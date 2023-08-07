На Одещині мобілізували інваліда дитинства Бориса Глушака: він помер від епілепсії у військовій частині. Прокуратура з’ясовує обставини смерті
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Мешканець смт Ширяєво Одеської області 29-річний Борис Глушак, інвалід з дитинства, помер від приступу епілепсії після прибуття до військової частини на Миколаївщині. Перед цим у місцевій лікарні його визнали повністю здоровим та відправили до ТЦК. Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги Глушаку.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.
Як зазначається, прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе недбале ставлення до військової служби представників Березівського ТЦК та СП Одеської області.
"Зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій, розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті 01.08.2023 о 22 год військовослужбовця однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього в день прибуття у розташування військової частини", - йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування правоохоронці перевіряють законність призову на військову службу померлого жителя смт Ширяєво з урахуванням стану його здоров’я.
Зазначимо, про смерть Бориса повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Військкоми мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього стався напад епілепсії. Борис був місцевим добряком, якого знало все село, та працював на ринку, повідомили у виданні "Інтент" із посиланням на місцевих жителів.
У територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у смт Ширяєво Одеської області коментувати обставини смерті місцевого жителя після мобілізації відмовились.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.
"Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони", - уточнила вона.
За словами активіста, в минулому держексперта експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ Павла Поламарчука, наразі ані родичі, ані батьки заяви по факту смерті не написали.
Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини.
"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії. Розслідування кримінальних проваджень здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві", - додали у Спеціалізованій прокуратурі.
Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на трагедію.
"Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров’я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження", - зазначає він.
"Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно. Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних", - додає Кіпер.
Будь ласка, зачекайте...
мобілізація потрібна і той, хто агітує проти неї як мінімум ідіот а як максимум на зарплаті у путіна.
не подобається ідея потрапити в армію - є річка тиса, йдіть та втопіться, ухилянти так і роблять.
як на мене то треба розбиратися комплексно бо, скоріш за все через те що инших за гроші повідмазували довелося мобілізувати непідходящу людину.
ось де собака порилася, ага.
А насправді ніхто не має права когось примушувати. Тим більше, що ті, хто примушує, САМ ВЖЕ давно повинен бути на передовій.
Якщо зіьбрати усіх, хто сидить по воєнкоматах та в теробороні, збереться досить велика кількість людей в формі! Але ні, вони не хотять йти, а замість себе виписують повістки іншим.
треба обговорювати реальні речі, те що є а не вигадану фантастику.
ХІБА лікарня була безкоштовна? Хвіба там кормили 4 рази на день, як в Верховній Раді? Хіба памперси видавали безкоштовно потім в аптеках? Плю дорога до лякарні, плюс медикаменти й консультації з лікарями, які навіть не знали, що неможна такій людині вмикати світло!
Немає в нас лікарів від слова ГЕТЬ!
Є тільки гроші, вони все й вирішують.
Агітувати за мобілізацію потрібно У ВЕРХОВНІЙ РАДІ та в Монако, наприклад.
А проста людина нехай САМА ВИРІШУЄ! Бо має НА ЦЕ ПРАВО ТАКОЖ!
як ваш папірус корелюється з мобілізацією?
якщо людина хвора то вона медкомісію не пройде.
то якого біса ви тут агітуєте на користь ворога, kurwo?
а какая разніца?, прикольно же, хтось рже й досі, лігі сміху та квартали у допомогу дебілам-приколістам.. головне шоб асфальт лежав, ну хоча б рік
Тому що ви совок.
Но докторов в больнице и в военной части, трогать нельзя, там же "героїчні медикині працюють, та розмовляють виключно укранською мовою".
Есть вопросы:
- что написала ВЛК?
- по какой специальности распределил ТЦК?
Но основной вопрос, что происходило в ВЧ и почему происходящее привело к смерти?
Но все это не снимает вопроса - что происходило в военной части?
Як у Польщі відносяться до 'подарунків'
особисто не приймаю жодних хабарів в своїй праці, для цього нам, держслужбовцям платять зарплату з податків громадян. Не треба привозити нам до Польщі ані руського міру, ані українського срачу.
Так, нормально дати трохи більше перукарці, косметичці, кур'єру, офіціантці, але абсолютно не припустимо!!!! давати, пропонувати держслужбовцю хабара, абсолютно не важливо за що, чи то прописка, чи карта, чи громадянство, права, право на працю лікаря і т.д....... Тим більше, якщо знаєте, що держслужбовець має/може мати вплив на прийняття рішення в вашій справі. Україна захлинається від жахливої корупції, залиште її собі та на своїй території, хочеться зробити щось приємного, напишіть позитивний відгук на конкретну особу, з конкретного відділу, конкретної держустанови в Гуглі, на Фб.... , напишіть даній особі листа вдячності-це буде найкращим подарунком за роботу держслужбовця.
Для нас ранкінги дуже важливі, особливо приємно, коли попадаємо до самих найкращих в Польщі. Не буду голослівною, але дуже приємно бачити, чути, коли керівництво щиро радіє, часами, як діти, чуючи, що попали до списку найкращих, тобто на призові 1-2 місця на всю країну. 😀🙂 Ми результати такої "радості керівництва" теж потім бачимо і морально, матеріально( поліпшення умов праці) і фінансово.
Не обов'язково писати відгуки польською мовою, якщо не вмієте, напишіть українською.
П.С - хочеться зробити щось приємного Польщі і нато є пара зайвих злотих, донатьте напряму ЗСУ😀
Не треба тепер з себе целку строїти. Провина тцк не меньша ніж влк. Суки.
НИКАК!!!! Смерть этого человека тому в подтверждение!!!!