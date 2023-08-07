Ще 8 бойовикам, які штурмували позиції ЗСУ під Бахмутом та Лисичанськом, повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки зібрала докази вини ще 8 учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії бойовики увійшли до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора. У лавах окупантів вони брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті. Однак згодом потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень під Бахмутом та Лисичанськом.



Як повідомили в СБУ, серед фігурантів мешканець Алчевська, що на Луганщині, який ще у 2016 році приєднався до терористів на сході України. За цей період він пройшов "шлях" від стрільця до навідника танка Т-72. Ще двоє бойовиків свого часу воювали проти сил АТО. Один із них входив до складу угруповання бойовиків "Восток", інший – до підрозділу генштабу ЗС РФ під назвою "Шторм".



Після 24 лютого 2022 року вони утримували бойові позиції російських окупантів у районах Соледара, Попасної та Лисичанська.

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Наступний підозрюваний – 27 річний мешканець Луганська, який у грудні минулого року приєднався до підконтрольної агресору "військової комендатури ЛНР".



На посаді стрільця він охороняв розташовані у місті будівлі слідчого комітету РФ та інших окупаційних органів. Через великі втрати ворога підрозділ фігуранта направили на передову, де надовго він не затримався і потрапив у полон підрозділів ЗСУ.



Також перед судом постануть ще 4 бойовики, які входили до складу окупаційних угруповань "Призрак" і "Каскад".



Наразі затриманим повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

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