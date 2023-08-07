УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14002 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 318 7
Білорусь (5971) кордон (3111) мігранти (674) Польща (5176)

Через міграційний тиск польські прикордонники просять про додаткову військову підтримку на кордоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща

Польські прикордонники просять направити на допомогу на польсько-білоруський кордон ще тисячу солдатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєй Вонсік.

Так, зазначається, що головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.

Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

"Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", – констатував Вонсік.

Він наголосив, що за підтримки спецслужб Польщі і Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

"Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні", – пояснив Вонсік.

Дивіться також: Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан. ФОТО

Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

Як зазначив Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону цього року взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.

"Польські патрулі щодня закидають камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. – Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.

Також читайте: Білоруські силовики доправляють до кордону мігрантів та обладнання для перетину загороджень, - представник польського уряду Жарин

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росія діє за східним принципом "все є зброя". Немає речі, яку б не можна було використати для завдання шкоди в той чи інший спосіб. Отже, все, що потрапляє до росії, перетворюється на її зброю. Зерно, мігранти, газ, культура.
показати весь коментар
07.08.2023 15:57 Відповісти
Ой бідоськи бідоськи.
Оті странні штуки, які у вас бовтаються на шиї - то автомати. З однієї сторони у них дуло - така кругла штучка, з якої вилітає куля, з іншої - приклад, така дерев'яна чи пластикова ручка, яку зручно упирати в плече. Упираєте автомат прикладом в плече, наводите дулом в сторону прориваючих кордон *************** чуркобесів, натискаєте на гачок. Всьо. Вам, мля, за шо там взагалі гроші платять? Щоб сумки трусить чи що? Охоронці кордону, курва ваша мать...
показати весь коментар
07.08.2023 16:11 Відповісти
Ніззя а то амнесті їх засудить.
показати весь коментар
07.08.2023 18:47 Відповісти
Ага щасс ми знімемо з південного фронту та перекинем пшекам на допомогу.
показати весь коментар
07.08.2023 16:15 Відповісти
Він наголосив, що за підтримки спецслужб Польщі і Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Джерело: https://censor.net/ua/n3435903

Так за підтримки спецслужб Мордору (Расєї) і Білорусі чи спецслужб Польщі і Білорусі? Адміністратор, випий холодного чаю, бо ти перегрівся.
показати весь коментар
07.08.2023 16:37 Відповісти
якщо вони й надалі будуть свої яйця м'яти та занепокоюватись, замість того, щоб стріляти порішників чи мінувати поля, то скільки їх там не буде - толку нуль

це вам не на жінок українкьских з дітьми бикувати на кордоні

"біженці" з білорашки і по їб@лу дати можуть
показати весь коментар
07.08.2023 17:27 Відповісти
Це ж не "міграційний тиск", а ГІБРИДНА війна іншими методами!
показати весь коментар
07.08.2023 17:35 Відповісти
 
 