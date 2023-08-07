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Новини Події
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Закарпаття (1581) військкомат (374)

Арешт із правом внесення застави у 805 тисяч: військкому із Закарпаття, підозрюваному у використанні солдатів для будівництва власного будинку, обрали запобіжний захід

Новини Цензор.НЕТ Події

генпрокурора,офіс

Військкому із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві власного будинку, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме із 7 серпня до 2 жовтня", - повідомив суддя Роман Грицко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що один із військкомів на Закарпатті у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Завтра вже буде за кордоном.
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07.08.2023 13:26
+2
Ця система уся згнила..тут хабарі, раби.. Там на вулицях крутять, як баранів.. УСЕ це 200 відсотків потрібно міняти ( бо інакше нічого не буде ))).
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07.08.2023 13:28
+2
Совок був, совок є в цьому плані. Пам'ятаю совкові часи, коли я служив, нас іноді возили на дачу якогось генерала кирпичі будівельникам подавати та сміття з двору прибирати. Нічого не змінилось, за 40 років... Нажаль...
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07.08.2023 13:33
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Завтра вже буде за кордоном.
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07.08.2023 13:26 Відповісти
Ця система уся згнила..тут хабарі, раби.. Там на вулицях крутять, як баранів.. УСЕ це 200 відсотків потрібно міняти ( бо інакше нічого не буде ))).
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07.08.2023 13:28 Відповісти
і нікому не цікаво а хто ж назначив ту людину на ту посаду і з ким він ділився щоб там залишатись.
і чому нема арешту майна на час розслідування.
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07.08.2023 15:04 Відповісти
Совок був, совок є в цьому плані. Пам'ятаю совкові часи, коли я служив, нас іноді возили на дачу якогось генерала кирпичі будівельникам подавати та сміття з двору прибирати. Нічого не змінилось, за 40 років... Нажаль...
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Мерзота!
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07.08.2023 13:38 Відповісти
цих лохів що будували теж потрібно наказати, якщо вони не заявляли про злочин
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07.08.2023 13:38 Відповісти
думаю ті лохи були щасливі хатинку будувати, ніхто не ганяє на фронт не відправляє, тобто бронь мали
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07.08.2023 13:56 Відповісти
Колоніальне минуле, яке нас переслідує : патріот, зрадник, крадій, 24 пофігіста і 73 барани.
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07.08.2023 13:45 Відповісти
основание суда в чем или явный сговор имел место через третьих лиц...
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07.08.2023 13:45 Відповісти
сідді -вротйбані пдораси.
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07.08.2023 13:50 Відповісти
откуда у военкома такое бабло? только за это на цугундер
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07.08.2023 13:50 Відповісти
хм. 800к це його річна зп. без коляди та риболовлі
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07.08.2023 13:54 Відповісти
Ну так, він же не їсть, не п'є, не користується транспортом та не сплачує комуналку.
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07.08.2023 14:03 Відповісти
Аха ха Україна не переможе ,як що трапляються таки речі
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07.08.2023 13:56 Відповісти
Так це вони хтіли йому просто допомогти, воно не винувате, воно добре...ги....
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07.08.2023 14:14 Відповісти
То вони не врахували родинні зв"язки. Батько "цього" теж мав би бути за гратами, при тому , що і він і його син з оріентувались і самі пішли в армію - "патріоти типу".
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07.08.2023 15:13 Відповісти
 
 