильйон, а ніякі не 150 млрд. А ленд ліз для СРСР у 50,1 млрд дорівнює 1 трильйон 152 млрд доларів США!!! Тож не така вже й "надмірна" допомога у історичних паралелях!!!
показати весь коментар
07.08.2023 13:16 Відповісти
На ці гроші навіть Твітер не купиш))
показати весь коментар
07.08.2023 13:25 Відповісти
На войну в Іраці США витратили 3000 мільярдів, тому це просто копійки для них. На на знещення терористичної мелюзги не пошкодували 2 трийльйони - на знищення росії, яка становить більшу загрозу легко витратять і більше якщо буде потрібно у довгостроковій перспективі. Ну а поки що знищення 250 тисяч солдат "другої" армії світу виходить дешевше навіть терористів з калашами
показати весь коментар
07.08.2023 13:53 Відповісти
Дві третини тих грошей це відновлення і транспортування техніки разом з навчанням, ті гроші отримують американські компанії.
показати весь коментар
07.08.2023 14:24 Відповісти
 
 