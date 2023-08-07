Військовослужбовці матимуть 90 днів після завершення служби або воєнних дій, щоб подати декларації, - Юрчишин
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Українські військові не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до воєнних дій, оскільки виконують свій громадянський обов’язок. Після завершення війни чи військової служби військовослужбовці та їх родини матимуть 90 днів, щоб подати декларації.
Про це сказав перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики, народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Українські військовослужбовці не мають обов’язково декларуватися до завершення військової служби або до завершення воєнних дій. Це стосується як військовослужбовців, так і їх родичів", - зазначив депутат.
Юрчишин додав, що військовослужбовці вже виконують свій громадянський обов'язок, і "ставити до них додаткові вимоги – некоректно і несправедливо з боку держави".
"Після завершення війни чи військової служби згадані особи матимуть 90 днів, щоб подати декларації", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
Але вже тиждень«там»,обіцяють більше платити.
То про яке декларування мова,а рєзніков кричить на всіх рівнях,воїни всім забезпечені!
але влада зелених мародерів гетьманцевих-дермаків не заморочується, і тупо доїть тих, хто має соціальну відповідальність... а до своїх шакалів-однодневок, які усим відомі та просто кричать про свої статки та сцять в очі лохам, у Зєлєнського запитань нема, бо для цього треба мати, ну хоча би, честь і совість... - у Зєлі та його є-бєніної банди з цим проблеми.. бо для них-злодіїв зараз саме час "нєплохо прібарахлітся"
Це як? Може я щось не розумію?
Може хтось розтулмачить мені що це таке?
І що це несе ковирялка в носі?
Грьобана зелена профанація всього.