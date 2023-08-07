Зеленський про обстановку в Чорному морі: До кінця війни РФ може залишитися без кораблів, якщо продовжить удари
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Якщо Росія продовжуватиме блокувати Чорне море та завдавати удари по українських портах - до кінця війни вона можу залишитися без кораблів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LA NACION.
Він нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.
"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", - наголосив Зеленський.
За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов'язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та "зернові коридори".
Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.
Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.
Також повідомлялося, що пізно ввечері 4 серпня у районі Керченського мосту пролунав вибух. Рух мостом перекрито, а соцмережі писали про влучання в танкер.
Будь ласка, зачекайте...
Коли дрон б'є по русні - це особливо їх дошкуляє...
Бо виявляється, що Україна їх технічно переважає...
Така сама проблема в моєї корови 😡 - має бідна яьіка та не знає мови!
У розміщеному на його сторінці в Facebook коментарі з приводу занепокоєння російських медіа успішними нещодавніми випробуваннями в Україні розробленої ДККБ "Луч" нової протикорабельної крилатої ракети (ПКР) "Нептун" дальністю 300 км, радник глави українського венного відомства зауважив: сьогодні росіян "ковбасить" від ПКР "Нептун", а ще рік тому вони так само дивувалися з приводу нової української 300-мм РСЗВ "Вільха" дальністю близько 120 км.
"Уявімо, як вони реагуватимуть на плановані цього року перші випробування ОТРК "Грім-2", - сказав Ю.Бірюков, нагадавши: "Поки що (на цьому етапі - ІФ) ОТРК "Грім-2" роблять для іноземного замовника - Саудівської Аравії".
Як уточнив радник міністра оборони, заявлена дальність нового ОТРК, що готують до випробувань, відповідає вимогам, закріпленим договором про РСМД, а також зобов'язанням, узятим Україною при вступі у Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ), згідно з якими, дальність стратегічного ракетного озброєння, що створюється українським ОПК на експорт, не перевищує 300 км. "Там (в ОТРК) заявлена дальність у рамках договору (РСМД) - 300 км", - сказав Ю.Бірюков.
Водночас, зазначив він, потенційна дальність стрільби нового ОТРК значно вища. "Але технологічно (потенційна) дальність ракети - близько 500 км", - сказав він.
Но откуда у вАс такая точная цифра по поставкам боекомплекта ?
Ти диви, мову нашу вивчила...
де закінчення судової реформи?
і де виробництво ракет дальністю хоча б 200 км?
А якщо перестане завдавати ударів по українських портах то залашиться з кораблями? Це війна чи що?
При Зеленському до війни не готувались, всі програми згорнули. Розробка ракети "Сапсан" знаходиться на стадії десь 65-70%. Поки в України не було PAC-3 та SAMP-T - можна було казати, що вся територія прострілюється балістикою, яку ми не здатні збити. Але зараз інша ситуація і розробку балістичної ракети "Сапсан" хоча б на 400+ км можна було б завершити.
Україні ніхто не забороняє використовувати українську зброю по визнаній території кацапів. То, може, треба перестати викидати гроші на те, що під час війни могло б зачекати? Може, треба перестати викидати гроші на розробку ударних БПЛА, які лише вікна можуть вибивати?
Може, краще зрештою завершити свій "Сапсан", а не задовбувати США вимогами надати ATACMS? Своїм "Сапсаном" можна буде стріляти без обмежень по території роSSії, на відміну від ATACMS. Але ж для цього Резніков, Єрмак і Ко повинні перестати розкрадати бюджет.
А якщо вони обстрілюють міста, та гинуть люди - то топити кораблі не треба?