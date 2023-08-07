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Росіяни планують вивозити сміття з території РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мусор

Окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Заявлені 1.3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду рф мішустіну", - пишуть у ЦНС.

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"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове – встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", - зауважують у Центрі нацспротиву.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
"путін, пріді - путін, ввіді!" - благала меншовартісна козлота.
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07.08.2023 14:54
+20
Туди ще з 30-их років почали сміття завозити. А потім нащадки зеків і сіфілісних шльондр верещали " дамбас корміт Украіну, путєн ввєді".
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07.08.2023 15:04
+13
Частина сміття приїхала на БТРах, а іншу частину будуть завозити сміттярками.
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07.08.2023 14:54
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"путін, пріді - путін, ввіді!" - благала меншовартісна козлота.
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07.08.2023 14:54 Відповісти
Дайте мне его хоть за горло подержать!
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07.08.2023 15:07 Відповісти
Частина сміття приїхала на БТРах, а іншу частину будуть завозити сміттярками.
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07.08.2023 14:54 Відповісти
Так ще з 14 року туди сміття завозять
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07.08.2023 14:55 Відповісти
Туди ще з 30-их років почали сміття завозити. А потім нащадки зеків і сіфілісних шльондр верещали " дамбас корміт Украіну, путєн ввєді".
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07.08.2023 15:04 Відповісти
потом все удивляются почему так много предателей среди населения
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07.08.2023 15:13 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого *уйло напало, йому треба територію для свого сміття.
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07.08.2023 15:01 Відповісти
Ще довго часу знадобиться щоб вичистити Україну після деокупації від смердючих кацапів
Смітити для кацапів це норма
Де жруть там в сруть такий менталітет у кацапів
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07.08.2023 15:02 Відповісти
Хй@ ло таки йо@нуте і не виліковне 😡
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07.08.2023 15:05 Відповісти
Це Донецька, Луганська області вмирали за Путина, кликали його. А Путин обіщав підвищити життєвий рівень, дати роботу, збільшити заробітну плати та інше. Замість цього Росія, що тільки могла вивезла, а що не змогла знищіла. Замість роботи дуля, велика дуля, грошей звісно ніяких, хочеш вмирай, хочеш що хочеш робиш. Росія всіх обдурила, кинула на свавілля долі, як завжди. Тепер нове знущання. Росія замість продуктів хоче завозити сміття. Кому ще руського миру. Кому ще хочеться їсти сміття. Луганськ, Донець горді таки шахтарі, скільки ви будите терпіти, чи вже краще встаньте на коліна, тьфу на вас
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07.08.2023 15:06 Відповісти
там нет украинцев, а обращаться к потомкам козломордых бесполезно
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07.08.2023 15:16 Відповісти
Розвалити,знищити,засрати та загидити-єдина ціль для кацапів в Україні.
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07.08.2023 15:08 Відповісти
Уся сутність сруського мира. Самі по шию засрані, і, своє гівно везуть до тих, хто кричав, на бамбасе, введі. От ***** вам і введе по самі глянди. Жеріть недолугі, та не обляпайтесь.
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07.08.2023 15:12 Відповісти
оккупированные территории нужно очищать от всех и вся. и чем раньше тем лучше
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07.08.2023 15:14 Відповісти
вдоль границы на пути есть мосты взорвите...Пусть мусор сваливают вдоль границы...
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07.08.2023 15:23 Відповісти
А як же ті ,що кричали "путен введи войска." А виявилось що війська закінчились і лишився тільки "мусор."
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07.08.2023 15:33 Відповісти
Мусор рашка завозит во всех оккупированных территориях уже давно. Соседние страны ещё не избавились от биомусора, которого завезли ещё во время оккупации СССР-ом.
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07.08.2023 16:05 Відповісти
Лугандонцы в шоке от счастья.
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07.08.2023 16:09 Відповісти
 
 