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Влада Бєлгорода РФ заявила про роботу російської ППО і збиття безпілотника

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрон,безпілотник

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про роботу російської системи протиповітряної оборони 7 серпня і збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода.

Про це пише губернатор Бєлгородської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бєлгороді спрацювала наша система ППО – збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби".

Він уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих та руйнувань немає.

Раніше в понеділок у місцевих Телеграм-каналах повідомлялося, що в Бєлгороді "гучно".

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Бажаю владі Бєлгорода в майбутньму заявити про збиття влади Бєлгорода
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07.08.2023 15:00 Відповісти
navernoe opjatj svoi zhe i sbili
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07.08.2023 15:03 Відповісти
Пішла жара. Як я і писав після подібного цирку в Калугі зранку,довбой@би на місцях будуть розповідати подібні казочки щоб ***** не надто швидко заповнював чумадан)
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07.08.2023 15:04 Відповісти
Стратегічним запасом хімічної зброї))
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07.08.2023 15:06 Відповісти
Треба наробити дешевих дерижаблів та запустити їх на Бєлгород, щоб їхній ПВО було чим зайнятися, та не кошмарити Харків переробленими ракетами C-300.
А може в такому режимі вони ті ракети щей плутати почнуть ,де перероблена на земля-земля ,а де земля-повітря.
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07.08.2023 15:55 Відповісти
ha ! a ce ideja - esho k etim "balonam" treba granatu privizati - koli zbivajut - granata padae na golovu
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07.08.2023 16:10 Відповісти
 
 