Син "слуги народу" Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ

22-річний син "слуги народу" Олени Копанчук виїхав з України та не повернувся з-за кордону.

Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

У 2020 році за результатами місцевих виборів Дмитро Копанчук став депутатом міської ради від "Слуги народу" в м. Рудки на Львівщині.





Дмитро Копанчук

"На той момент 20-річний Дмитро Копанчук уже керував кількома компаніями і отримував вищу освіту у Львівській політехніці. Минулого року він закінчив там бакалаврат і вступив на магістратуру за напрямком "електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що минулого року попри заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку Дмитро Копанчук тричі побував за кордоном, і принаймні двічі (24-25 липня і 1-18 серпня ) виїжджав як водій водій-волонтер через систему "Шлях".

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Водночас, йдеться в матеріалі, 1 січня 2023 року Копанчук перетнув кордон у Смільниці, йому вже не потрібна була система "Шлях". Підставою для виїзду став супровід 46-річного батька Володимира Копанчука (доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права) з другою групою інвалідності. Батько повернувся в Україну 7 лютого, але вже без сина.





Володимир Копанчук

Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю, зазначають журналісти.

"Слуга народу" Олена Копанчук відмовилась говорити з журналістами. Його батько сказав: "А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?".





Олена Копанчук

Дмитро Копанчук вже понад 7 місяців не з’являється у Рудківській міськраді. Секретарка міськради Світлана Винницька зазначила, що востаннє його бачили в стінах міськради 15 грудня 2022 року.

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