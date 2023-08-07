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Вбивство у центрі Києва: іноземця, який перебуває під санкціями РНБО, засудили до 9 років тюрми

Новини Цензор.НЕТ Події

казахстан,вбивство

Громадянина Республіки Казахстан, який 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва вбив 31-річного чоловіка, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою Києва громадянина Республіки Казахстан засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Злочин стався 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі столиці.

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"Прокурор у суді довів, що обвинувачений, перебуваючи в ресторані у стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт із потерпілим", - зазначили у прокуратурі.

Як зазначається, між чоловіками розпочалася бійка, під час якої обвинувачений вдарив жертву ножем не менше чотирьох ударів у ділянки тіла, де розташовані життєво важливі магістральні артерії. Від отриманих поранень 31-річний чоловік, громадянин Грузії, загинув.

Нападник з місця події втік, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями.

Відносно обвинуваченого у 2021 році рішенням РНБО були застосовані обмежувальні заходи (санкції) як до особи, яка перебуває у списку кримінальних "авторитетів".

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Нагадаємо, Нацполіція затримала громадянина Казахстану, 1980 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Топ коментарі
+14
Дуже "суворе" покарання, за навмисне убивство. Це вже, що треба знати про державу і її готовність захищати своїх громадян.
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07.08.2023 13:46
+14
9 років за вбивство? ви що смієтесь з України, тварини?
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07.08.2023 13:47
+8
Один бандюк убив іншого, нагородити його...і закрить.
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07.08.2023 13:47
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Ото ж...
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07.08.2023 13:40 Відповісти
Тобто завтра можна звільняти...(3роки Кпз Х 2=6.... за хорошу поведінку)....
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07.08.2023 13:45 Відповісти
х2 вже сто років як не працює.
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07.08.2023 14:01 Відповісти
Все будет ещё проще. Его отдадут отсиживать срок дома, где и выпустят на третий день.
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07.08.2023 14:06 Відповісти
в стране идет война --какого хрена, по територии воюющей страны, ШАСТАЮТ эти ушлепки,24 часа и всех домой
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07.08.2023 14:21 Відповісти
Дуже "суворе" покарання, за навмисне убивство. Це вже, що треба знати про державу і її готовність захищати своїх громадян.
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07.08.2023 13:46 Відповісти
9 років за вбивство? ви що смієтесь з України, тварини?
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07.08.2023 13:47 Відповісти
Скоріше його судили по ст. 121ККУ Умисне тяжке тілесне ушкодження. А, що ви хотіли, Україна зараз живе по ККУ який писав Портнов на пару з бандюками. І він так бандюкам подобається, що ні одна влада не змінила його.
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07.08.2023 13:55 Відповісти
115 ККУ, умисне вбиство, від 7 до 15.

Що ви взагалі мелете?
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07.08.2023 14:53 Відповісти
Якщо потерпілий помер при надані медичної допомоги то 121, а якщо дав дуба до то вбивство ось і весь х*й до копійки. Звичайно це на вскидку, ми ж не знаємо нюансів, не знаємо умисла. Слідчий, опираючись на показання свідків, очевидців, заключень експертиз кваліфікував діяння по якійсь із статей ККУ, прокуратура підтримала, суд виніс рішення. Ось, що я мелю.
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07.08.2023 17:20 Відповісти
Один бандюк убив іншого, нагородити його...і закрить.
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07.08.2023 13:47 Відповісти
Помню кацапа-вагнеровца который стрелял в аэропорту Кишинева. И как потом все разом про него забыли, потому что человек оказался таджиком. К чему эта бутафория с "иноземцами", "лицами соседнего государства". С какой дебильной целью водить всех за нос. Мусора мистификаторы мать его. Калиостры е*8ные.

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07.08.2023 14:02 Відповісти
Всмысле "забыли"? Ему вечная память что ли положена? Его там же в аэропорту подстрелили и через четверо суток он подох в госпитале.
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Только в Украине дают за убийство 9 лет, вот и практикуют криминальный туризм иностранцы. Дома бы на 15+ запаковали.
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07.08.2023 14:08 Відповісти
Ти просто брехун.

Уголовный Кодекс РК
Статья 99. Убийство1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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07.08.2023 14:54 Відповісти
Я не брехун, а реалист. Минималка вот и дают всегда. С таким успехом потолок мог быть и 100 лет, но толку, если его не дают.
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08.08.2023 01:29 Відповісти
Усяка погань лізе в Україну. Медом їм тут намазано?
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07.08.2023 14:11 Відповісти
Неспокойные времена - время для всякой нечести, вот ее и тянет в Украину.
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07.08.2023 15:01 Відповісти
хоч би написали звідки ніж. Одна справа коли з собою приніс, інша коли ресторанний...
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07.08.2023 14:49 Відповісти
9 poків за навмисне вбивство ( 4!! Поранення!!) , Україна то є РАЙ для криміналу!!!
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07.08.2023 14:55 Відповісти
Тобто 2,5 років в СІЗО = уже п'ять, ще чотири і додому?
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07.08.2023 15:08 Відповісти
Про грузина ничего не сообщили,что за типчик,может этот казах просто защищался?
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07.08.2023 15:28 Відповісти
А чому казах під санкціями ? Бо авторитет. Зарізав кого ? Лаврушника. Долю не поділили.
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07.08.2023 15:54 Відповісти
 
 