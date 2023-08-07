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Рашисти в окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому зробили "морг", - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому облаштували імппровізований морг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Лівобережному районі окупованого Маріуполя відкрили продуктовий супермаркет. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований "морг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, загарбники звозили у це місце. Морг було ліквідовано лише рік тому - у серпні. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування.

Також читайте: З порту окупованого Маріуполя росіяни вивезли чергову партію вкраденого українського зерна, - Андрющенко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Ну судячи з фото бидлу все одно. Ажіотаж.
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07.08.2023 14:35
+9
Не здивуюсь якщо вони використовують для цього "супермаркету" все ті ж холодильники в яких зберігалися трупи.
Це вже прірва, прірва морального падіння, причому і для тих, хто здогадався в колишньому морзі відкрити супермаркет і для тих, хто піде туди купувати.
Просто є речі, які людина робити не повинна не з причин санітарних чи юридичних, а просто виходячи зі свого звання людина
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07.08.2023 14:32
+7
Моргазін
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07.08.2023 14:28
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Моргазін
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07.08.2023 14:28 Відповісти
у поляків склад - це склеп
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07.08.2023 15:10 Відповісти
я знаю
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Оккупантська варено копчена другий гатунок
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07.08.2023 14:30 Відповісти
шо ти мелеш, ляпотло?: написано ж "звозили маріупольців, яких не поховали розвалені будинки"!!!
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07.08.2023 14:33 Відповісти
По-перше, мелеш ти, емігранте. Захищати не хочеш країну? А я без стопи вже.
По-друге, відкрив хто це магазин ? Окупанти. Чекаю тебе на фронті. Підміни мене.
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07.08.2023 14:52 Відповісти
Зустрів би я тебе ...
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07.08.2023 15:01 Відповісти
і шоб було? чергова доза твого бидляцтва? ти ведеш себе як кацап!
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07.08.2023 15:03 Відповісти
ого тебя понесло, присядь в тазик, попустись всезнающий
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07.08.2023 15:24 Відповісти
а ти вже цю процедуру робив схоже, що знаєш як і шо?
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07.08.2023 17:52 Відповісти
тебя научить? или сама сможешь
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08.08.2023 10:31 Відповісти
знач робив. і видно не допомогло. міг би так і написати. а то запаковуєш в такі замудрі коменти.
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08.08.2023 12:19 Відповісти
цемент усе заховає.
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07.08.2023 14:31 Відповісти
Який там цемент. Ззовні вагонкою оббили, всередині вимили. Добре аби ще з хлоркою. І панельки на саморізи повкручували.Продмаг по-кацапські готовий.
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07.08.2023 14:40 Відповісти
ну не хочеш цемент, тоді будматеріали. усе змінюється і усе використовується. а так розказується, наче там під полом і у стінах поховані маріупольці. ото що з розвалених будинків, під якими поховані маріупольці, розкатують і роблять дорогу, покриваючи новеньким асфальтом - ото реально сатанізм.
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07.08.2023 14:52 Відповісти
Не здивуюсь якщо вони використовують для цього "супермаркету" все ті ж холодильники в яких зберігалися трупи.
Це вже прірва, прірва морального падіння, причому і для тих, хто здогадався в колишньому морзі відкрити супермаркет і для тих, хто піде туди купувати.
Просто є речі, які людина робити не повинна не з причин санітарних чи юридичних, а просто виходячи зі свого звання людина
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07.08.2023 14:32 Відповісти
Ну судячи з фото бидлу все одно. Ажіотаж.
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07.08.2023 14:35 Відповісти
«Хотим жить у моря в месте с хорошей экологией» Россияне покупают квартиры и дома в Мариуполе. Вот что рассказали «Бумаге» те, кто собрался переезжать в оккупированный город.
Недвижимость в Мариуполе ищут россияне, которые инвестируют в «город у моря» или готовы сами туда переехать

Во «ВКонтакте» существует около ста групп, где размещают объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости в Мариуполе. В одной из самых крупных - «Недвижимость Мариуполя и Приазовья» - сообщения от желающих купить дом или квартиру начали появляться с 3 мая 2022 года, когда в городе еще продолжались бои.

Ищут недвижимость в Мариуполе россияне из разных регионов - Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры «в любом состоянии» и готовы восстановить их после обстрелов.
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07.08.2023 14:41 Відповісти
Вся суть москаля, убить или заморить голодом и занять жилье.
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07.08.2023 15:45 Відповісти
i kak eti ljudi mogut tam shos pokupati ani sho tipa: "nichevo neznali" ? zhah.
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07.08.2023 14:37 Відповісти
а людина - тварь всєядна. ти не знав?
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07.08.2023 17:56 Відповісти
v spame kukarekai kacap
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07.08.2023 17:57 Відповісти
з чого це? бо ти не окучив кометар своїм вузьким мозгом?
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07.08.2023 18:00 Відповісти
у рашистів є досвід, як вести себе не на рашистській території,
спочатку вони переміщують місцеве населення углиб Кацаплянлії, у Сибір,
а рештки найбільш покірного місцевого населення розбавляють своїми населянтами, які розміщуються в хатах і господарствах вбитих і депортованих хазяїв

https://suspilne.media/299034-75-ricnica-zlocinu-radanskoi-vladi-proti-ukrainciv-so-take-operacia-zahid/
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07.08.2023 14:43 Відповісти
продажные все схавают
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07.08.2023 14:56 Відповісти
Трупный запах - кацапское фсё !
Гурманы однако....
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07.08.2023 14:59 Відповісти
а при чому тут це? у тебе не в ту сторону фантазія працює. тут натяк на святість місця. у українців є такий фєтіш.
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07.08.2023 17:54 Відповісти
Людям деваться некуда,вот и ходят
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07.08.2023 15:06 Відповісти
так питання не в ходінні. а у відкритті в цілому.
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07.08.2023 17:55 Відповісти
 
 