Німеччина не хоче передавати далекобійні ракети Taurus, побоюється ударів ними по території РФ, - Bild
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Уряд Німеччини не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ битиме ними по території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Bild.
Так, Бундесвер стверджує, що має лише 150 ракет, готових до розгортання. Проте, пише Bild, кількість придатних до застосування Taurus у ФРН насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання.
Капітальний ремонт проводиться кожні 10 років, а на більш ніж 300 Taurus оновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію для кращого захисту крилатої ракети.
Водночас, застосування цих ракет українськими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою. З травня Повітряні сили України вже застосовують ракети Storm Shadow і SCALP компанії MBDA, які були поставлені Великою Британією і Францією.
Будь ласка, зачекайте...
Вже зрозуміло що Шольц та ********* - саботажники.
Так буде і далі.
Тільки США може погнати їх у перед ударами чобота по сраці.
Які е , такі е.
Разом до перемоги!
Бо без союзників ( хороших чи не дуже) перемога взагалі була би не можлива.
це тільки дрібний чиновник в адміністрації Байдена.
Доречі, там е і інші люди- Блинкин, Остін, та інші.
Єнта вайна палітікаф, на сруській рот страдаіть, так?
А насправді НАТО не зобов'язане ризикувати своїм вплутуванням у війну проти країни, в якої найбільша в світі кількість ядерних боєголовок. Так, саме у кацапів найбільший ядерний арсенал в світі.
Країни НАТО зобов'язані захищати лише членів НАТО, коли #уйло їх цілеспрямовано атакує. А ризикувати своїм втягненням у ядерну війну заради того, щоб передати Україні якесь озброєння, вони не зобов'язані. Треба було в перші десятиліття незалежності не з кацапами брататись, а вступати в НАТО, коли туди вступив майже весь колишній соцтабір зі Східної Європи. Але Україна в ті часи чомусь обирала Симоненка, Мороза, відьму Вітренко, СДПУ(о), регіоналів.
Тим більше, що позбуватись важких бомбардувальників Ту з неядерними ракетами дальністю дві з половиною тисячі кілометрів від нас ніхто не вимагав, самі придурки все віддали і знищили.
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Реєстрація:07.08.2023
Але Західний бізнес сподівається що Україну змусять підти на поступки, і вони знову запрацюють на росії. Чи можливо в такому випадку дозволити українцям, руйнувати економіку "старого-нового" партнера.
Ще кілька років такої матюхні і в них з'явиться подібне "вікно можливостей"
Але ж головне, щоб не було ескалації
Можу нагадати результати голосувань на виборах до окупації. Спочатку комуняки, соціалісти, відьма вітренко, кравчук-марчук-медведчук-суркіс (сдпу(о), "не так!"), потім на пару років змінили курс на Захід з помаранчевою революцією, щоб відразу ж третину голосів віддати за ригів у ВР, а у 2010 взагалі обрали бандюковоча президентом. Тобто більшість постійно була у прокацапських сил і проти НАТО.
А в НАТО нікого силоміць не тягнуть, там завдяки Угорщині вже більш ніж достатньо колаборантів.
Тому прийдеться спочатку закінчити війну без окупованих територій, завершити очищення від п'ятої колони при владі, а вже після цього вступити в НАТО і тоді можна вимагати від них все що завгодно. А поки ми не в НАТО - безпека власних майже мільярда громадян для НАТО важливіша за безпеку будь-якого не члена НАТО. І загрозу нападу #уйла в разі застосування натівської зброї по визнаним територіям кацапів у НАТО сприймають набагато серйозніше, ніж Zеленський сприймав численні попередження США про повномасштабну війну.
меркель - кацапська підстилка, але то не вона українцям постійно голосувала за прокацапських політиків у Верховну Раду, не вона обрала президентами кравчука, кучму і бандюковоча. І не меркель голосувала проти НАТО на опитуваннях.
Ще раз - в НАТО силоміць не тягнуть, хто хотів - вступив у 1999 і 2004, а хто хотів з кацапами дружити і голосував за комуняк і ригів - втратив частину території і сотню тисяч співгромадян.
Окрема тема розмови, що твориться в комітетах ЄС та ООН , хто ними керує. Це не паніка, а то є так. Російська гидота, прикриваючись іноземними прізвищами відкриває ногами двері в цих інституціях. Поки світ не очиститься від російської мразноти, ми залишаємось сам на сам з цією гидотною твариною під назвою росія. Та ще й наша влада нічого не робить, щоб депортувати цих гнид, аякже - перевірили б хоч, хто в раді сидить. А хто перевірить? Самі себе?
«Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus», - написал он в Facebook.
Так что Германия теряет, если даже Украина будет бить по РФ их ракетами?
«Стратегические интересы Германии» есть создание оси Берлин - Москва с целью использования ресурсов параши.
Это позволит Германии сделать Скачек и усилит ее в Европе и мире.
Против этого выступают США, Великая Британия, Франция, Польша и некоторые другие страны.
Германия не заинтересована в появлении нового сильного государства в Европе как Украина.