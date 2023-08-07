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Німеччина не хоче передавати далекобійні ракети Taurus, побоюється ударів ними по території РФ, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

taurus

Уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bild.

Так, Бундесвер стверджує, що має лише 150 ракет, готових до розгортання. Проте, пише Bild, кількість придатних до застосування Taurus у ФРН насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання.

Капітальний ремонт проводиться кожні 10 років, а  на більш ніж 300 Taurus оновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію для кращого захисту крилатої ракети.

Водночас, застосування цих ракет українськими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою. З травня Повітряні сили України вже застосовують ракети Storm Shadow і SCALP компанії MBDA, які були поставлені Великою Британією і Францією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Подвійні стандарти у бюргерів?по Україні можна бити ракетами а по єррєфіі ні.А може треба переглянути таке ставлення меньшовартості?
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07.08.2023 16:38
+7
Фашист фашиста не образить.
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07.08.2023 16:39
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Яка це новина!?!

Вже зрозуміло що Шольц та ********* - саботажники.

Так буде і далі.

Тільки США може погнати їх у перед ударами чобота по сраці.
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07.08.2023 17:23 Відповісти
Німці вже давно сказали що Taurus буде після ATACMS, США варто розібратися з власними "саботажниками".
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07.08.2023 17:32 Відповісти
американці досі не дали Абрамс які обіцяли в лютому ! забороняють наносити удари по кацапії ! так що у нас союзники ще ті .
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07.08.2023 18:19 Відповісти
Союзники у України добрі. Що б було без них?

Які е , такі е.

Разом до перемоги!
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07.08.2023 19:16 Відповісти
отож бо які є . гинуть же не американські солдати тому можно не поспішати зі зброєю , можно забороняти РДК використовувати Хамери . з такими союзниками перемога буде дуже кривавою .
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07.08.2023 19:24 Відповісти
Це як дивитися.

Бо без союзників ( хороших чи не дуже) перемога взагалі була би не можлива.
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07.08.2023 19:34 Відповісти
так ніхто ж не каже що Україна може перемогти в одиночку . я кажу про достатню кількість зброї , вчасне її постачання і не обмеження її застосування . не будуть ЗСУ бити по кацапським багатоповерхівкам , як це не зрозуміло !
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07.08.2023 19:42 Відповісти
Штати нам партнери, і союзники кацапердії. Адже не хочуть поразки останньої.
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07.08.2023 19:57 Відповісти
Саліван це не Штати.

це тільки дрібний чиновник в адміністрації Байдена.

Доречі, там е і інші люди- Блинкин, Остін, та інші.
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07.08.2023 22:32 Відповісти
Саліван приблизно такий самий "дрібний чиновник", як в Україні Ърмак.
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07.08.2023 22:54 Відповісти
обычно мне на это пишут что я невдячна потвора
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07.08.2023 23:51 Відповісти
мені теж !
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08.08.2023 00:01 Відповісти
то ми то 2 невдячні потвори)) вже веселіше)
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08.08.2023 00:03 Відповісти
breshut kak dyshat skoreishe sho nema chevo peredavati
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07.08.2023 16:36 Відповісти
Тормоза. По тій рашці і так луплять чим завгодно вже. Яка різниця?
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07.08.2023 16:36 Відповісти
як були Dойчі купленими руSнявими ****** - так і залишилися....
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07.08.2023 16:37 Відповісти
Подвійні стандарти у бюргерів?по Україні можна бити ракетами а по єррєфіі ні.А може треба переглянути таке ставлення меньшовартості?
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07.08.2023 16:38 Відповісти
Мудаки.
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07.08.2023 16:38 Відповісти
Фашист фашиста не образить.
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07.08.2023 16:39 Відповісти
Эффект возможной мести. Именно по этой причине кремлевские мрази бьют по мирным домам, чтобы Украине не передавали ракеты из за возможного их применения по мирным рашистам в качестве акта возмездия.
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07.08.2023 16:40 Відповісти
нам дають скільки ракет і снарядів , що аби на половину військових цілей вистачило !
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07.08.2023 16:50 Відповісти
Все так, але пам'ятайте, що з перших днів вторгнення світ розкрив обійми для рашистських чмонь. І тепер, гордо іменуючі себе лібєрастами та жертвами режиму, вони вимагають припинити страждання безневинного сруського нарота.
Єнта вайна палітікаф, на сруській рот страдаіть, так?
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07.08.2023 17:30 Відповісти
Тут почитати теми про українську мобілізацію - щось далеко не всі хочуть потрапити на фронт для захисту своєї країни. Після цього вкрай смішно читати, що НАТО начебто боягузи.
А насправді НАТО не зобов'язане ризикувати своїм вплутуванням у війну проти країни, в якої найбільша в світі кількість ядерних боєголовок. Так, саме у кацапів найбільший ядерний арсенал в світі.
Країни НАТО зобов'язані захищати лише членів НАТО, коли #уйло їх цілеспрямовано атакує. А ризикувати своїм втягненням у ядерну війну заради того, щоб передати Україні якесь озброєння, вони не зобов'язані. Треба було в перші десятиліття незалежності не з кацапами брататись, а вступати в НАТО, коли туди вступив майже весь колишній соцтабір зі Східної Європи. Але Україна в ті часи чомусь обирала Симоненка, Мороза, відьму Вітренко, СДПУ(о), регіоналів.
Тим більше, що позбуватись важких бомбардувальників Ту з неядерними ракетами дальністю дві з половиною тисячі кілометрів від нас ніхто не вимагав, самі придурки все віддали і знищили.
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07.08.2023 17:39 Відповісти
Ох уже ці реверанси. Але і таврів теж врешті-решт дадуть, думаю.
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07.08.2023 16:45 Відповісти
Тому що німецький уряд не вирішує, а виконує рішення узгоджені Бундестагом на чолі з канцлером. Німеччіна - парламентська республіка.
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07.08.2023 16:52 Відповісти
Война ( игра в одни ворота ) может закончиться только тогда , когда начнут передавать ракеты именно для ударов по территории рф .
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07.08.2023 16:46 Відповісти
А те що в нас війна і воюючи на своїй території кацапів неможливо перемогти! Напевне для німців розбита кацапія непотрібна.
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07.08.2023 16:47 Відповісти
Менше боятись треба цих кацапів!@!
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07.08.2023 16:47 Відповісти
Жалюгідні лицемірні сцикуни
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07.08.2023 16:48 Відповісти
Єаген Корсун

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Реєстрація:07.08.2023

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07.08.2023 16:51 Відповісти
ну по теории вероятности кто то мог и сегодня зарегаться и написать коммент.
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07.08.2023 16:58 Відповісти
aha , vot prjamo terpel , terpel i tut zaregilsa i nasral na sojuznika UA v pershem zhe poste....ne nu...s kem nebivae
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07.08.2023 17:00 Відповісти
Ну да: меня тоже читают - 0, я читаю - 0. Но это ни о чём не говорит
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07.08.2023 17:59 Відповісти
консерва ты офигела? модер удали его
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08.08.2023 04:01 Відповісти
Любые висеры от Билд надо сразу в помойку отправлять.
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07.08.2023 16:50 Відповісти
Без знищення російського ВПК та військових об'єктів, цю війну виграти або закінчити не можливо.
Але Західний бізнес сподівається що Україну змусять підти на поступки, і вони знову запрацюють на росії. Чи можливо в такому випадку дозволити українцям, руйнувати економіку "старого-нового" партнера.
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07.08.2023 16:58 Відповісти
Навіщо тут це сміття?
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07.08.2023 17:33 Відповісти
Ну и фиг ли тут бояться. Если что, выразят озабоченность. И вообще, надо ещё разобраться, в каком военторге Украина их купила.
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07.08.2023 17:19 Відповісти
Цікаво, як німці ставляться до ударів Калібрами та Кінжалами по території Німеччини?
Ще кілька років такої матюхні і в них з'явиться подібне "вікно можливостей"
Але ж головне, щоб не було ескалації
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07.08.2023 17:22 Відповісти
Нам потрібно у всіх просити не ракети, а станки по виготовленню ракет. Встановлювати ППО у кожному місті.і фуярити нові воєнні заводи у кожній області. Вони мають працювати24\7. Тільки тоді буде перемога.
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07.08.2023 17:27 Відповісти
Для этого надо небо закрыть на 100% и кто за этими станками будет работать и кто будет их проектировать
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07.08.2023 17:30 Відповісти
Не передадут дальнобойные ракеты победы не будет, вроде по нашим источникам за последнюю неделю было 60-65 ракет, в конечном итоге такими темпами за 5-10 лет перманентных ракетных обстрелов, не имея возможности ответить, в Украине никого и ничего не останется.
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07.08.2023 17:27 Відповісти
Германия заблокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году и на ней персонально лежит вина за эту войну. Сами воевать не умеют и ссат и другим не дают.
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07.08.2023 17:30 Відповісти
Українці на опитуваннях почали віддавати більшість голосів за членство в НАТО лише після окупації Криму з ОРДЛО у 2014.
Можу нагадати результати голосувань на виборах до окупації. Спочатку комуняки, соціалісти, відьма вітренко, кравчук-марчук-медведчук-суркіс (сдпу(о), "не так!"), потім на пару років змінили курс на Захід з помаранчевою революцією, щоб відразу ж третину голосів віддати за ригів у ВР, а у 2010 взагалі обрали бандюковоча президентом. Тобто більшість постійно була у прокацапських сил і проти НАТО.
А в НАТО нікого силоміць не тягнуть, там завдяки Угорщині вже більш ніж достатньо колаборантів.
Тому прийдеться спочатку закінчити війну без окупованих територій, завершити очищення від п'ятої колони при владі, а вже після цього вступити в НАТО і тоді можна вимагати від них все що завгодно. А поки ми не в НАТО - безпека власних майже мільярда громадян для НАТО важливіша за безпеку будь-якого не члена НАТО. І загрозу нападу #уйла в разі застосування натівської зброї по визнаним територіям кацапів у НАТО сприймають набагато серйозніше, ніж Zеленський сприймав численні попередження США про повномасштабну війну.
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07.08.2023 20:53 Відповісти
Похоже на оправдание старой комсомолки подруги Владимира.
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07.08.2023 22:42 Відповісти
А перекладання провини на всіх, крім самих себе - схоже на дурну вату.
меркель - кацапська підстилка, але то не вона українцям постійно голосувала за прокацапських політиків у Верховну Раду, не вона обрала президентами кравчука, кучму і бандюковоча. І не меркель голосувала проти НАТО на опитуваннях.
Ще раз - в НАТО силоміць не тягнуть, хто хотів - вступив у 1999 і 2004, а хто хотів з кацапами дружити і голосував за комуняк і ригів - втратив частину території і сотню тисяч співгромадян.
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07.08.2023 23:32 Відповісти
Чим відрізняється Грім-2 від німця - бо то могла бути НАША ракета і самі могли їбашить по терріторії раші. зеленский її звернув - і всі про це знають, у тому числі і рашисти.
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Потрібно знати, що в Німеччині сидить на теплих місцях срана купа рашанського криміналу, які пролізли в німецьку владу зі сраного совка ще після його розвалу, з ндр.. Що варта лише одна проросійська партія АфД - спікер цієї партії бореться за відновлення прав депортованих сімей пізніх емігрантів з росії, розмовляє росмовою і ділить Німеччину на росмовних німців на німецькомовних німців. Вже! А в них підтримка вже 20% . стільки лайна з росії понаїхало! Це лайно ледве стане на ноги в Німеччині і не працює, а лізе в політику, звісно, за російські гроші.
Окрема тема розмови, що твориться в комітетах ЄС та ООН , хто ними керує. Це не паніка, а то є так. Російська гидота, прикриваючись іноземними прізвищами відкриває ногами двері в цих інституціях. Поки світ не очиститься від російської мразноти, ми залишаємось сам на сам з цією гидотною твариною під назвою росія. Та ще й наша влада нічого не робить, щоб депортувати цих гнид, аякже - перевірили б хоч, хто в раді сидить. А хто перевірить? Самі себе?
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07.08.2023 17:50 Відповісти
В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил нардеп от Слуги народа Егор Чернев в понедельник, 7 августа.

«Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus», - написал он в Facebook.
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07.08.2023 17:50 Відповісти
це вони крим вважають територією рф чи що??
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07.08.2023 18:00 Відповісти
Без німаків обійдемося. Вони були паскудами занюханими так і лишилися паскудами. Їм з русньою тільки під один дах.
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07.08.2023 18:02 Відповісти
Расея всё равно уже зуб имеет на Германию, как и всю НАТО, если Украина падёт, у Европы могут возникнуть неприятности.
Так что Германия теряет, если даже Украина будет бить по РФ их ракетами?
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07.08.2023 18:05 Відповісти
Сцікуно-дойче-швайне
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07.08.2023 18:34 Відповісти
В тему о «желаниях Германии»:

«Стратегические интересы Германии» есть создание оси Берлин - Москва с целью использования ресурсов параши.

Это позволит Германии сделать Скачек и усилит ее в Европе и мире.

Против этого выступают США, Великая Британия, Франция, Польша и некоторые другие страны.

Германия не заинтересована в появлении нового сильного государства в Европе как Украина.
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07.08.2023 23:16 Відповісти
 
 