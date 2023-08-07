Рашисти в окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому зробили "морг", - міськрада

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі відкрили магазин, у приміщенні якого рік тому облаштували імппровізований морг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Лівобережному районі окупованого Маріуполя відкрили продуктовий супермаркет. Саме цю будівлю, під час окупації міста, росіяни перетворили на імпровізований "морг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тисячі вбитих ними ж маріупольців, чиї тіла були не поховані під руїнами будинків, у парках чи дворах, загарбники звозили у це місце. Морг було ліквідовано лише рік тому - у серпні. А через рік у будівлі облаштували супермаркет і тепер тут зберігають продукти харчування.

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