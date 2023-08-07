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Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ може бути причетне до зламу хакерами сайту та внутрішньої ІТ інфраструктури Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ). Після зламу весь масив даних було викачано, а потім знищено.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах.

Зараз з інформацією про майно московських політиків, держслужбовців та військових працює СБУ. Тепер Служба може легко встановити хто де живе, яким майном володіє та членів сімей всіх російських чиновників, які розв’язали та ведуть війну проти України.

Станом на сьогоднішній ранок сайт Московського БТІ не працював. Хакери розмістили на ньому своє послання рашистам.

Нагадаємо, зранку стало відомо, що проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації.

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Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
А сайт Київського БТІ СБУ не бажає зламати? Було б більше користі.
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07.08.2023 13:16
+6
Молодці хлопці. Зайвої інформації про ворога не буває, ніколи не знаєш, де що може знадобитись.
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07.08.2023 13:18
+5
Посмотрите там заодно на буквы Зю и Де.
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07.08.2023 13:11
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Посмотрите там заодно на буквы Зю и Де.
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07.08.2023 13:11 Відповісти
А К? И наостальной алфавит тоже недурно бы глянуть
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07.08.2023 13:13 Відповісти
Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком
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07.08.2023 13:12 Відповісти
а свій слабо зламати???
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07.08.2023 13:14 Відповісти
А сайт Київського БТІ СБУ не бажає зламати? Було б більше користі.
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07.08.2023 13:16 Відповісти
Молодці хлопці. Зайвої інформації про ворога не буває, ніколи не знаєш, де що може знадобитись.
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07.08.2023 13:18 Відповісти
Реєстри реєстрами, а на руках у власника має бути паперовий документ на право власності. Мені навіть уявити важко як зараз в москві розгуляються рейдери всіх мастей...
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07.08.2023 13:24 Відповісти
А в СБУ бакановські кадри вже всьо? І що вони зроблять з отриманою інфою? Логічно припустити що повернуть масковскаму БТІ.
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07.08.2023 13:25 Відповісти
А якщо нормальні кадри,то поміняли б власників на *сплошь*українських і повернули б
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07.08.2023 13:33 Відповісти
І Мацква чисто українське місто по праву власності ? Можна, але нереально. Одна нацменшина з урядового кварталу все на себе перепише.
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07.08.2023 15:19 Відповісти
Що до власності наших можновладців та ще купи госчиновників?
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07.08.2023 13:26 Відповісти
прохання від глядачів: оманьске БТІ теж зламайте!
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07.08.2023 13:31 Відповісти
Налоговую их нужно было ломать и стирать, а не БТИ.
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Навіть про московских посадовців вже знаємо а от про своїх......... засекречено і декларації не подають, і навіть закон про відновлення цього настільки дивний, що інформація про доходи котру незрозуміло навіщо скривати буде відкрита відсотків на 25-50 - не більше!!!
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07.08.2023 13:37 Відповісти
Отримати такі дані, звісно, корисно, а от "знищення" навіює підозру, чи не є це банальне "ховання кінців", прикриваючись туманом війни.
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07.08.2023 13:43 Відповісти
Гарна операция. Теперь Москва не має БТИ, не має інформації на об'єкти нерухомості, не може нічого продати, купити. Такій архів коштує багато грошей і його не можливо обновити. І в першу чергу це удар по скрепам, по існуючий владі, по Путину. Що втерли носа, то втерли. Тепер по любій довідці потрібно звертатися і кланятись Україні. Такої ганьби Росія ще не пам'ятає.
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07.08.2023 14:12 Відповісти
У нас мабуть не просто так скасували парерові свідотства про право власності на нерухомість (кому вони заважали?) протягнуть час, а потім скажуть, зламали, і ви голий вася
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07.08.2023 14:47 Відповісти
А взломать базу кремлёвского кожно-венерологического диспансера слабо?
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07.08.2023 14:56 Відповісти
А нафіга це розказувати. Моссад такого не розказує.
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07.08.2023 15:24 Відповісти
пофігу на то що мають кацапсткі чінуши, цікавіше у кого з діючих наших можновладців там є хатинки і особливо хто там приборохлився в останні 9 років!!!
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07.08.2023 16:44 Відповісти
Зря об этом рассказывать. Да и вообще в СМИ не должны попадать упоминания о любых боевых операциях.
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07.08.2023 21:02 Відповісти
 
 