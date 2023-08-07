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Новини Війна в Україні
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Контрнаступ складний. В наших очах втома, але в очах ворога - страх, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,контрнаступ

Прогрес українського контрнаступу повільніший, ніж дехто його собі уявляв. Це складний процес і захисники України зіштовхуються зі щільним мінуванням та низкою ускладнень.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю LA NACION, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що "контрнаступ - це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

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"Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко. Тому що це війна", - зазначив президент.

Зеленський додав, що українським воїнам важко, однак росіянам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян - ред.) очах є страх, і це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. І ми цього хочемо", - зазначив глава держави.

За його словами, Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Для цього окупанти мають залишити територію нашої країни.

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"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам - ні. Бо це наша єдина земля", - наголосив Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Пафосу б поменше , це не концерт .
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07.08.2023 16:20
+18
В твоїх очах зовсім не втома...
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07.08.2023 16:18
+16
В очах украінських можновладців -- доляри
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07.08.2023 16:20
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В твоїх очах зовсім не втома...
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07.08.2023 16:18 Відповісти
В очах украінських можновладців -- доляри
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07.08.2023 16:20 Відповісти
Пафосу б поменше , це не концерт .
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07.08.2023 16:20 Відповісти
А так?
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07.08.2023 16:56 Відповісти
А мир, мир в кацапських очах ти побачив?
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07.08.2023 16:20 Відповісти
Хрен бы с ним в касапских глазах он его увидал, он его в глазах Х...ла увидел
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07.08.2023 16:24 Відповісти
Актор знову відпрацьовує сценарій. Грає втому в очах, коли вмикаються камери.
Камери вимикаються і Вова знову регоче.

Страшенно втомлені ті, хто воюють, а не знімає відоси із бункера з усіма благами цивілізації.
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07.08.2023 16:21 Відповісти
Відосники
Заморились працювати...
Там вогні
Яскраві блищуть лампи
Приходьте, люди, на вечір у клюб...
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07.08.2023 16:23 Відповісти
Воплі Відоплясова - Танцi
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07.08.2023 17:04 Відповісти
вважав себе "динозавром", але ще бачу є "дракони")))
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07.08.2023 18:36 Відповісти
Это ты передолбил, потому и в глазах у тебя что-то появилось
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07.08.2023 16:23 Відповісти
''Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко''. То чого ж ти падло зелене асфальти три роки клало ????
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07.08.2023 16:23 Відповісти
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07.08.2023 16:33 Відповісти
за втому начал песни петь , по ходу ермак в джиде уже слил Украину .
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07.08.2023 16:24 Відповісти
емрак никто что бы сливать Украину - его Украина быстрее сольет
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07.08.2023 17:41 Відповісти
Артист разговорного жанра до сих пор играет роль. Уже 4 года президентства и полтора года большой войны, а оно все живет в мире грез и кеша.
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07.08.2023 16:25 Відповісти
З чорної кішки білої не зробиш.
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07.08.2023 16:27 Відповісти
Втому у прикордонників, які дивлячись на ухилянтів, які безкарно утікають з України за різними дивними довідками та телефонними вказівками…, не мають ПРАВА це припинити, впродовж 2022-23 року
Данилов у курсі справи, і теж втомився…
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07.08.2023 16:30 Відповісти
Лєннi Райдуга

Ще раз кажу - якщо ми загинемо як нація, то не через боягуство чи слабкість. А виключно через **********. Хтось колись догигикається і все закінчиться.
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07.08.2023 16:32 Відповісти
Прогрес українського контрнаступу повільніший, ніж дехто його собі уявляв. Це складний процес ,котрий ми "зелені слуги" разом з нашими рашистськими спонсорами і роботодавцями підготували для України і її народу....
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07.08.2023 16:34 Відповісти
А що в очах путлєра, ху*єграй чомусь не сказав... а шожтакоє🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.08.2023 17:11 Відповісти
Наші військові дійсно втомилися, а твої в якому стані? Вони в ЗСУ взагалі є?
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07.08.2023 17:34 Відповісти
На лижах перед вторгнення не втомлювався, а тут видно замучив Єрмак відосами.
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07.08.2023 18:02 Відповісти
Что за мания у Зеленского врагу заглядывать в глаза?
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07.08.2023 18:07 Відповісти
це психологічний інструмент керівників. інструмент швидко затуплюється в разі нерозуміння причин - наслідків, контексту та суб'єкту впливу.
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07.08.2023 18:39 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3435867/***************************************************************************** втома
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07.08.2023 18:46 Відповісти
 
 