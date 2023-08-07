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Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст

Міст, який з’єднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом цивільного транспорту по одній смузі, військова техніка пересуватись не може.

Про це у Фейсбуці повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише Цензор.НЕТ.

"Ситуація по мостах: Чонгарський міст окупанти закрили, рух транспорту припинено; міст, який зʼєднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом по одній смузі. Військова техніка пересуватись не може, і в основному мостом їде цивільний транспорт, але місцеві повідомляють, що по кілька БТР проїжджає", - уточнив Хлань.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Збройних силах України підтвердили ураження двох мостів - Чонгарського та Генічеського, на межі тимчасово захопленої території Херсонської області та Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомляють про прильоти по мостах у Чонгарі та Генічеську. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
Корабель не добили,Кримський міст теж,десантний корабель не добили,чонгарський міст також,криволапі чи шо,ну колись зробите теж саме як с "москвою"???
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07.08.2023 17:35
+1
Більше новин про Чонгар, а заодно і підняти знову тему як Zе-командівці призвели до розмінування та подальшого знищення України.
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07.08.2023 17:32
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А нічьо шо міст наш? Просто коззаби його віджали завдяки блискучої яйценосної операції " Чонгар"...
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07.08.2023 17:30 Відповісти
Не чіпляйтесь..все зрозуміло й так
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Ніколи не вживайте слово руський до кацапо-рашистів. Кацап - це русскій.
А слово руський походить від слова Русь. До 17 століття Україна мала назву Русь, а українців називали русинами, руський до 17 століття - це те що ми зараз називаємо український.
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07.08.2023 17:44 Відповісти
Як причепляться до чогось,як реп"яхи
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07.08.2023 19:07 Відповісти
сввинорылая - ты решила подзарабатывать рекламой в Украине...?
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07.08.2023 17:35 Відповісти
На себе подивись....
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07.08.2023 19:08 Відповісти
ты тоже такая красивая как эта свинорылая...?\посмотрела эту свиноматку из паРаши...?\
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07.08.2023 19:15 Відповісти
ЗСУ !!! Давай іщщьо !!!
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07.08.2023 17:27 Відповісти
Більше новин про Чонгар, а заодно і підняти знову тему як Zе-командівці призвели до розмінування та подальшого знищення України.
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07.08.2023 17:32 Відповісти
Корабель не добили,Кримський міст теж,десантний корабель не добили,чонгарський міст також,криволапі чи шо,ну колись зробите теж саме як с "москвою"???
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07.08.2023 17:35 Відповісти
Піди й зроби....
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07.08.2023 19:09 Відповісти
прапор тобі в руки і динамітну шашку в сраку, іди і підрви.
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07.08.2023 21:49 Відповісти
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07.08.2023 18:07 Відповісти
Странные - зачем закрывать ? С трамплином ездить интереснее.
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07.08.2023 22:19 Відповісти
 
 