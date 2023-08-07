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Син "слуги народу" Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

22-річний син "слуги народу" Олени Копанчук виїхав з України та не повернувся з-за кордону.

Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

У 2020 році за результатами місцевих виборів Дмитро Копанчук став депутатом міської ради від "Слуги народу" в м. Рудки на Львівщині.

Син слуги народу Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ 01

Дмитро Копанчук

"На той момент 20-річний Дмитро Копанчук уже керував кількома компаніями і отримував вищу освіту у Львівській політехніці. Минулого року він закінчив там бакалаврат і вступив на магістратуру за напрямком "електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що минулого року попри заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку Дмитро Копанчук тричі побував за кордоном, і принаймні двічі (24-25 липня і 1-18 серпня ) виїжджав як водій водій-волонтер через систему "Шлях".

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Водночас, йдеться в матеріалі, 1 січня 2023 року Копанчук перетнув кордон у Смільниці, йому вже не потрібна була система "Шлях". Підставою для виїзду став супровід 46-річного батька Володимира Копанчука (доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права) з другою групою інвалідності. Батько повернувся в Україну 7 лютого, але вже без сина.

Син слуги народу Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ 02

Володимир Копанчук

Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю, зазначають журналісти.

"Слуга народу" Олена Копанчук відмовилась говорити з журналістами. Його батько сказав: "А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?".

Син слуги народу Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ 03

Олена Копанчук

Дмитро Копанчук вже понад 7 місяців не з’являється у Рудківській міськраді. Секретарка міськради Світлана Винницька зазначила, що востаннє його бачили в стінах міськради 15 грудня 2022 року.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
але ТІЛЬКИ після ПОВНОІ кофіскаціі!!
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07.08.2023 14:03
+18
І що тут такого? Мамка порішала і молодой господін виїхав, немає чому дивуватись. Закон поширюється тільки на простих громадян.
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07.08.2023 14:05
+18
Це не новина, це просто стабільний зашквар у слуг, який не припиняється ні дня починаючи з 2019 року
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07.08.2023 14:12
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Скатертю дорога зеленим зрадникам. Всерівно тут від них одна шкода. От шоб усі виїхали.
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07.08.2023 14:02 Відповісти
але ТІЛЬКИ після ПОВНОІ кофіскаціі!!
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07.08.2023 14:03 Відповісти
Я б доповнив кнфіскації не тільки власне майна фігуранта подібної схеми, а й майна ВСІХ прямих родичів. Ну як мінімум обструкції. Тобто син не повернувся, то його майно в дохід держави, а маму-депутата наку й. Папу-правознавця наку й. Якому праву навчить такий шустрий батько?
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07.08.2023 14:22 Відповісти
Люди, ви вже за*пали... "это же другое"
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07.08.2023 14:03 Відповісти
Виїхати теж хочу, як би) Коли виїхав написали? Дату для
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07.08.2023 14:05 Відповісти
Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...
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07.08.2023 14:15 Відповісти
С Вашего разрешения, спасибо
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07.08.2023 14:30 Відповісти
А може він слуга Італійського народу?
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07.08.2023 14:05 Відповісти
ні гвоздя ні жезла а українському Інтерполу прівєт
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07.08.2023 14:05 Відповісти
І що тут такого? Мамка порішала і молодой господін виїхав, немає чому дивуватись. Закон поширюється тільки на простих громадян.
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07.08.2023 14:05 Відповісти
А мамкі можна і "вдути". Судячи з усього це все на чому побудована її кар'єра.
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07.08.2023 14:08 Відповісти
"вдути" ? Вона ще те страшко (не судіть за 1 фоткою). Не знаю кого вона привабить. агрохамію якусь
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07.08.2023 14:20 Відповісти
"Мамка порішала і молодой господін виїхав, немає чому дивуватись. Закон поширюється тільки на простих громадян." --- в сенсі тільки на простих громадян? Платиш 5 тисяч долярів і їдь собі з богом, треба знати просто кому,де і як. Он в Польщі уже цілі табуни наших бугаїв сидить,скоро їх більше там буде ніж жінок з дітьми, у цій країні усе продається і усе купляється
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07.08.2023 14:16 Відповісти
Перевага синків депутатів тільки в тому,що через звязки і посади їх батьків це може вийти набагато швидше,без мороки і набагато дешевше,або взагалі безплатно
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07.08.2023 14:25 Відповісти
На простих Зе баранів,тільки з баранів стрижуть п'ять косарєй вічнозелених.Господа виїзжають по домовленості.Це не бізнес на крові?
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Ну чого причепилися? Може він народив за кордоном та один виховує немовля.
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07.08.2023 14:06 Відповісти
А цікаво, як йому позвонити, він буде казати "а ви связалісь з гаспажой капанчук па етаму вапросу?" чи нє. Такий умнічка, в 20 вже двома компаніями керує...
І деякі умніки ще **** кажуть що розстрілювати це не вихід.
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07.08.2023 14:09 Відповісти
Neinzenergarik:
Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко:
За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
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07.08.2023 14:10 Відповісти
Це не збіг. Це послідовність. Вони до цього йшли.
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07.08.2023 14:24 Відповісти
Вони завжди такими були. Боневтік зібрав своїх до купи. Свій до свого по своє.
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07.08.2023 15:01 Відповісти
ta prosto pasport anuliruite emu , ta zakardonni posolstvo predupredite - pobachimo jak vin tam
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07.08.2023 14:10 Відповісти
99,9%, що у маЛьчіка, його пАпи та мАми, не одне громадянство.
Це- злочин. Та хто ж "слуг урода" покарає, якщо мудрий нарід віддав їм ВСЮ владу.
Тим більше, що ВладімірСсанич ще з 2019 протягує закон не про подвійне, а про множинне (чегоМелочІться?) громадянство.
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07.08.2023 14:19 Відповісти
v rozshuk cherez interpol tam vin ne edini takoi....
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07.08.2023 14:23 Відповісти
А чого тут ніхто не пише, що "потрібно на 20 років садити, уклоніст, вигадав хворобу батьків"? Чи патріотизм і обов'язок захищати країну повинен бути тільки в холопів у яких якісь там нікому не потрібні батьки хворі?
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07.08.2023 14:11 Відповісти
Думаю Вы про обсуждение на соседней "ветке", так там слова не было, что осужденный выдумал про хворобу! Не дай Бог Вам с такой ситуацией столкнутся, Вы увидите как у нас нормативные акты в этом вопросе прописаны! В конце пути уже помощь не только вашим родителям но и Вам понадобится!
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07.08.2023 14:24 Відповісти
Ну по моєму коментарі,наче зрозуміло що я звертаюсь до коментаторів тієї новини, а не пишу про саму новину.
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07.08.2023 17:55 Відповісти
Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Джерело: https://censor.net/ua/n3435749

Слова и дела ...
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07.08.2023 14:12 Відповісти
Це не новина, це просто стабільний зашквар у слуг, який не припиняється ні дня починаючи з 2019 року
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07.08.2023 14:12 Відповісти
Стопроцентний "слуга". Медаль херою!
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07.08.2023 14:13 Відповісти
Чудова схема, тільки є один мінус - якщо всі зашкварені шашличник по ляму будуть платити за своїх личинок яких вивезли, то потім з українців зтягнуть по 2 і народ ще й буде задоволений.
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Дуже обдарований хлопець. Еліта. Питання "за яку Україну" більш актуальне ніж тоді крли його ставив Донцов.
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07.08.2023 14:14 Відповісти
А в чому саме новина? В тому що майже всі зелені - погань і мразота? Так це було одразу видно по їх ватажками.
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07.08.2023 14:15 Відповісти
А почему ДВБ чи ДРБ не хочет узнать какими каналами уехало это чмо,или им все а Народу-Закон!
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07.08.2023 14:16 Відповісти
СКОЛЬКО моральных уродов!
И в основном ВСЕ они в ОПГ "Слуга народа". Совпадение?
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07.08.2023 14:17 Відповісти
Ну да, 2-га група, патріот, "допомагав і допомагає",
однозначно на гілляку усіх, і тотальна конфіскація...
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07.08.2023 14:18 Відповісти
Щоб позбутись корупціонерів в Україні, придумали надійну схему

"Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави." - Блумберг форум 2022

Тобто беремо кредити на заході, даємо вкрасти, таким чином виявляємо корупціонерів, даємо їм виїхати разом ВЖЕ зі своїми грошами, і ніяк не переслідуєм їх, та не повертаємо гроші.

Захід отримає відсотки, та повернення коштів під виглядом інвестицій - котрі не переслідуються Україною, як вкрадені

Україна позбавляється корупціонерів, ціна - сплата відсотків за кредити, та кредитів
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07.08.2023 14:30 Відповісти
стільки зашкварів що пора харакірі робити
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07.08.2023 14:31 Відповісти
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07.08.2023 14:32 Відповісти
Людоньки, але ж ви за нього голосувалиЇ (Це я до його виборців).
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07.08.2023 14:33 Відповісти
ми поняли...
і за неї голосували...
наші люди, як ніхто інший в змозі створювати проблеми своїм вибором і потім долати їх...
а, як бути щодо загиблих, поранених, безвісти пропавших в результаті такого вибору ??
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07.08.2023 16:30 Відповісти
Не на фронт же йому їхати, блаЗЕнь не для того його депутатом зробив, молодий, перспективний, забезпечений до того ж західний кордон ближче ніж східний.
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07.08.2023 14:39 Відповісти
От сенсация!
Найдите хоть одного сына нардепа от "слуг с района", который сам пришёл в военкомат и служит в ВСУ !!!
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07.08.2023 14:39 Відповісти
всім,хто по-крисячому перетнув державний кордон Украіни,блокувати платіжні картки,це перший етап покарання,далі буде ще
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07.08.2023 14:42 Відповісти
Країна соціального дарвінізму.Хто не здатен купити собі життя-сдохне.
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07.08.2023 14:46 Відповісти
Типовий сімейний гешефт на ГОРШАХ та за гроші «чесно набадяжені» та вкладені у депутатство (є такий собі бізнес в Україні від прикоритних)!
Обдаровані особи, як і гройсман, з базарних ларьків та кількох «дипломів», зліпив з однодумцями вінницькими, з грошей кілька посад при кориті, ну, і однодумцям перепало, з корита… та комунальних земель!!

Так і ця особа, тільки гримнула московська орда, вони і навтьоки з України…. Маманя, як нардеп ВРУ, відмазує його, Стефанчук мовчки лупає очима, а Зеленський, про щось там, на синьому оці, глаголить для НАРОДУ!! І усі, РЕГУЛЯРНО, отримують гроші з податків Українців!!
А «народні засранці 20 річні», як відказники, повтікали з України, щоб після повернення, зайняти у вишиванках посади в Урядоваму кварталі або ОблРадах!! Вони ж з горшка, і одразу у віце-прем'єр міністри…
Захищати Україну, це не їх РІВЕНЬ ПАТРІОТИЗМУ!! Воно хоче курвитися на посадах і красти гроші в офшори!
Тому і не вносять з ВРУ, КМУ, ОПУ, жодних ЗМІН до законодавства щодо визначення покарання таким особам-відказникам під час Воєнного стану та Особливого періоду! Безкарність від влади, спонукає до ЗРАДИ Україні! Генпрокурори України можуть це підтвердити на прикладах ригоАнальних та опозажопних сімей! Сівковичі, деркачі, мертвечуки, королевські, льовочкині, підрахуї, шуфричі, бойки, рабіновичі, суркіси, та ще сотні дармоїдів з кишень Українців!

Пильнуймо прикоритних трутнів!!
Слава Україні!!
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07.08.2023 14:47 Відповісти
46 річний доцент інвалід ІІ групи......
Ця країна приречена на знищення
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07.08.2023 14:49 Відповісти
Мамашка передком поробила і молода зелена мразь втікала за бігли а ви тут можуть голови а не пора подумати щоб цю мерзенну владу закопати і передати владу військовим.
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07.08.2023 14:50 Відповісти
Може хто знає. А що буде тим, хто виїхав незаконно з початком воєнного стану ??
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07.08.2023 14:53 Відповісти
Нічого, бо немає юридично жодного права не випускати людей, відповідно немає і кари.
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07.08.2023 15:10 Відповісти
Знову про свої бажання. Ясно, не знаєш.
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07.08.2023 15:42 Відповісти
Але це правда, подобається вона вам чи ні.
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07.08.2023 15:52 Відповісти
Цитую.

Ще рік тому заступник голови Національного агентства з запобігання корупції Артем Ситник заявив про необхідність внести зміни в указ президента.

Тоді він зазначив, що обмеження права громадян вільно залишати територію України в період воєнного стану відповідно до Конституції України та Закону України "Про правовий режим воєнного стану" може запроваджуватись виключно шляхом його прямого встановлення в указі Президента України про введення воєнного стану. В Указі Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022 такого обмеження встановлено не було.

"Указ, ухвалений 24 лютого, дослівно цитує Конституцію та допускає можливість таких обмежень на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. У разі ухвалення рішення про необхідність обмеження права окремих категорій громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану, першим кроком має бути встановлення такого обмеження у згаданому Указі Президента України шляхом внесення до нього відповідних змін та їхнього подальшого затвердження Верховною Радою", - зазначив Артем Ситник. Джерело: https://censor.net/ua/r3435798
Кінець цитати.
То, шо людей скотиняки-прикордонники на західному кордоні мордують і не випускають, це суворе порушення Конституції, і правову оцінку цьому ще буде надано в майбутньому. А те, що ці гниди ще й беруть побори за виїзд за кордон, говорить про те, що правова оцінка, очевидно, буде з уклоном (хехе) в кримінальний кодекс.
Одразу кажу - не уклоніст, не виїзжав, не покриваю. Але я за верховенство Закону і Права. Не вийде побудувати нічого гарного на ******** фундаменті з корупції, брехні і поборів.
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07.08.2023 16:00 Відповісти
А ничё так тётка, наверное уже в отставку подала (предположение)
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07.08.2023 14:57 Відповісти
Даремно сміємося!
Може він саме зараз спільно з Притулою "зірку смерті" для України вибиває!
Волонтер же!
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07.08.2023 15:01 Відповісти
у кого бабла полно тот и выезжает
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07.08.2023 15:02 Відповісти
Буде добре, коли місцевий воєнком вручить повістку для сина матері-депутатці в стінах Верховної Ради та ще й під камери журналістів.
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07.08.2023 15:44 Відповісти
У них у всех детки за границей. Всё куплено.
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07.08.2023 16:05 Відповісти
Як пише у ФБ Mason Lemberg

Насправді, ця історія не про те, що після війни 3 роки не будуть випускати чоловіків закордон.

Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості.

Не повернутися вони не через райське життя

закордоном. Думаю, переважна більшість українців що виїхали під час великої війни змушені миритися з гіршими житловими умовами, нижчим соціальним статусом і низькооплачуваною фізичною працею, на яку багато з них ніколи б не погодилися в Україні і при цьому куди більшими

витратами на життя.

Не повернуться вони не через слова вадима

денисенка, а через існування таких денесенків, ткаченків, тищенків, безуглих гетьманцевих, рєзнікових, татарових та інших істот.

Через існування інститутів майбутнього без

майбутнього.

Через лицемірство і показне публічне знущання над громадянами, в якому такі денисенки вивозять закордон власних дітей і безсовісно розказують про заборону для інших. В якому такі денисенки зовсім не бачать себе на фронті в окопах і планують подорожі закордонами, в той час коли горизонт їх фантазій мав би обмежуватись окопом і бажанням вижити.

В якому друзі зеленського стають адвокатами, а інші мандрують по закордонах, бо в них може влучити снайпер. Через показну неприховану публічну демонстрацію цього явища: "я пуп землі, а ти іди здихай»

Ось саме про це той пост. Про ЧЕРГОВУ публічну демонстрацію нерівності, зневаги, вищості по відношенню до "бидло-народу" (вони так ставляться, публічно демонструючи своєставлення).

Це черговий прояв того, що какістократія зеленського втілилась і того, що це веде до відсутності будь-яких перспектив, навіть для тих, хто не може думати, але не може не бачити і не відчувати безперспективність.

І це не про песимізм, а про те що ця модель не може існувати в умовах перемоги України.
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07.08.2023 16:17 Відповісти
Жити в країні шашличних ідіотів-корупціонерів, навіть без війни, ніяка нормальна людина не захоче.
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07.08.2023 17:59 Відповісти
Ну і рех з ним
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11.08.2023 16:19 Відповісти
 
 