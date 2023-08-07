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Саміт щодо України у Саудівській Аравії допоміг "зміцнити міжнародний консенсус", - МЗС Китаю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лі,хуей

Саміт щодо української "формули миру", що відбувся минулих вихідних у Саудівській Аравії, допоміг "зміцнити міжнародний консенсус".

Таку думку висловили у МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Нагадується, що на переговорах у Джідді взяли участь понад 40 країн, включаючи Китай, Індію, США та європейські країни, але не Росію.

Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ і колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні здійснив поїздку шістьма європейськими столицями, щоб знайти точки дотику для можливого політичного врегулювання між Москвою та Києвом.

Лі "мав великі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи... вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", - йдеться у письмовій заяві МЗС для Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай виявив "конструктивну позицію" щодо України на саміті у Саудівській Аравії, - FT

"Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться у заяві.

Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявив МЗС, не вдаючись до подробиць.

На думку аналітиків, присутність Китаю свідчить про можливі зміни у підході Пекіна, але не про різкий поворот у його підтримці Москви.

Пекін відмовився засудити Москву за розпочате нею в лютому 2022 року вторгнення. Але він запропонував свій власний "мирний план", який отримав мляву реакцію як у Росії, так і в Україні, тоді як США та НАТО поставилися до нього скептично.

Також читайте: На саміті у Саудівській Аравії Єрмак провів низку двосторонніх переговорів щодо забезпечення обороноздатності України. ФОТОрепортаж

Як зазначає Reuters, дводенна зустріч у Джідді була частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших країн крім своїх основних західних прихильників, звернувшись до країн Глобального Півдня, які не хотіли приймати чийсь бік у війні, яка вдарила по світовій економіці.

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
sho vono mele ? narcisisti grebanie
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07.08.2023 13:21
+4
Аби цей саміт не виліз Україні боком ....
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07.08.2023 13:29
+4
Всі дотримуються думки, що "нада просто пєрєстать стрєлять". Припинення вогню. Всім все до дупи. Головне, щоб відновились відносини до вторгнення.
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07.08.2023 13:29
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sho vono mele ? narcisisti grebanie
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07.08.2023 13:21 Відповісти
Все просто... все про все, але ні про що, Лі **** молодець.
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07.08.2023 13:34 Відповісти
Усі задоволени ! Кожний мав на увазі "свої" кордони для України. Кожний мав на увазі "свій" термін початка перемовин, и "свій" термін виводу россійских війск !
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07.08.2023 13:22 Відповісти
Хитрі китайці з хворобливим симптомом завищеної самооцінки продовжують розігрувати російську карт
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07.08.2023 13:25 Відповісти
"Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів"

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07.08.2023 13:28 Відповісти
У Зеленського з 10 пунктів але така ж маячня про екологію, але нічого про кордони України.
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07.08.2023 14:21 Відповісти
Аби цей саміт не виліз Україні боком ....
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07.08.2023 13:29 Відповісти
А що зробив Єрмак, щоб для країни не вилізло боком ?
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07.08.2023 14:22 Відповісти
Всі дотримуються думки, що "нада просто пєрєстать стрєлять". Припинення вогню. Всім все до дупи. Головне, щоб відновились відносини до вторгнення.
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07.08.2023 13:29 Відповісти
китаези повинні кожну заяву розшифровувати, що мають на увазі
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07.08.2023 13:30 Відповісти
А цей самий "консенсус" досягнуто щоб його укріпити чи закріпити???!!! Щось я саме цього й не побачив!!!
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07.08.2023 13:32 Відповісти
Як там в совєтскіх фільмах-«зайдітє на нєдєлькє і там пагаварім»? Ось і вся політика очікування Китаю. Вони теж під тиском колективного Заходу але і з Росією не хочуть статись передчасно. Індія, Китай, Бразилія -всі ці країни цинічно скуповують російські енергоносії за дешево і їм відверто насрати на всякі там «страждання «рускіх» в східній Європі». Це все «країни, що розвиваються». Ога. Більше того, в Китая із Росією спільний бізнес в Африці. Поки ідіоти в Нігерії ********** російськими прапорами -в країну заходять китайські геологи. С
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07.08.2023 13:55 Відповісти
Не у Нігерії, а у Нігері! Це дві абсолютно різні країни, хоча й там й там - переважає темношкіре населення!
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07.08.2023 17:33 Відповісти
ні про що заява *** Лі (ім'я+прізвище)
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07.08.2023 13:56 Відповісти
І не побачите, і не почуєте. Це була просто тусовка "пообщаться, поговорить, пожрать"
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07.08.2023 13:57 Відповісти
Улюблена страва саудітів смажена голова верблюда.
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07.08.2023 14:18 Відповісти
Сі поспіхом пхає лі **** в лідери 'миротворців' для прикриття свого стратегічного партнера
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07.08.2023 14:09 Відповісти
вважаю було помилкою запрошувати кнр
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07.08.2023 14:14 Відповісти
Намагання видати бажане за дійсне... Якщо китайську заяву процитовано коректно, то "подальшому зміцненню міжнародного консенсусу" сприяв не "саміт", а безпосередньо пан Лі
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07.08.2023 14:24 Відповісти
Что-то непонятное творится. Вдруг все эти "формулы мира" с участием не самых лучших друзей Украины вдруг стали ценными и уважаемыми.
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07.08.2023 14:34 Відповісти
"Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявив МЗС, не вдаючись до подробиць." - це що? Тут Єрмак з ОПи заявляє, що обговорювався "мирний план Зєлєнского". Хто бреше? Ось чому важливі подробиці, яких чомусь на загал не виносять. І ще." Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі **** та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться у заяві." Джерело: https://censor.net/ua/n3435858
Це "позитивна роль" полягає у непублічній підтримці кацапів і таємному постачанні їм товарів і матеріалів подвійного призначення? Стає зрозумілим, чому туди від україни їздив чінафіл Єрмак. І головне. Це був ніякий не саміт, оскільки ранг тих, хто брав участь надто низький для такого заходу. Це можна назвати попередньою зустріччб радників президентів і урядів. Так буде точніше. Очевидно одне - Єрмак, як мінімум чогось не договорює. Добре, що китайцям щось приховувати сенсу нема, і тому випливають цікаві речі і заяви.
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07.08.2023 14:44 Відповісти
"Судите не по словам их, а по делам их" - вот единственная формула мира в Украине, всё остальное - словоблудие, а не дипломатия.
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07.08.2023 15:04 Відповісти
"Зміцнення консенсусу" США з 12 пунктами китайської формули нам зовсім не потрібне.
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07.08.2023 15:14 Відповісти
Що означає "консенсус" в розумінні косооких друзів путлєра?
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07.08.2023 15:24 Відповісти
Сдается самая провальная комедь оперетка за всю войну. Просто фуфло. Радует и смешит фраза----,,даже без коммюнюке,,---да и нахер! Похоже Запад от войны устал. Надо вести прямые переговоры с США и всё. Все остальные статисты. Тема танков утихла и переросла в тему самолётов. Как оказалось ещё не согласовали. Надо возвращать статус ядерной страны. Конечно продумано и взвешено. Это последний шанс и встряхнуть и самим встряхнутся. Пора решать.
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07.08.2023 20:21 Відповісти
Ох и любил мишка горбачёвский слово ,,консенсус,, Вставлял куда лезло и не лезло. Напомнило.
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08.08.2023 21:23 Відповісти
 
 