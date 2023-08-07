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Новини Політика України
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Юрчишин (122) військовослужбовці (3946) електронне декларування (1016)

Військовослужбовці матимуть 90 днів після завершення служби або воєнних дій, щоб подати декларації, - Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зсу,військові,військовослужбовці

Українські військові не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до воєнних дій, оскільки виконують свій громадянський обов’язок. Після завершення війни чи військової служби військовослужбовці та їх родини матимуть 90 днів, щоб подати декларації.

Про це сказав перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військовослужбовці не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій. Це стосується як військовослужбовців, так і їх родичів", - зазначив депутат.

Юрчишин додав, що військовослужбовці вже виконують свій громадянський обов'язок, і "ставити до них додаткові вимоги – некоректно і несправедливо з боку держави".

"Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації", - зауважив він.

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Топ коментарі
+19
А депутаты? Пять лет?
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07.08.2023 14:20
+15
а що податкова сліпа - дублювати зарплату чи у нього раптом зайві кошти з'явилися?!
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07.08.2023 14:21
+15
Типа - а може наварились, купуючі власним коштом собі вче необхідне..а може отриманне від волонтерів заставлять декларувати..й податок сплачувати..чи надавати чеки, на пілтвердження, що власним коштом купував, а потім поясняти звідки кошти..від цих дегенератів можна очікувати що завгодно...
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07.08.2023 14:25
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А депутаты? Пять лет?
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07.08.2023 14:20 Відповісти
Строго режима.
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07.08.2023 14:36 Відповісти
Тогда 15.
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07.08.2023 14:43 Відповісти
а що податкова сліпа - дублювати зарплату чи у нього раптом зайві кошти з'явилися?!
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07.08.2023 14:21 Відповісти
Типа - а може наварились, купуючі власним коштом собі вче необхідне..а може отриманне від волонтерів заставлять декларувати..й податок сплачувати..чи надавати чеки, на пілтвердження, що власним коштом купував, а потім поясняти звідки кошти..від цих дегенератів можна очікувати що завгодно...
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07.08.2023 14:25 Відповісти
Это реальный дебилизм... Требовать декларации о доходах от людей, которые получают деньги из бюджета... Чтобы это проверить никакие декларации не нужны.
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07.08.2023 14:38 Відповісти
По собі міряють.
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07.08.2023 14:58 Відповісти
У знайомої син пішов добровольцем,причому на окулярах,із зором негаразд і вона вдова,він один у неї.Має вищу освіту,роботу,але сказав «піду,мені соромно в тилу».Питаю,то як?Та ніяк,вислала на картку 20 тис,спорядження треба купити.
Але вже тиждень«там»,обіцяють більше платити.
То про яке декларування мова,а рєзніков кричить на всіх рівнях,воїни всім забезпечені!
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Этот уе.ан наверно свою собаку даже заставляет декларировать доход.
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07.08.2023 14:22 Відповісти
декларировать поход посрать, типа где ты пёс бабло взял на жратву?!
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07.08.2023 14:42 Відповісти
А матеріально-відповідальні посади повинні декларувати то майно що на них висить?
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07.08.2023 14:24 Відповісти
та бл. дуже просто, починаючи з 24 лютого 2022 року, як ти покращив свій матеріальний стан чи раптом там?!!!!!!!!!!!!!!!
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07.08.2023 14:27 Відповісти
Это просто сотрясение пыли, я бы на месте военных морду набил и дал ему 45 дне на заполнение декларации.
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07.08.2023 14:33 Відповісти
Мрії на майбутнє ! Після перемоги на чолі з Єрмаком !
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07.08.2023 14:39 Відповісти
податки треба вираховувати з видатків: хатинка, машинка (та ще й скільки), дитинка (де навчається, доприкладу), нерухомість за кордоном, успішність родичів-дебілів (які у пристойній країні жили би на пособія, а не розкошували), кількість поїздок за кордон...........
але влада зелених мародерів гетьманцевих-дермаків не заморочується, і тупо доїть тих, хто має соціальну відповідальність... а до своїх шакалів-однодневок, які усим відомі та просто кричать про свої статки та сцять в очі лохам, у Зєлєнського запитань нема, бо для цього треба мати, ну хоча би, честь і совість... - у Зєлі та його є-бєніної банди з цим проблеми.. бо для них-злодіїв зараз саме час "нєплохо прібарахлітся"
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07.08.2023 14:49 Відповісти
Военкомы могли бы и сейчас...!!!
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07.08.2023 14:50 Відповісти
Податкові підари
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07.08.2023 14:50 Відповісти
Щоо??? Вони там, що зовсім подуріли?
Це як? Може я щось не розумію?
Може хтось розтулмачить мені що це таке?
І що це несе ковирялка в носі?
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07.08.2023 15:00 Відповісти
Трохи не зрозумів. В ЗСУ набірають ФОПів? Чи шо тим воякам декларувати, коли там вся ЗП по білому?
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07.08.2023 15:01 Відповісти
А! Зрозумів! Затрофеїв ти кацапський танк. Тож будь ласкавий задекларувати його, сплатити податок від його вартості, розтамож (бо ж ввезений зза-бугра), а тоді вже використовуй!
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07.08.2023 15:04 Відповісти
вы бл... с себя начните, снимите мараторий на декларирование, а потом про военных и их семьи будете рассказывать.
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07.08.2023 15:18 Відповісти
Нарешті знайшли найбільших власників "тіньових" коштів
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07.08.2023 15:48 Відповісти
Це або неповна інформація або повний треш
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07.08.2023 16:15 Відповісти
яке декларування,зелені підари!
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07.08.2023 16:35 Відповісти
ЗСУ - що підприємці,чи чиновники?
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07.08.2023 16:38 Відповісти
Ви краще б в сторону військових зовсім свого рота не розявляли б,хлопці і дівчата повернуться з війни,де вони,до речі,і ваші нікчемні життя захищали,так це гетьманцевське шобло вирішило і в їх кишенях поколупатись ...І що ви там хотіли знайти,воєнкомівські міліони,які ви роками не помічали ,і потім речниця південного напрямку на всю країну докладала,що в Одеського воєнкома порушень не виявлено ? Шукайте в мальдівсько-іспансько-болгарських"курортників" і їм подібних,а до військових фронтовиків не лізьте,вам же дорожче обійдеться...Чи може бойові виплати спокою не дають?Не там шукаєте.НЕ шановні...
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07.08.2023 16:52 Відповісти
Яйця не задекларовано. А самим Юрчишиним! Псевдо на Банковій "Ванька-Встанька". При отриманні смс від помічників Осетинського встає і співає гімн пластуна.
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07.08.2023 17:05 Відповісти
Цікаво, що обов'язкове декларування все ніяк не повернуть арахаміям, і в той же час це обов'язок людей, які отримують виключно зарплатню від держави. Чи нардепи розраховують, що воєнкоми при звичайній зарплаті задекларують по півлярди? (-:
Грьобана зелена профанація всього.
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08.08.2023 04:25 Відповісти
Сподіваємося що це тільки для воєннослужбовців , які воюють .Для тих воєнкомів і воєнних чиновників , що живуть в своє задоволення , для яких чим довше війна , тим багатші будуть - треба обнародувати декларації .
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08.08.2023 10:03 Відповісти
Хрєн ви мене побачите,суки.Вам треба-самі і прийдете,аба порахуєте.
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08.08.2023 10:07 Відповісти
Хочуть із зсу зробити злочинців. Самі нічого не декларують а інших заставляють. Солдати за свої гроші себе забеспечують поки чиновники їх грабують.
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08.08.2023 10:07 Відповісти
******** они все до единого!!! Конченные Ублюдки ненасытные
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08.08.2023 11:12 Відповісти
Пропоную спочатку скласти декларацій Депетатам.помічникам Депотатів.голів ТЦК.та їхні сімї.
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08.08.2023 12:55 Відповісти
Нехай ця підарасня сосе свою балебу. Нема мені що робити, а буду ******* всякою маятись.
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08.08.2023 13:04 Відповісти
Оскільки із зп військових вже мали бути сплачені ПДФО та внески, то ці кошти навіть задекларовані, не оподатковуються, але щодо іншого - якщо це питання не врегулювати, то за нинішніми нормами з них мають бути стягнуті податки (разом із ВЗ!) за волонтерську чи будь-яку іншу допомогу, включно з вартістю отриманих речей, та коштів, навіть якщо вони були витрачені на "обвіс", аптечку та дрони, і будь-які інші "додаткові блага", щодо яких податківці зможуть дізнатися, у розмірі 19.5 відсотки. І це буде ганебне видовище. І хочу нагадати 'діячам', що три місяці замало навіть для зняття загострень ПТСР, яке стане проблемою для усієї сім'ї, не кажучи вже про лікування травм та поранень.
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08.08.2023 13:14 Відповісти
Навряд це стосується всіх, хто в війську. Скоріш всього це для тих, хто був зобов'язаний це робити ще до початку війни. Автор писав, щоб люди перегризли глотки один одному. Ніякої конкретики.
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08.08.2023 14:33 Відповісти
Це називається так військові захищають країну яка їх після захисту посадить в тюрму!!!!!!!!!!!!
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08.08.2023 19:02 Відповісти
 
 