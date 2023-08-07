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саміт (606) Саудівська Аравія (113) Чехія (1002) допомога і підтримка (847)

Україна сама вирішуватиме, на яких умовах укласти мир, - заступник голови МЗС Чехії Маріан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ян,маріан

Після саміту у Джидді, Саудівська Аравія, де обговорювалася українська формула миру, заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан, який представляв Чеську Республіку на цій зустрічі, заявив, що Україна має сама вирішувати, на яких умовах укласти мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, який наводить заяву Маріана.

"Російська армія має залишити територію України. Україна має визначитися з миром і його умовами", - заявив він.

Він нагадав, що в чехів є історичний досвід переговорів "про них без них" і вимушених територіальних поступок. Від імені Чеської Республіки він запропонував допомогу у виконанні мирного плану, особливо у сфері ядерної безпеки та переслідуванні російських військових злочинів.

Він зазначив, що представництво Чеської Республіки на консультаціях високого рівня базується на рішучій і довгостроковій підтримці України з боку Чехії.

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Маріан обговорив реалізацію українського мирного плану із десяти пунктів Президента України Володимира Зеленського та роль інших країн з представниками Канади, Великої Британії, Південної Кореї, а також керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Водночас зустріч стала ще однією можливістю поспілкуватися з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь-якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Також читайте: Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж
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Для тупих вже 100 разів доводили?умова єдина,визволення України в кордонах 1991року,що тут ще базікать?
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07.08.2023 16:34 Відповісти
Алкоголік дімон вже висрав що українці мають "пріползті на колєнях і моліть о пощядє". Успіх ЗСУ на півдні має шанс запустити процес розпаду цього лепрозорію з прокаженими. Вони почнуть жерти самі себе.
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07.08.2023 16:48 Відповісти
Спасибо Чехии.

Наши Соседи прекрасно понимают что творити параша.

Разом до Перемоги!
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07.08.2023 17:05 Відповісти
А які ще можуть бути умови, окрім повного й беззастережного виведення усіх збройних формувань росії за межі суверенних кордонів України, а, пане заступник міністра МЗС Чехії!
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07.08.2023 17:27 Відповісти
 
 