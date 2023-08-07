На Одещині мобілізували інваліда дитинства Бориса Глушака: він помер від епілепсії у військовій частині. Прокуратура з’ясовує обставини смерті

Мешканець смт Ширяєво Одеської області 29-річний Борис Глушак, інвалід з дитинства, помер від приступу епілепсії після прибуття до військової частини на Миколаївщині. Перед цим у місцевій лікарні його визнали повністю здоровим та відправили до ТЦК. Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги Глушаку.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

Як зазначається, прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе недбале ставлення до військової служби представників Березівського ТЦК та СП Одеської області.

"Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини", - йдеться у повідомленні.

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Під час досудового розслідування правоохоронці перевіряють законність призову на військову службу померлого жителя смт Ширяєво з урахуванням стану його здоров’я.

Зазначимо, про смерть Бориса повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Військкоми мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього стався напад епілепсії. Борис був місцевим добряком, якого знало все село, та працював на ринку, повідомили у виданні "Інтент" із посиланням на місцевих жителів.

У територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у смт Ширяєво Одеської області коментувати обставини смерті місцевого жителя після мобілізації відмовились.

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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

"Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони", - уточнила вона.

За словами активіста, в минулому держексперта експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ Павла Поламарчука, наразі ані родичі, ані батьки заяви по факту смерті не написали.

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Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини.

"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії. Розслідування кримінальних проваджень здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві", - додали у Спеціалізованій прокуратурі.

Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на трагедію.

"Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров’я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження", - зазначає він.

"Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно. Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", - додає Кіпер.