Влада Бєлгорода РФ заявила про роботу російської ППО і збиття безпілотника
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Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про роботу російської системи протиповітряної оборони 7 серпня і збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода.
Про це пише губернатор Бєлгородської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби".
Він уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.
Раніше в понеділок у місцевих Телеграм-каналах повідомлялося, що в Бєлгороді "гучно".
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А може в такому режимі вони ті ракети щей плутати почнуть ,де перероблена на земля-земля ,а де земля-повітря.