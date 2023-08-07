Влада Бєлгорода РФ заявила про роботу російської ППО і збиття безпілотника

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про роботу російської системи протиповітряної оборони 7 серпня і збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода.

Про це пише губернатор Бєлгородської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби".

Він уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.

Раніше в понеділок у місцевих Телеграм-каналах повідомлялося, що в Бєлгороді "гучно".

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