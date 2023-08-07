Арешт із правом внесення застави у 805 тисяч: військкому із Закарпаття, підозрюваному у використанні солдатів для будівництва власного будинку, обрали запобіжний захід

Військкому із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві власного будинку, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме із 7 серпня до 2 жовтня", - повідомив суддя Роман Грицко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що один із військкомів на Закарпатті у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку