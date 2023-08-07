Через міграційний тиск польські прикордонники просять про додаткову військову підтримку на кордоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польські прикордонники просять направити на допомогу на польсько-білоруський кордон ще тисячу солдатів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєй Вонсік.
Так, зазначається, що головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.
Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.
"Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", – констатував Вонсік.
Він наголосив, що за підтримки спецслужб Польщі і Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.
"Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні", – пояснив Вонсік.
Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.
Як зазначив Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону цього року взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.
"Польські патрулі щодня закидають камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. – Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.
За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.
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Оті странні штуки, які у вас бовтаються на шиї - то автомати. З однієї сторони у них дуло - така кругла штучка, з якої вилітає куля, з іншої - приклад, така дерев'яна чи пластикова ручка, яку зручно упирати в плече. Упираєте автомат прикладом в плече, наводите дулом в сторону прориваючих кордон *************** чуркобесів, натискаєте на гачок. Всьо. Вам, мля, за шо там взагалі гроші платять? Щоб сумки трусить чи що? Охоронці кордону, курва ваша мать...
Так за підтримки спецслужб Мордору (Расєї) і Білорусі чи спецслужб Польщі і Білорусі? Адміністратор, випий холодного чаю, бо ти перегрівся.
це вам не на жінок українкьских з дітьми бикувати на кордоні
"біженці" з білорашки і по їб@лу дати можуть