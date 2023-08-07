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Зеленський (17459) корабель (1421) Чорне море (1356)

Зеленський про обстановку в Чорному морі: До кінця війни РФ може залишитися без кораблів, якщо продовжить удари

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горняк,оленегорский

Якщо Росія продовжуватиме блокувати Чорне море та завдавати удари по українських портах - до кінця війни вона можу залишитися без кораблів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LA NACION.

Він нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов'язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та "зернові коридори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оленегорский горняк" став нездатним виконувати будь-які бойові завдання, - The Washington Post

Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Також повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Якби хтось на злив нашу ракетну програму, то вже давно би потопили. Але асфальт був важливіший?
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07.08.2023 16:52
+15
Вони не зупиняться,треба добивати.Кацапська нечисть іншої мови не розуміє
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07.08.2023 16:50
+14
Вам би батенька книжки писати , а не державою керувати. ********.
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07.08.2023 16:59
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Вони не зупиняться,треба добивати.Кацапська нечисть іншої мови не розуміє
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07.08.2023 16:50 Відповісти
І що стосується морських ударів - це архіважливо!
Коли дрон б'є по русні - це особливо їх дошкуляє...
Бо виявляється, що Україна їх технічно переважає...
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07.08.2023 17:05 Відповісти
Ані панімают толька єзьік!
Така сама проблема в моєї корови 😡 - має бідна яьіка та не знає мови!
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Якби хтось на злив нашу ракетну програму, то вже давно би потопили. Але асфальт був важливіший?
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07.08.2023 16:52 Відповісти
Ракетну програму злили ще при янучарі, коли міністром оборони був агент ФСБ. Саме тоді на Південмаші була закрита програма з розробки ОТРК Сапсан. Зараз їх ще й досі нема, тому і виклянчуємо Шторми, Скальпи, Тауруси. Ми спромоглися отримати лише свого "Нептуна" і то, завдяки наполегливості керівництва КБ Луч, а не завдяки допомозі від держави і в особі порошенка, і в особі зеленого.
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07.08.2023 17:26 Відповісти
А чим тоді займався Турчинов?
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07.08.2023 17:28 Відповісти
Хрін його знає чим він займався, твіти і книжки вправно писав і проповіді проголошував.
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07.08.2023 17:33 Відповісти
Перші випробування створеного Україною в рамках ВТС із Саудівською Аравією нового оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Грім-2" дальністю до 300 км, заплановані на 2019 рік, повідомив радник міністра оборони України Юрій Бірюков.

У розміщеному на його сторінці в Facebook коментарі з приводу занепокоєння російських медіа успішними нещодавніми випробуваннями в Україні розробленої ДККБ "Луч" нової протикорабельної крилатої ракети (ПКР) "Нептун" дальністю 300 км, радник глави українського венного відомства зауважив: сьогодні росіян "ковбасить" від ПКР "Нептун", а ще рік тому вони так само дивувалися з приводу нової української 300-мм РСЗВ "Вільха" дальністю близько 120 км.

"Уявімо, як вони реагуватимуть на плановані цього року перші випробування ОТРК "Грім-2", - сказав Ю.Бірюков, нагадавши: "Поки що (на цьому етапі - ІФ) ОТРК "Грім-2" роблять для іноземного замовника - Саудівської Аравії".

Як уточнив радник міністра оборони, заявлена дальність нового ОТРК, що готують до випробувань, відповідає вимогам, закріпленим договором про РСМД, а також зобов'язанням, узятим Україною при вступі у Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ), згідно з якими, дальність стратегічного ракетного озброєння, що створюється українським ОПК на експорт, не перевищує 300 км. "Там (в ОТРК) заявлена дальність у рамках договору (РСМД) - 300 км", - сказав Ю.Бірюков.

Водночас, зазначив він, потенційна дальність стрільби нового ОТРК значно вища. "Але технологічно (потенційна) дальність ракети - близько 500 км", - сказав він.
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07.08.2023 18:11 Відповісти
ГК ЗСУ Залужний повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
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07.08.2023 16:53 Відповісти
Я конечно пониманию - разведка .... и все такое ....
Но откуда у вАс такая точная цифра по поставкам боекомплекта ?
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07.08.2023 16:59 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.08.2023 17:02 Відповісти
Маячня. Ви хоч розумієте,що таке 5% від потреби? Тут не те що наступати,а й оборонятися неможливо.
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07.08.2023 17:15 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.08.2023 17:44 Відповісти
По-перше не відкривається,а по-друге подібних вкидів в інтернеті як бруду.
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08.08.2023 00:01 Відповісти
по третє не хочу ображати -усе відкривається є така категорія людей яким легше написати...
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08.08.2023 05:51 Відповісти
Тут не дитячий садок. Я написав "не відкривається" значить не відкривається. Навчися посилання викладати.
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08.08.2023 06:02 Відповісти
Що зразу на ти у всіх відкривається тільки в ''особливо обдарованих ''нажаль ні
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08.08.2023 07:52 Відповісти
про який контрнаступ взагалі ми говоримо? снарядів немає, танків німчура не дала як обіцяла. Роздайте хоч вила і сокири хлопцям, щоб могли відбиватися в окопах від свинособак.
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Ми можемо і без людей залишитися до того часу ...
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07.08.2023 16:54 Відповісти
Ще раніше-без депутатів монобільшості,бо розбігаються по "закордонах" як таргани.
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07.08.2023 17:01 Відповісти
Ηαχερ τι депутати взагалі потрібни ? Хіба вони воюють ?
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07.08.2023 17:08 Відповісти
Крадуть,суки,наче перед погибеллю.
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07.08.2023 19:53 Відповісти
Вам би батенька книжки писати , а не державою керувати. ********.
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07.08.2023 16:59 Відповісти
А є статистика, скільки ракет з цих кораблів попало в ціль, в тому числі і по мирним, після того, як наш президент і пан Остін на брудершафт пили?
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07.08.2023 16:59 Відповісти
Дєушка, як там зараз погода у Вас вдома, у Вологді?
Ти диви, мову нашу вивчила...
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07.08.2023 17:03 Відповісти
А я дивлюся, що ти теж навчився українську клаву нажимати, навіть "і" наше знайшов. І, окромя усього прочого вами і мною написаного - в нашій країні дуже багато російських прізвищ - ви на кожного збираєтесь шипіти...))))
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07.08.2023 17:38 Відповісти
Зеленський, всього два питання:

де закінчення судової реформи?

і де виробництво ракет дальністю хоча б 200 км?
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07.08.2023 17:00 Відповісти
закінчення, так він її і не починав, їх же крутить бо хочуть все під свій контроль взяти, тому не скоро. Хоча по великому рахунку, потрібна нова реформа, точніш не зовсім, зміна всього складу судів, тоді реформа дасть результат. а ракети, ти ж знаєш, що йому асфальт був важливіший, і які ракети, якщо вони гризуться за те, хто буде дрони армії постачати, бо це сотні мільйонів чи мільярди, а тому їх в військах і не вистачає. все робиться за відкати або долю в бізнесі, а люди гинуть.
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07.08.2023 17:32 Відповісти
ти не базікай а виділяй гроші на дрони ато на всякий бруд типа кварталу і єдиного марафону гроші
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07.08.2023 17:03 Відповісти
Доречі, а можна якось той гівномарафон припинити?? Бо крім виводу через нього бабла іншого сенсу немає. А ті новини що є, нормально у вечірні новини влізуть.
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07.08.2023 17:11 Відповісти
Сказали вже - до кінця війни - ніяк.
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07.08.2023 17:22 Відповісти
То в нас гроші раніше скінчаться..
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Так у тому і справа і головна задумка зеленої шобли.
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07.08.2023 17:32 Відповісти
було б просто чудово... кацапія без кораблів... і ще й без авіації...
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07.08.2023 17:03 Відповісти
якщо з кораблми боротись є засоби і робляться, то для боротьби з авіацією немає.
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07.08.2023 17:33 Відповісти
розумію... а пофантазувати?
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07.08.2023 17:38 Відповісти
Тільки ніхто не знае коли буди кінець війни бо зрадники осідлали владу.
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07.08.2023 17:06 Відповісти
Уже нужно давать ответ, кусок говна, только пишут и предупреждают
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07.08.2023 17:08 Відповісти
"...Якщо Росія продовжуватиме блокувати Чорне море та завдавати удари по українських портах - до кінця війни вона можу залишитися без кораблів..."

А якщо перестане завдавати ударів по українських портах то залашиться з кораблями? Це війна чи що?
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07.08.2023 17:13 Відповісти
Верховний і Всемогутній Повелителю, між "можуть залишитися" і "залишаться" існує велика різниця. Не бійся собаку, який гавкає, бійся того, який не гавкає, а кусає. Кусай, повелителю, а не гавкай.
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07.08.2023 17:16 Відповісти
Як цей пустомеля задовбав.
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07.08.2023 17:17 Відповісти
При Порошенку завершили розробку балістичних ракет "Грім-2" для Саудівської Аравії дальністю 280 км. Порошенко заявляв про розробку ракет дальністю 1000 км.

При Зеленському до війни не готувались, всі програми згорнули. Розробка ракети "Сапсан" знаходиться на стадії десь 65-70%. Поки в України не було PAC-3 та SAMP-T - можна було казати, що вся територія прострілюється балістикою, яку ми не здатні збити. Але зараз інша ситуація і розробку балістичної ракети "Сапсан" хоча б на 400+ км можна було б завершити.

Україні ніхто не забороняє використовувати українську зброю по визнаній території кацапів. То, може, треба перестати викидати гроші на те, що під час війни могло б зачекати? Може, треба перестати викидати гроші на розробку ударних БПЛА, які лише вікна можуть вибивати?
Може, краще зрештою завершити свій "Сапсан", а не задовбувати США вимогами надати ATACMS? Своїм "Сапсаном" можна буде стріляти без обмежень по території роSSії, на відміну від ATACMS. Але ж для цього Резніков, Єрмак і Ко повинні перестати розкрадати бюджет.
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07.08.2023 17:20 Відповісти
А чому все не завершилось... бо, мабуть, думали - прийде раша і завершить?
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07.08.2023 17:56 Відповісти
А можна просто потопити всі їх танкери в Чорному сорі , мовчки, а потім сказати що то не ми ?
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07.08.2023 17:20 Відповісти
як завжди : : бла - бла - бла ...який там флот ?, .... Дай Бог нашому теляті вовка з"їсти......
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07.08.2023 17:24 Відповісти
конечно нужно топить их флот, а то с 2014 г молча смотрели и терпели как строится мост, как как нельзя было украинским кораблям и катерам в своих водах находиться.
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07.08.2023 17:27 Відповісти
Зелёная мразь обратно предупреждает, как с контернаступом пока кацапы что нибудь не придумают .
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07.08.2023 17:32 Відповісти
Для чого обзиватись... Усе правильно сказано. Чого не знищували мости? Щоб вони зайшли сюди і окопались та мін наставили? Для чого були потрібні мости?
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07.08.2023 17:46 Відповісти
Кацапські кораблі потрібно знищуваити при першій же нагоді, і *****, обстрілюють вони нас чи ні ...
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07.08.2023 18:01 Відповісти
А если не продолжат удары, то пусть у орков остаются боевые корабли?
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07.08.2023 18:03 Відповісти
Якась дивна логіка, якщо будуть обстрілювати порти - то будємо топити кораблі

А якщо вони обстрілюють міста, та гинуть люди - то топити кораблі не треба?
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07.08.2023 18:16 Відповісти
Прям адмирал Нельсон.
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07.08.2023 18:29 Відповісти
Їбуче ЗЕлене тріпло, про перемогу через 3 місяці ми вже наслухались
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07.08.2023 20:34 Відповісти
Не можуть, а повинні залишитися без них ще до завдання ударів, Гівнокомандуваче!
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07.08.2023 21:50 Відповісти
За наявності потрібних ракет московія може лишитись без флоту до кінця тижня.
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07.08.2023 22:21 Відповісти
 
 