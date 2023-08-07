Арешт із правом внесення застави у 805 тисяч: військкому із Закарпаття, підозрюваному у використанні солдатів для будівництва власного будинку, обрали запобіжний захід
Новини Цензор.НЕТ Події
Військкому із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві власного будинку, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме із 7 серпня до 2 жовтня", - повідомив суддя Роман Грицко.
Раніше повідомлялося, що один із військкомів на Закарпатті у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку
Топ коментарі
+7 CrossFirenko
показати весь коментар07.08.2023 13:26
+2 Богдан Хмельницький 1419ea26
показати весь коментар07.08.2023 13:28
+2 Грицько Добрий
показати весь коментар07.08.2023 13:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
і чому нема арешту майна на час розслідування.