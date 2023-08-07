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Зеленський (17459) Залужний (588) зерновий коридор (386)

Селекторна нарада у Зеленського: Заслухали доповідь Залужного та дані розвідки. Готуємось до продовження "зернового коридору"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - зазначив глава держави.

Також він заслушав дані розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України, - Зеленський

"Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям", - додав Зеленський.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - резюмував він.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль маніпулює "зерновою угодою" з метою підірвати підтримку України Заходом, - ISW

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15


Аркадий Бабченко

@StarshinaZapasa

Мантра «Не важно, кто, Зеленский или Порошенко - Путин все равно бы напал» меня в последнее время начинает раздражать уже так сильно, что… Поправьте меня, если я не прав: то есть вы, еще в 2019 году, за два с половиной года до предупреждений американской и британской разведок, понимали, что вторжение неизбежно, и вместо каменной крепости побежали строить соломенную избушку и ездить на шашлыки с клоуном во главе - я правильно понимаю, Наф-Нафы вы безмозглые? Война неизбежна - давайте ******* военно-промышленный комплекс, начнем строить дороги, попилим «Ольхи» на орала, а «Стугны» продадим арабам - кто вас, *****, научил этой логике шимпанзе?? Учитель Голобородько? А теперь давайте я вам покажу логику человека. Я не знаю, решился бы Путин на вторжение, если бы Президентом был Порошенко. Возможно, решился бы. А, возможно, и нет. Это отдельный большой разговор. Но, в любом случае, вкратце, вероятность войны при пятом Президенте Украины у нас сводится к формулировке «ВОЗМОЖНО». Порошенко = война/вероятность. Запомните эту формулу. Может быть, напал. А, может, нет. Теперь посмотрим на ситуацию глазами Путина. В 1991 году Украина обретает независимость. При этом, ментально, информационно, военно, госудатарственно-управленчески, мовно, телевизионно, экономически, энергетически, транспортно - остается если и не прямым вассалом, то абсолютным сателлитом России. Украина выбирает первого пророссийского Президента. Украина выбирает второго пророссийского Президента. В чеченской войне Украина выбирает сторону России. В грузинской войне Украина выбирает сторону России. В столице страны говорят только на русском. Половина страны вообще заявляет, что они русские. Украина выбирает третьего пророссийского Президента. Ну, то есть, вектор страны абсолютно понятен. И тут, впервые, на сцене появляются фашиствующие молодчики, бандеровцы, потомки эсэсовцев, которых явное меньшинство, которые поклоняются Бандере, которые хотят запретить русский язык - и свергают законно избранного пророссийского президента. И ставят вместо него своего ставленника. Путин, по пацанским понятиям дворовой крысы, не предпринимает никаких действий. Да, пацаны в соседнем двое поступили не по-пацански - но это соседний двор, мы можем пока лишь отправить им маляву: пацаны, не по-пацански это. Ставленник бандеровцев оказывается откровенно слаб. У него нет поддержки в Раде, у него нет поддержки в обществе, его решение присвоить Бандере звание Героя обществом не воспринимается, желание направить страну курсом на НАТО поддерживает лишь какая-то незначительная маргинальная прослойка общества, под конец правления он вообще становится посмешищем и почти не обладает властью. После этого Украина в ЧЕТВЕРТЫЙ раз выбирает ПРОРОССИЙСКОГО Президента. Ну, то есть, волеизявление народа совершенно очевидно. Никаких проспектов Бандеры. Никакого НАТО. Никакой Гейропы. И тут, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, войовнича меншість второй раз сносит пророссийского президента. Захватывает власть. Совершает переворот. И опять ставит вместо него своего бандеровца. Нет, ребят. Так дело не пойдет. В первый раз мы стерпели, ваш двор - ваше дело. Но двор-то хоть и ваш - а парнишка наш. Жители в вашем дворе наши. Они хотят к нам. А вы их волю ни во что не ставите. И Путин вводит войска в первый раз. Года через два-три он понимает, что немного ошибся. Что его расчеты в чем-то не оправдались. Что Украина не так уж и готова воевать за русский мир. Она не так уж готова воевать и за Украину, за армию-мову веру - но и за русский мир тоже что-то не очень. И он занимает выжидательную позицию. И Украина его опять не подвела. Украина В ПЯТЫЙ ***** РАЗ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫБИРАЕТ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА! Который говорит на русском языке. Про русский язык. Про какую разницу. Хочет смотреть в глаза. Договариваться посередине. Выступает в Москве. Выступает в Горловке. Говорит про мир-дружбу-жвачку. То есть, братский украинский народ опять, в пятый раз, показывает свое волеизъявление в сторону России, против того, второго, ставленника бандеровцев и - в невероятном количестве семидесяти трех процентов. В Харькове переизбирают Гепу. В Одессе этого, как там его. Бойко в Мариуполе набирает 90 процентов. Ну, то есть, с точки зрения Путина ситуация совершенно очевидна. Украинский народ раз за разом путем своего - свободного!!! - волеизъявления раз за разом показывает, что он хочет быть с Россией. И только воинственные потомки фашистов каждый раз заставляют народного избранника под пытками переименовывать Московский проспект в проспект Бандеры. И когда через пару лет риторика Зеленского поменялась, и в ней стали звучать такие знакомые бандеровские проукраинские нотки - с этого момента война стала неизбежной. Освобождение братского народа от гнета воинствующего бандеровского меньшиства. Именно поэтому он и не шел захватывать Украину. Именно поэтому он шел её освобождать. Искренне ожидая цветов от освобожденный русскоязычных жителей Чернигова и Сум. Так вот. Вернемся к нашей формуле. Если Порошенко, согласно это формуле, это война, с вероятностью в знаменателе, то Зеленский по этой формуле - это война, со знаменателем «неизбежность». При Порошенко война МОЖЕТЬ БЫТЬ была бы. При Зеленском война была бы НЕИЗБЕЖНО. Вы разницу, *****, чувствуете? Ну и поэтому, конечно, на черта нам ракеты «Нептун». Давайте ******* выпуск гаубицы «Богдана». Верка Сердючка на Майдане в день Незалежности, новые дороги свадебные фотографы в Раде. Шашлыки и зрелища! Офигенно же. Ой, Байден, где оружие??? Маск, заткнись, и поставляй «Старлинки»! Шольц, жирная немецкая колбаса! Ваш Дед.

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07.08.2023 13:46
+14
А Малюк нічого не казав Зеленському про самого Зеленського, Єрмака та їх оточення яке ну ДУЖЕ, ДУЖЕ шкодить Україні прям як вороги???!!!
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07.08.2023 13:31
+8
ось вам малята урок як досягти успіхів у нас в Україні - "Знайди собі спонсера олігарха і стрибай у нього як мавпа в цирку і для його друзів у лазнях - і настане день, коли генерали ходитимуть до тебе з доповідями"☝
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07.08.2023 13:39
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А Малюк нічого не казав Зеленському про самого Зеленського, Єрмака та їх оточення яке ну ДУЖЕ, ДУЖЕ шкодить Україні прям як вороги???!!!
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07.08.2023 13:31 Відповісти
як шкодить? можеш розповісти ?
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07.08.2023 13:41 Відповісти
Для того щоб не розпилятись на декілька сторінок НАГАДАЮ "вас васу" про призначення головою СБУ Баканова та його замами декількох осіб що злили ворогу південь України шляхом відсутності підготовки його оборони та розмінуванням мостів з Криму у цьому регіоні. Також прищначення відповідальними за Оборонпром Тарана котрий закрив ракетну програму та міністрів оборони котрі заблокували надання держзамовлень вітчізняним пвдприємства!!! А головнокомандувач Хомчак призначений у 2019 році Зеленським скорочував чисельність військ і закрив реформування забезпечення ЗСУ. Зеленський особисто вніс вимогу ЗАБОРОНИ СТРИЛЯТИ У ВІДПОВІДЬ та відвести війська в односторонньому порядку від сірих зон що призвело до розмінування підходів до наших сил ворогом! Вже під час війни продовжилось крадівництво та хабарництво у МО України та призначеними по областях, містах районах керівниками ВА яких викривали, але їх прикривали і жоден так і не поніс покарання!!!..........................................А ВСЬОГО занадто багато!!!!
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07.08.2023 13:51 Відповісти
Можна перейти й до зовнішньої політики коли замість професійних послів призначаються особи котрі або нічого не роблять, або завдають чисельних шкод відносинам із західними партнерами через свої безглузді заяви!!!! Можна також сказати про політичне переслідування військових генералів, котрі зараз захищають країни, шляхом висунення проти них ФЕЙКОВИХ звинувачень та складання справ шитих білими нитками!!!
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07.08.2023 13:55 Відповісти
Можу нагадати й про співпрацю ОСОБИСТО Зеленського з Деркачем і Портновим, зрадниками України, заоради політичного переслідування опозиціонерів через фальшиві плівки і заяви котрі ті надавали аби дозволити відкривати безліч кримінальних справ які Венедіктова, сама бездарна генеральна прокурорша серед усіх що були в Україні, намагалась просувати найактивнішим чином виключно заради політичних інтересів Зеленського чим спричинила масу погіршень відносин з США та країнами ЄС!!!
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07.08.2023 14:00 Відповісти
Будь ласка "вась вась", але не треба розмазувати "досягнення" Зеленського на усіх, бо він САМ дуже моторний хлопець а в інших свої власні "заслуги", чи ти бажаєш щоб він був причетним до "Будапештського меморандуму" та передачі ядерної зброї з залишенням ЧФ Московії (т.з. "роССії") у Криму що зроблено Кравчуком та Кучмою, або до злиття наближення до НАТО яке є "досягненням" бджоляра, або до "Харківської угоди" та злиття асоціації з ЄС а також крадівництва бізнеса у багатьох зроблених Януковичем із "регіоналами" та впровадженням рашистскіх наративів у українське суспільство?! Будь ласка, але я зайвого ні на кого не покладаю та не відбираю від кожного саме його "успіхи"!!!
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Україна під час війни продає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет

От цікаво, чи то вже бізнес на крові, а чи єта другоє?
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07.08.2023 14:21 Відповісти
ох ти ж к.рва. Згадав прізвище Залужного. щось в оп здохло
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07.08.2023 13:31 Відповісти
Це в Зеленского тепер діє "зерновий коридор"? Кацапи заговорять про готовність погодитись на новий договір про "коридор" десь через півроку. Коли все в нас ***********, і знищать всю логістику пов'язану з експортом зерна. Тоді дадуть себе умовити, і почнуть вивозити своє зерно безкарно. Бо буде діяти умова про необстріл.
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07.08.2023 13:34 Відповісти
йдется про формат без срашки, як я зрозумів з тексту

запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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07.08.2023 13:38 Відповісти
Пропоную тобі "акаб" згадати іншу свіженьку інформацію про плани приїзду )(уйла (він же путін) до Анкари і про заяву Ердогана що головною темою його зустрічі з кремлівським уродом буде саме "зернова угода"!!!
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07.08.2023 13:42 Відповісти
1. я коментую новину, а не то що хочеться вам.
2. вони вже довго збираються і поки що не зустрілись.
3. Ви занадто емоційний і істеричний коментатор і я не маю бажання приймати участь в ваших постійних істериках.
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07.08.2023 13:50 Відповісти
4. прошу до мене не звертатись. я буду ігнорувати
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07.08.2023 13:52 Відповісти
Я не звертаюсь, я констатую, що ти "акаб" власні недоліки приписуєш опонентам, прям як рашисти котрі власні злочини приписують українцям! Ігноруй!
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07.08.2023 14:24 Відповісти
Про продовження "коридору" без Кацапії Зеленский заявив ще з місяць тому. І тоді я написав, що це нісенітниця. Бо в договорі з лаптєногими були умови не обстрілювати ні судна, ні інфраструктуру. Що потім і почалось.
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07.08.2023 14:18 Відповісти
ось вам малята урок як досягти успіхів у нас в Україні - "Знайди собі спонсера олігарха і стрибай у нього як мавпа в цирку і для його друзів у лазнях - і настане день, коли генерали ходитимуть до тебе з доповідями"☝
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07.08.2023 13:39 Відповісти
і що тут поганого?
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07.08.2023 14:47 Відповісти
А чого, Шановні, на хлопця напали? вул. Банківська, рулюйте!
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07.08.2023 13:44 Відповісти


Аркадий Бабченко

@StarshinaZapasa

Мантра «Не важно, кто, Зеленский или Порошенко - Путин все равно бы напал» меня в последнее время начинает раздражать уже так сильно, что… Поправьте меня, если я не прав: то есть вы, еще в 2019 году, за два с половиной года до предупреждений американской и британской разведок, понимали, что вторжение неизбежно, и вместо каменной крепости побежали строить соломенную избушку и ездить на шашлыки с клоуном во главе - я правильно понимаю, Наф-Нафы вы безмозглые? Война неизбежна - давайте ******* военно-промышленный комплекс, начнем строить дороги, попилим «Ольхи» на орала, а «Стугны» продадим арабам - кто вас, *****, научил этой логике шимпанзе?? Учитель Голобородько? А теперь давайте я вам покажу логику человека. Я не знаю, решился бы Путин на вторжение, если бы Президентом был Порошенко. Возможно, решился бы. А, возможно, и нет. Это отдельный большой разговор. Но, в любом случае, вкратце, вероятность войны при пятом Президенте Украины у нас сводится к формулировке «ВОЗМОЖНО». Порошенко = война/вероятность. Запомните эту формулу. Может быть, напал. А, может, нет. Теперь посмотрим на ситуацию глазами Путина. В 1991 году Украина обретает независимость. При этом, ментально, информационно, военно, госудатарственно-управленчески, мовно, телевизионно, экономически, энергетически, транспортно - остается если и не прямым вассалом, то абсолютным сателлитом России. Украина выбирает первого пророссийского Президента. Украина выбирает второго пророссийского Президента. В чеченской войне Украина выбирает сторону России. В грузинской войне Украина выбирает сторону России. В столице страны говорят только на русском. Половина страны вообще заявляет, что они русские. Украина выбирает третьего пророссийского Президента. Ну, то есть, вектор страны абсолютно понятен. И тут, впервые, на сцене появляются фашиствующие молодчики, бандеровцы, потомки эсэсовцев, которых явное меньшинство, которые поклоняются Бандере, которые хотят запретить русский язык - и свергают законно избранного пророссийского президента. И ставят вместо него своего ставленника. Путин, по пацанским понятиям дворовой крысы, не предпринимает никаких действий. Да, пацаны в соседнем двое поступили не по-пацански - но это соседний двор, мы можем пока лишь отправить им маляву: пацаны, не по-пацански это. Ставленник бандеровцев оказывается откровенно слаб. У него нет поддержки в Раде, у него нет поддержки в обществе, его решение присвоить Бандере звание Героя обществом не воспринимается, желание направить страну курсом на НАТО поддерживает лишь какая-то незначительная маргинальная прослойка общества, под конец правления он вообще становится посмешищем и почти не обладает властью. После этого Украина в ЧЕТВЕРТЫЙ раз выбирает ПРОРОССИЙСКОГО Президента. Ну, то есть, волеизявление народа совершенно очевидно. Никаких проспектов Бандеры. Никакого НАТО. Никакой Гейропы. И тут, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, войовнича меншість второй раз сносит пророссийского президента. Захватывает власть. Совершает переворот. И опять ставит вместо него своего бандеровца. Нет, ребят. Так дело не пойдет. В первый раз мы стерпели, ваш двор - ваше дело. Но двор-то хоть и ваш - а парнишка наш. Жители в вашем дворе наши. Они хотят к нам. А вы их волю ни во что не ставите. И Путин вводит войска в первый раз. Года через два-три он понимает, что немного ошибся. Что его расчеты в чем-то не оправдались. Что Украина не так уж и готова воевать за русский мир. Она не так уж готова воевать и за Украину, за армию-мову веру - но и за русский мир тоже что-то не очень. И он занимает выжидательную позицию. И Украина его опять не подвела. Украина В ПЯТЫЙ ***** РАЗ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫБИРАЕТ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА! Который говорит на русском языке. Про русский язык. Про какую разницу. Хочет смотреть в глаза. Договариваться посередине. Выступает в Москве. Выступает в Горловке. Говорит про мир-дружбу-жвачку. То есть, братский украинский народ опять, в пятый раз, показывает свое волеизъявление в сторону России, против того, второго, ставленника бандеровцев и - в невероятном количестве семидесяти трех процентов. В Харькове переизбирают Гепу. В Одессе этого, как там его. Бойко в Мариуполе набирает 90 процентов. Ну, то есть, с точки зрения Путина ситуация совершенно очевидна. Украинский народ раз за разом путем своего - свободного!!! - волеизъявления раз за разом показывает, что он хочет быть с Россией. И только воинственные потомки фашистов каждый раз заставляют народного избранника под пытками переименовывать Московский проспект в проспект Бандеры. И когда через пару лет риторика Зеленского поменялась, и в ней стали звучать такие знакомые бандеровские проукраинские нотки - с этого момента война стала неизбежной. Освобождение братского народа от гнета воинствующего бандеровского меньшиства. Именно поэтому он и не шел захватывать Украину. Именно поэтому он шел её освобождать. Искренне ожидая цветов от освобожденный русскоязычных жителей Чернигова и Сум. Так вот. Вернемся к нашей формуле. Если Порошенко, согласно это формуле, это война, с вероятностью в знаменателе, то Зеленский по этой формуле - это война, со знаменателем «неизбежность». При Порошенко война МОЖЕТЬ БЫТЬ была бы. При Зеленском война была бы НЕИЗБЕЖНО. Вы разницу, *****, чувствуете? Ну и поэтому, конечно, на черта нам ракеты «Нептун». Давайте ******* выпуск гаубицы «Богдана». Верка Сердючка на Майдане в день Незалежности, новые дороги свадебные фотографы в Раде. Шашлыки и зрелища! Офигенно же. Ой, Байден, где оружие??? Маск, заткнись, и поставляй «Старлинки»! Шольц, жирная немецкая колбаса! Ваш Дед.

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07.08.2023 13:46 Відповісти
oi haraosh pjramo vse tochki nad "ы" postavleni
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07.08.2023 13:51 Відповісти
нащо так багато букв щоб написати очевидне!
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07.08.2023 13:56 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачок. А ні, тут все сходиться.
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07.08.2023 13:56 Відповісти
Це вже всі знають... І, навіть, наші діти. Потрібно усім повернутись у сьогодні - чому не знищують усіх мостів? Чому дають обстрілювати мирних і наші війська на прилеглій до Криму території? Щоб частіше проводилась ротація їх військ, в тому числі і на ЗАЕС? Може ще й відпускні вже скоро мінОборони буде їм виписувати? А... напевне, щоб колаборантам комфортніше було виїжджати... а, ну, так матраци їм з безпілотників скиньте. До... речі - ще є Керченська відома переправа... А наші скинули на автоміст - і, замилили очі союзникам...
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07.08.2023 14:31 Відповісти
Мости знищують, довбойобе
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07.08.2023 14:44 Відповісти
Я жінка - молода і чоловіки вважають, що гарна. Да .. з приводу мостів - народ України надіється, що перекидання військ та техніки на материкову частину України прекратяться негайно, що відкриє шлях для наступу наших військ, об'єднання їх з мелітопольським напрямком.
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07.08.2023 15:17 Відповісти
Ще раз, мости по можливості наймаються нищити. Але це не так просто.
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07.08.2023 16:32 Відповісти
А, да... Я ще читала, що в нас хтось мріє, що якийсь міст нам знадобиться.... Тоді я прошу згадати знаменитий Антонівський міст. А логіку з ж/д і переправою я, взагалі, не розумію...
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07.08.2023 15:25 Відповісти
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07.08.2023 15:00 Відповісти
А он что-то в этом понимает? Или тут главное - щёки? С таким же успехом может х надувать на докладе по астрофизике.
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07.08.2023 13:51 Відповісти
Дожилися . Залужний повинен доповідати всяким долбойобам!!!
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07.08.2023 14:00 Відповісти
ні, не всяким - вам він точно не буде допівадати
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07.08.2023 14:50 Відповісти
Заямайтеся будь ласка цей трахімудією бе Залужного ! Ви дорослу людину займаєте своєю несунітницею.
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07.08.2023 14:11 Відповісти
почитай конституцію
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07.08.2023 14:51 Відповісти
Поїв,попісяв і ліг спатки.
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07.08.2023 14:22 Відповісти
" ... заслушали .." СЛУШАТЕЛЬ хренов Сколько же ТЫ жертв и горя принес ..... ...
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07.08.2023 16:16 Відповісти
А яке відношення має "зерновий коридор" до військових дій, тобто до контрнаступу?
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07.08.2023 18:03 Відповісти
 
 