Окупанти навмисне загострюють суспільну напругу, щоб змушувати місцеве населення виїжджати до РФ, - Міноборони
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Росіяни у деяких районах тимчасово окупованих територій навмисне загострюють суспільну напругу, щоб змушувати місцеве населення виїжджати до РФ, а на блокпостах та пропускних пунктах вимагають гроші.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своєму телергам-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України з метою спонукати місцеве населення виїхати до рф", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зокрема збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.
"При цьому, для власного збагачення окупанти намагаються використати вимушений виїзд громадян на територію рф. Під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці зс рф, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
- Альо, а ніхто не забув, що скоро мамин день народження?
Одеса:
- Я шо, похожа на скліротічку ? Канєшно помню !
Херсон:
- Я хочу до мами на день народження ! Але ще не знаю,чи зможу ...
Київ:
- Зможеш. Я зміг і ти не гірший !
Донецьк
- А мене, що знову не кличете ?
Одеса, з іронією:
- А... Кармілєц ...
Донецьк знічено:
- Ну ляпнув дурницю, то що - вічно будете нагадувати ?
Харків:
- Ну єслі б кой хто не ляпав дурниці, то може над деким і ракетами не ляпало б...
Вінниця, повернувшись до Донецька:
- А як же нова мамка, до якої ти втікав ?
Донецьк зітхає.
Луганськ:
- Скільки вже можна докоряти ? Я навіть паспорт український, майже склеїв !
Ужгород:
- Дайте я тому сєпару у писок парадичкою вріжу!
Київ:
- Тихо, розходилися,як маленькі. Що ви срач розвели , між собою, наче у вас росіяни живуть ! То який подарунок мамі зробимо ?
Крим
- Я можу салют. У мене останнім часом, здорово гарно салюти виходять!
Чорнобаївка :
- Ой, тримайте мене шестеро! Що ти у тих салютах тямиш !
Буча
- Я квіти подарую. У мене тут цілі поля соняхів. По ходу, ті придурки,таки клали у кишені зерна !
Львів
- Я мамі зроблю ранкову каву. Міцну. З шоколадом .
Київ
- Окей, тоді з мене торт до кави!
Одеса
- А я подарую мамі усмішку. І новий анекдот. До речі ,ви чули новий анекдот про те як Путін і Шойгу...
Біла Церква,нервово перебиває
- Та осточортіли твої анекдоти про те Шойгу ! Я їй пісню подарую.
Маріуполь
- Я мамі молитву подарую. Вибачте, що так скромно , але мої тепер по всій Україні. І вони вірять і моляться, як ніхто !
Київ
- Нічого, братику... Все буде Україна. Наступного дня народження ти їй знаєш який класний подарунок зробиш - відродишся !
Маріуполь ,замріяно
- І діток по моїх вулицях у візочках будуть катати ...
Одеса, розчулено
- Ага... І на моїх пляжах, наступного року ,буде повно людей...
Київ
- І всі повернуться додому ...
Крим, тихенько ,тонким голосом
- А може, я мамі на день народження моста того, ну, ви ж зрозуміли?...
Всі хором
- Цить! Сюрприза зіпсуєш !
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Ірина Підгурська