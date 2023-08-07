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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 20 окупантів, 35 квадрокоптерів та 1 плавзасіб. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 20 окупантів, 1 міномет, 1 зенітну установку 23-2, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 плавзасіб та 35 БПЛА. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 20 окупантів, 35 квадрокоптерів та 1 плавзасіб 01

Автор: Наталя Джума
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Жаль что ВМС а не МВС,тысячи обученных военному делу людей слоняются от безделия,они нужны на фронте а не в кустах на дорогах.
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07.08.2023 14:32 Відповісти
 
 