Син "слуги народу" Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ
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22-річний син "слуги народу" Олени Копанчук виїхав з України та не повернувся з-за кордону.
Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.
У 2020 році за результатами місцевих виборів Дмитро Копанчук став депутатом міської ради від "Слуги народу" в м. Рудки на Львівщині.
"На той момент 20-річний Дмитро Копанчук уже керував кількома компаніями і отримував вищу освіту у Львівській політехніці. Минулого року він закінчив там бакалаврат і вступив на магістратуру за напрямком "електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що минулого року попри заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку Дмитро Копанчук тричі побував за кордоном, і принаймні двічі (24-25 липня і 1-18 серпня ) виїжджав як водій водій-волонтер через систему "Шлях".
Водночас, йдеться в матеріалі, 1 січня 2023 року Копанчук перетнув кордон у Смільниці, йому вже не потрібна була система "Шлях". Підставою для виїзду став супровід 46-річного батька Володимира Копанчука (доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права) з другою групою інвалідності. Батько повернувся в Україну 7 лютого, але вже без сина.
Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю, зазначають журналісти.
"Слуга народу" Олена Копанчук відмовилась говорити з журналістами. Його батько сказав: "А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?".
Дмитро Копанчук вже понад 7 місяців не з’являється у Рудківській міськраді. Секретарка міськради Світлана Винницька зазначила, що востаннє його бачили в стінах міськради 15 грудня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
І деякі умніки ще **** кажуть що розстрілювати це не вихід.
Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко:
За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
Це- злочин. Та хто ж "слуг урода" покарає, якщо мудрий нарід віддав їм ВСЮ владу.
Тим більше, що ВладімірСсанич ще з 2019 протягує закон не про подвійне, а про множинне (чегоМелочІться?) громадянство.
Слова и дела ...
И в основном ВСЕ они в ОПГ "Слуга народа". Совпадение?
однозначно на гілляку усіх, і тотальна конфіскація...
"Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави." - Блумберг форум 2022
Тобто беремо кредити на заході, даємо вкрасти, таким чином виявляємо корупціонерів, даємо їм виїхати разом ВЖЕ зі своїми грошами, і ніяк не переслідуєм їх, та не повертаємо гроші.
Захід отримає відсотки, та повернення коштів під виглядом інвестицій - котрі не переслідуються Україною, як вкрадені
Україна позбавляється корупціонерів, ціна - сплата відсотків за кредити, та кредитів
і за неї голосували...
наші люди, як ніхто інший в змозі створювати проблеми своїм вибором і потім долати їх...
а, як бути щодо загиблих, поранених, безвісти пропавших в результаті такого вибору ??
Найдите хоть одного сына нардепа от "слуг с района", который сам пришёл в военкомат и служит в ВСУ !!!
Обдаровані особи, як і гройсман, з базарних ларьків та кількох «дипломів», зліпив з однодумцями вінницькими, з грошей кілька посад при кориті, ну, і однодумцям перепало, з корита… та комунальних земель!!
Так і ця особа, тільки гримнула московська орда, вони і навтьоки з України…. Маманя, як нардеп ВРУ, відмазує його, Стефанчук мовчки лупає очима, а Зеленський, про щось там, на синьому оці, глаголить для НАРОДУ!! І усі, РЕГУЛЯРНО, отримують гроші з податків Українців!!
А «народні засранці 20 річні», як відказники, повтікали з України, щоб після повернення, зайняти у вишиванках посади в Урядоваму кварталі або ОблРадах!! Вони ж з горшка, і одразу у віце-прем'єр міністри…
Захищати Україну, це не їх РІВЕНЬ ПАТРІОТИЗМУ!! Воно хоче курвитися на посадах і красти гроші в офшори!
Тому і не вносять з ВРУ, КМУ, ОПУ, жодних ЗМІН до законодавства щодо визначення покарання таким особам-відказникам під час Воєнного стану та Особливого періоду! Безкарність від влади, спонукає до ЗРАДИ Україні! Генпрокурори України можуть це підтвердити на прикладах ригоАнальних та опозажопних сімей! Сівковичі, деркачі, мертвечуки, королевські, льовочкині, підрахуї, шуфричі, бойки, рабіновичі, суркіси, та ще сотні дармоїдів з кишень Українців!
Пильнуймо прикоритних трутнів!!
Слава Україні!!
Ця країна приречена на знищення
Ще рік тому заступник голови Національного агентства з запобігання корупції Артем Ситник заявив про необхідність внести зміни в указ президента.
Тоді він зазначив, що обмеження права громадян вільно залишати територію України в період воєнного стану відповідно до Конституції України та Закону України "Про правовий режим воєнного стану" може запроваджуватись виключно шляхом його прямого встановлення в указі Президента України про введення воєнного стану. В Указі Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022 такого обмеження встановлено не було.
"Указ, ухвалений 24 лютого, дослівно цитує Конституцію та допускає можливість таких обмежень на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. У разі ухвалення рішення про необхідність обмеження права окремих категорій громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану, першим кроком має бути встановлення такого обмеження у згаданому Указі Президента України шляхом внесення до нього відповідних змін та їхнього подальшого затвердження Верховною Радою", - зазначив Артем Ситник. Джерело: https://censor.net/ua/r3435798
Кінець цитати.
То, шо людей скотиняки-прикордонники на західному кордоні мордують і не випускають, це суворе порушення Конституції, і правову оцінку цьому ще буде надано в майбутньому. А те, що ці гниди ще й беруть побори за виїзд за кордон, говорить про те, що правова оцінка, очевидно, буде з уклоном (хехе) в кримінальний кодекс.
Одразу кажу - не уклоніст, не виїзжав, не покриваю. Але я за верховенство Закону і Права. Не вийде побудувати нічого гарного на ******** фундаменті з корупції, брехні і поборів.
Може він саме зараз спільно з Притулою "зірку смерті" для України вибиває!
Волонтер же!
Насправді, ця історія не про те, що після війни 3 роки не будуть випускати чоловіків закордон.
Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості.
Не повернутися вони не через райське життя
закордоном. Думаю, переважна більшість українців що виїхали під час великої війни змушені миритися з гіршими житловими умовами, нижчим соціальним статусом і низькооплачуваною фізичною працею, на яку багато з них ніколи б не погодилися в Україні і при цьому куди більшими
витратами на життя.
Не повернуться вони не через слова вадима
денисенка, а через існування таких денесенків, ткаченків, тищенків, безуглих гетьманцевих, рєзнікових, татарових та інших істот.
Через існування інститутів майбутнього без
майбутнього.
Через лицемірство і показне публічне знущання над громадянами, в якому такі денисенки вивозять закордон власних дітей і безсовісно розказують про заборону для інших. В якому такі денисенки зовсім не бачать себе на фронті в окопах і планують подорожі закордонами, в той час коли горизонт їх фантазій мав би обмежуватись окопом і бажанням вижити.
В якому друзі зеленського стають адвокатами, а інші мандрують по закордонах, бо в них може влучити снайпер. Через показну неприховану публічну демонстрацію цього явища: "я пуп землі, а ти іди здихай»
Ось саме про це той пост. Про ЧЕРГОВУ публічну демонстрацію нерівності, зневаги, вищості по відношенню до "бидло-народу" (вони так ставляться, публічно демонструючи своєставлення).
Це черговий прояв того, що какістократія зеленського втілилась і того, що це веде до відсутності будь-яких перспектив, навіть для тих, хто не може думати, але не може не бачити і не відчувати безперспективність.
І це не про песимізм, а про те що ця модель не може існувати в умовах перемоги України.