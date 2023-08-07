УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14148 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 056 3
ГЕС (71) ремонт (817) Укргідроенерго (57) Сирота Ігор (7)

36 агрегатів українських ГЕС виведено на реконструкцію та ремонт, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гес,каховська

Станом на 1 серпня 36 агрегатів гідроелектростанцій проходять реконструкцію, капітальний та поточний ремонти. Заплановано, що на початок опалювального періоду в ремонті залишаться 20 агрегатів, а до 31 грудня - 9 агрегатів.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю виданню "Енергобізнес", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в ремонті 36 агрегатів (станом на 01.08.2023), які проходять реконструкцію, капітальний та поточний ремонти. Ми плануємо, що на початок опалювального періоду в ремонті будуть залишатися 20 агрегатів, а до 31 грудня – 9 агрегатів", - сказав Сирота.

Він зазначив, що через тривале водопілля (із початку лютого до червня) компанія змушена була змістити початок підготовки до осінньо-зимового періоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини, - Укргідроенерго

Гендиректор компанії також оцінив втрати від підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Ми втратили станцію потужністю 343 МВт, вона в рік виробляла 1,2-1,5 млрд кВт-год, що в середньому відповідає втратам на рівні 4,5 млрд грн у рік. Крім того, треба додати вартість самої станції, мостового переходу, залізниці, газогону, які треба відновити", - зазначив він.

За його словами, балансова вартість самої Каховської ГЕС становить близько 500 млн євро. Очільник Укргідроенерго додав, що збитки для сільського господарства та екологічні наслідки можна буде порахувати через рік.

Читайте також: Відбудова Каховської ГЕС матиме сенс, якщо не вийде розв’язати питання дефіциту води іншим шляхом, - Укргідроенерго
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі ремонти роблять до початку зими!!!
показати весь коментар
07.08.2023 16:45 Відповісти
Цікаво було б десь побачити статистику по ремонтам в період з 2019 по 2021 включно.
Бо суки ви вже так ******* зі своїми дерибанами!! То вічну бруківку на Хрещатику терміново треба перекладати у війну, біля Дарницької РДА зняли плити і перекладають... знімають почіплені в 2022 нові дорожні знаки і міняють на зроблені в 2023... а ви донатьте, вкраїнчики, донатьте. Не зупиняйтесь.
показати весь коментар
07.08.2023 16:48 Відповісти
Якраз максимальне споживання електрики відбувається перед початком опалювального сезону, коли ще не включили опалення, але вже холодно, і люди вмикають обігрівачі щоби зігрітись.
показати весь коментар
07.08.2023 16:50 Відповісти
 
 