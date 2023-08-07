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Новини Війна в Україні
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Запорізька область (2564) хімічна зброя (299) Тарнавський (222)

Рашисти застосовували хімічні боєприпаси в районі Новоданилівки на Запоріжжі, люди не постраждали, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Російські загарбники продовжують застосовувати заборонені хімічні боєприпаси на Запоріжжі.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони на Таврійському напрямку знищили до 2 рот солдатів, 21 одиницю техніку та 6 складів, - Тарнавський

Автор: Богдан Гуньковський
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au amnesty ? gde vizgi ?🤬
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07.08.2023 15:05 Відповісти
Щось я маю сумніви, що немає потерпілих
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07.08.2023 15:07 Відповісти
Наші військові страждають. Вже не один військовий повідомляв, що рашисти обстрілюють їх "хімією". Вони Люди.
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07.08.2023 15:15 Відповісти
Напевно це проба пера, тренування...
т в а р и ни !!!
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07.08.2023 15:16 Відповісти
Телемарафон ,, Неман постраждалих ,все добре , потвори ,,,
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07.08.2023 15:31 Відповісти
Хімією бахнули і немає потерпілих? Або у хімії вийшов термін придатності, або у нашої влади !
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07.08.2023 15:39 Відповісти
Хлорпикрин - не боевое ОВ. Когда-то давно, ещё в союзе, его использовали для проверки противогазов. Через палатку с хлорпикрином прогоняли всё подразделение. У кого слезились глаза, означало, что противогаз не правильно подогнан. На открытой местности он не опасен.
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07.08.2023 16:45 Відповісти
 
 