Рашисти застосовували хімічні боєприпаси в районі Новоданилівки на Запоріжжі, люди не постраждали, - Тарнавський

Російські загарбники продовжують застосовувати заборонені хімічні боєприпаси на Запоріжжі.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони на Таврійському напрямку знищили до 2 рот солдатів, 21 одиницю техніку та 6 складів, - Тарнавський