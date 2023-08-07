36 агрегатів українських ГЕС виведено на реконструкцію та ремонт, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота

Станом на 1 серпня 36 агрегатів гідроелектростанцій проходять реконструкцію, капітальний та поточний ремонти. Заплановано, що на початок опалювального періоду в ремонті залишаться 20 агрегатів, а до 31 грудня - 9 агрегатів.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю виданню "Енергобізнес", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в ремонті 36 агрегатів (станом на 01.08.2023), які проходять реконструкцію, капітальний та поточний ремонти. Ми плануємо, що на початок опалювального періоду в ремонті будуть залишатися 20 агрегатів, а до 31 грудня – 9 агрегатів", - сказав Сирота.

Він зазначив, що через тривале водопілля (із початку лютого до червня) компанія змушена була змістити початок підготовки до осінньо-зимового періоду.

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Гендиректор компанії також оцінив втрати від підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Ми втратили станцію потужністю 343 МВт, вона в рік виробляла 1,2-1,5 млрд кВт-год, що в середньому відповідає втратам на рівні 4,5 млрд грн у рік. Крім того, треба додати вартість самої станції, мостового переходу, залізниці, газогону, які треба відновити", - зазначив він.

За його словами, балансова вартість самої Каховської ГЕС становить близько 500 млн євро. Очільник Укргідроенерго додав, що збитки для сільського господарства та екологічні наслідки можна буде порахувати через рік.

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