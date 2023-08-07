Окупанти навмисне загострюють суспільну напругу, щоб змушувати місцеве населення виїжджати до РФ, - Міноборони

Росіяни у деяких районах тимчасово окупованих територій навмисне загострюють суспільну напругу, щоб змушувати місцеве населення виїжджати до РФ, а на блокпостах та пропускних пунктах вимагають гроші.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телергам-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України з метою спонукати місцеве населення виїхати до рф", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.



"При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію рф. Під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці зс рф, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", - сказано в повідомленні.

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