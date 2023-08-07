Контрнаступ складний. В наших очах втома, але в очах ворога - страх, - Зеленський

Прогрес українського контрнаступу повільніший, ніж дехто його собі уявляв. Це складний процес і захисники України зіштовхуються зі щільним мінуванням та низкою ускладнень.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю LA NACION, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "контрнаступ - це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

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"Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко. Тому що це війна", - зазначив президент.

Зеленський додав, що українським воїнам важко, однак росіянам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян - ред.) очах є страх, і це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. І ми цього хочемо", - зазначив глава держави.

За його словами, Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Для цього окупанти мають залишити територію нашої країни.

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"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам - ні. Бо це наша єдина земля", - наголосив Зеленський.