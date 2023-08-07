Німеччина не хоче передавати далекобійні ракети Taurus, побоюється ударів ними по території РФ, - Bild

Уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bild.

Так, Бундесвер стверджує, що має лише 150 ракет, готових до розгортання. Проте, пише Bild, кількість придатних до застосування Taurus у ФРН насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання.

Капітальний ремонт проводиться кожні 10 років, а на більш ніж 300 Taurus оновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію для кращого захисту крилатої ракети.

Водночас, застосування цих ракет українськими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою. З травня Повітряні сили України вже застосовують ракети Storm Shadow і SCALP компанії MBDA, які були поставлені Великою Британією і Францією.

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