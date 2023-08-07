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ЗСУ мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка - Роботине на Запоріжжі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Сили Оборони мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка - Роботине у Запорізькій області, воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомила засутпниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

За її даними, наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення південно-східніше від Новоданилівки та східніше від Роботиного Запорізької області.

Російські війська серйозно укріплюють свої оборонні рубежі. Крім мінування, українські захисники стикаються також із бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот, що суттєво ускладнює просування.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони.

Також читайте: Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Міноборони
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кацапы уже подвывать начали)
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07.08.2023 16:20 Відповісти
Русофашисти ,валіть із украінської землі , бо ви всі тут здохнете 😡
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07.08.2023 22:21 Відповісти
Ганна маляр на СВОЄМУ телеграм каналі.
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08.08.2023 06:10 Відповісти
 
 