США надали Україні понад $66 млрд допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ, - WP

66,2 млрд доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги надали Сполучені Штати Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише The Washington Post.

За даними видання, у межах всього оборонного бюджету Пентагону на 2023 рік, який становить 1,77 трильйона доларів, ця цифра видається незначною. Але якщо порівнювати її з підтримкою інших країн із боку США, відданість Україні є унікальною.

У 2022-23 рр. Ізраїль отримав отримав від США 8,6 мільярда доларів, Єгипет - 3,3 мільярда доларів, Йорданія - 2,9 мільярда доларів.

"Це нестандартні цифри", - сказав, коментуючи ці дані, старший науковий співробітник Інституту Брукінґза Майкл О’Генлон. Він порівняв ці цифри із зобов’язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни – план Маршалла, який сприяв відновленню економік союзників Вашингтона, з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Але з огляду на затягування війни підтримка населення США щодо фінансування України коливається. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% відсотки республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні.

"Ми могли б робити це (підтримувати Україну. - Ред.) вічно. Це не є економічно невигідним. Але це, ймовірно, політично нежиттєздатне", - додав ОʼГенлон, коментуючи ці результати.

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