Росіяни закрили Чонгарський міст, запустили реверсний рух транспорту по іншій смузі, - Хлань
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Міст, який з’єднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом цивільного транспорту по одній смузі, військова техніка пересуватись не може.
Про це у Фейсбуці повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише Цензор.НЕТ.
"Ситуація по мостах: Чонгарський міст окупанти закрили, рух транспорту припинено; міст, який зʼєднує Генічеськ і Арабатську Стрілку, працює з реверсним рухом по одній смузі. Військова техніка пересуватись не може, і в основному мостом їде цивільний транспорт, але місцеві повідомляють, що по кілька БТР проїжджає", - уточнив Хлань.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Збройних силах України підтвердили ураження двох мостів - Чонгарського та Генічеського, на межі тимчасово захопленої території Херсонської області та Криму.
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А слово руський походить від слова Русь. До 17 століття Україна мала назву Русь, а українців називали русинами, руський до 17 століття - це те що ми зараз називаємо український.