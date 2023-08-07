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Рашисти в окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому зробили "морг", - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому облаштували імппровізований морг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"У Лівобережному районі окупованого Маріуполя відкрили продуктовий супермаркет. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований "морг", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, загарбники звозили у це місце. Морг було ліквідовано лише рік тому - у серпні. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування.
Топ коментарі
+10 Gary Grant
показати весь коментар07.08.2023 14:35
+9 arye z.
показати весь коментар07.08.2023 14:32
+7 U A 03b737e8
показати весь коментар07.08.2023 14:28
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Будь ласка, зачекайте...
По-друге, відкрив хто це магазин ? Окупанти. Чекаю тебе на фронті. Підміни мене.
Це вже прірва, прірва морального падіння, причому і для тих, хто здогадався в колишньому морзі відкрити супермаркет і для тих, хто піде туди купувати.
Просто є речі, які людина робити не повинна не з причин санітарних чи юридичних, а просто виходячи зі свого звання людина
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Гурманы однако....