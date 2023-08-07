Селекторна нарада у Зеленського: Заслухали доповідь Залужного та дані розвідки. Готуємось до продовження "зернового коридору"
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Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", - зазначив глава держави.
Також він заслушав дані розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії.
"Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні. Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям", - додав Зеленський.
"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - резюмував він.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
Будь ласка, зачекайте...
От цікаво, чи то вже бізнес на крові, а чи єта другоє?
запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
2. вони вже довго збираються і поки що не зустрілись.
3. Ви занадто емоційний і істеричний коментатор і я не маю бажання приймати участь в ваших постійних істериках.
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Мантра «Не важно, кто, Зеленский или Порошенко - Путин все равно бы напал» меня в последнее время начинает раздражать уже так сильно, что… Поправьте меня, если я не прав: то есть вы, еще в 2019 году, за два с половиной года до предупреждений американской и британской разведок, понимали, что вторжение неизбежно, и вместо каменной крепости побежали строить соломенную избушку и ездить на шашлыки с клоуном во главе - я правильно понимаю, Наф-Нафы вы безмозглые? Война неизбежна - давайте ******* военно-промышленный комплекс, начнем строить дороги, попилим «Ольхи» на орала, а «Стугны» продадим арабам - кто вас, *****, научил этой логике шимпанзе?? Учитель Голобородько? А теперь давайте я вам покажу логику человека. Я не знаю, решился бы Путин на вторжение, если бы Президентом был Порошенко. Возможно, решился бы. А, возможно, и нет. Это отдельный большой разговор. Но, в любом случае, вкратце, вероятность войны при пятом Президенте Украины у нас сводится к формулировке «ВОЗМОЖНО». Порошенко = война/вероятность. Запомните эту формулу. Может быть, напал. А, может, нет. Теперь посмотрим на ситуацию глазами Путина. В 1991 году Украина обретает независимость. При этом, ментально, информационно, военно, госудатарственно-управленчески, мовно, телевизионно, экономически, энергетически, транспортно - остается если и не прямым вассалом, то абсолютным сателлитом России. Украина выбирает первого пророссийского Президента. Украина выбирает второго пророссийского Президента. В чеченской войне Украина выбирает сторону России. В грузинской войне Украина выбирает сторону России. В столице страны говорят только на русском. Половина страны вообще заявляет, что они русские. Украина выбирает третьего пророссийского Президента. Ну, то есть, вектор страны абсолютно понятен. И тут, впервые, на сцене появляются фашиствующие молодчики, бандеровцы, потомки эсэсовцев, которых явное меньшинство, которые поклоняются Бандере, которые хотят запретить русский язык - и свергают законно избранного пророссийского президента. И ставят вместо него своего ставленника. Путин, по пацанским понятиям дворовой крысы, не предпринимает никаких действий. Да, пацаны в соседнем двое поступили не по-пацански - но это соседний двор, мы можем пока лишь отправить им маляву: пацаны, не по-пацански это. Ставленник бандеровцев оказывается откровенно слаб. У него нет поддержки в Раде, у него нет поддержки в обществе, его решение присвоить Бандере звание Героя обществом не воспринимается, желание направить страну курсом на НАТО поддерживает лишь какая-то незначительная маргинальная прослойка общества, под конец правления он вообще становится посмешищем и почти не обладает властью. После этого Украина в ЧЕТВЕРТЫЙ раз выбирает ПРОРОССИЙСКОГО Президента. Ну, то есть, волеизявление народа совершенно очевидно. Никаких проспектов Бандеры. Никакого НАТО. Никакой Гейропы. И тут, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, войовнича меншість второй раз сносит пророссийского президента. Захватывает власть. Совершает переворот. И опять ставит вместо него своего бандеровца. Нет, ребят. Так дело не пойдет. В первый раз мы стерпели, ваш двор - ваше дело. Но двор-то хоть и ваш - а парнишка наш. Жители в вашем дворе наши. Они хотят к нам. А вы их волю ни во что не ставите. И Путин вводит войска в первый раз. Года через два-три он понимает, что немного ошибся. Что его расчеты в чем-то не оправдались. Что Украина не так уж и готова воевать за русский мир. Она не так уж готова воевать и за Украину, за армию-мову веру - но и за русский мир тоже что-то не очень. И он занимает выжидательную позицию. И Украина его опять не подвела. Украина В ПЯТЫЙ ***** РАЗ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫБИРАЕТ ПРОРОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА! Который говорит на русском языке. Про русский язык. Про какую разницу. Хочет смотреть в глаза. Договариваться посередине. Выступает в Москве. Выступает в Горловке. Говорит про мир-дружбу-жвачку. То есть, братский украинский народ опять, в пятый раз, показывает свое волеизъявление в сторону России, против того, второго, ставленника бандеровцев и - в невероятном количестве семидесяти трех процентов. В Харькове переизбирают Гепу. В Одессе этого, как там его. Бойко в Мариуполе набирает 90 процентов. Ну, то есть, с точки зрения Путина ситуация совершенно очевидна. Украинский народ раз за разом путем своего - свободного!!! - волеизъявления раз за разом показывает, что он хочет быть с Россией. И только воинственные потомки фашистов каждый раз заставляют народного избранника под пытками переименовывать Московский проспект в проспект Бандеры. И когда через пару лет риторика Зеленского поменялась, и в ней стали звучать такие знакомые бандеровские проукраинские нотки - с этого момента война стала неизбежной. Освобождение братского народа от гнета воинствующего бандеровского меньшиства. Именно поэтому он и не шел захватывать Украину. Именно поэтому он шел её освобождать. Искренне ожидая цветов от освобожденный русскоязычных жителей Чернигова и Сум. Так вот. Вернемся к нашей формуле. Если Порошенко, согласно это формуле, это война, с вероятностью в знаменателе, то Зеленский по этой формуле - это война, со знаменателем «неизбежность». При Порошенко война МОЖЕТЬ БЫТЬ была бы. При Зеленском война была бы НЕИЗБЕЖНО. Вы разницу, *****, чувствуете? Ну и поэтому, конечно, на черта нам ракеты «Нептун». Давайте ******* выпуск гаубицы «Богдана». Верка Сердючка на Майдане в день Незалежности, новые дороги свадебные фотографы в Раде. Шашлыки и зрелища! Офигенно же. Ой, Байден, где оружие??? Маск, заткнись, и поставляй «Старлинки»! Шольц, жирная немецкая колбаса! Ваш Дед.