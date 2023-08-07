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Україні необхідна допомога третіх країн у питанні повернення вивезених РФ дітей, - Лубінець в Саудівській Аравії

Новини Цензор.НЕТ Події

лубінець

Україна пропонує використати механізм залучення третьої сторони у питанні повернення вивезених Росією українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі за результатами роботи в Джидді поінформував уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Особисто я під час візиту в Джидді акцентував увагу на гуманітарних питаннях і жахливому злочині РФ - депортації українських дітей. Наразі нам необхідне сприяння й допомога третіх країн у їх поверненні. Нагадаю, що з початком повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ, тому ми пропонуємо використати механізм залучення третьої сторони", - написав він.

Як зазначив Лубінець, нині боротьба на міжнародному фронті триває. Це важлива робота, яка спрямована на те, щоб показати світу: агресор - РФ, а Україна - готова працювати заради миру.

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"Ми закликали й закликаємо лідерів країн і міжнародних організацій засудити злочини РФ та усебічно сприяти в дотриманні прав українських громадян, які щоденно порушує Росія.

РФ - ворог не тільки України, це ворог демократичного світу. І те, що на цю зустріч приїхала велика кількість країн, говорить одне - все більше держав розуміють справжню загрозу агресора й наслідки війни в Україні для всього світу", - підсумував Лубінець

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН, щоб отримати від Росії списки депортованих дітей

Автор: Наталя Джума
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Двадцятидворічний син нардепа від «Слуги народу» Олени Копанчук виїхав із України та не повернувся. Про це повідомляється у розслідуванні NGL.media.
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07.08.2023 12:56 Відповісти
Щось цей фраєрок мовчить про звірства ворогів !... Чи цього вже немає?!... Чи це заважатиме " сойтісь посередіне"?!... Уродцям з оп...
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07.08.2023 13:40 Відповісти
...Я не слышал требования....
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07.08.2023 13:49 Відповісти
Треба надати повноваження посольствам іноземних країн видавати статус або тимчасове громадянство для всіх українських дітей, які прийдуть до цих посольств, і вивозити дітей по дипломатичних каналах.
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07.08.2023 13:56 Відповісти
Що то за уряд такий що не в стані захистити власних громадян???!!!
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07.08.2023 14:59 Відповісти
 
 