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Для знищення цілей рашистів в окупованому Криму потрібні F-16 та ATACMS, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

atacms

Для ефективного знищення цілей у тимчасово окупованому Криму Україні потрібні винищувачі F-16, а також далекобійні ракети ATACMS.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Літак нам потрібен, безумовно. Ну, крилаті ракети – це крилаті ракети. Є ще оперативно-тактичні комплекси, такі як ATACMS, які можуть вражати об’єкти по балістичній траєкторії на території, зокрема, окупованого Криму. Ми бачимо сьогодні прикуту увагу саме до морського регіону, до Чорного моря, звідки окупанти завдають ударів і літаками ТУ-22М3. Завдають ударів із кораблів ракетами "Калібр" і завдають ударів із берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракетами "Онікс", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що українська ППО не може збивати російські ракети "Онікс". З цієї причини необхідно знищувати самі носії цих ракет.

"Боротися з такими ракетами, як "Калібр", ще можна засобами ППО, але ось, власне, з "Оніксами" і з Х-22, тут потрібні або спеціальні засоби, або знищити, власне, самі носії, джерела ракет, які їх випускають. Це стосується того ж "Бастіону" – простіше знищити сам комплекс на сухопутній території Криму за допомогою цього ж ATACMS або інших засобів . З ракетами боротися нераціонально, тим більше що збити їх дуже складно", - додав він.

Читайте: Україна сподівається отримати від партнерів ракети SCALP та TAURUS, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
а де ракети вітчизняного виробництва ? нептуни, Сапсани , Кільчень ,...... Не на часі ? чи квартальний саботаж ще на закінчився ,??
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07.08.2023 17:30
+7
Самі нічого не хочете зробити,у Дніпрі звод стоїть без діла а ззелень скирдує доляри ,вже 42 млрд.для кого бережуть ,для наступних ззеленят?Зброя потрібна сьогодні,пардон ще учора..
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07.08.2023 17:31
+6
Україні потрбно завершити розробку і почати виробництво власних балістичних ракет дальністю більше 400 км під назвою "Сапсан", ними можна буде стріляти і по визнаній території рашистської *********.
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
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07.08.2023 17:50
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а де ракети вітчизняного виробництва ? нептуни, Сапсани , Кільчень ,...... Не на часі ? чи квартальний саботаж ще на закінчився ,??
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07.08.2023 17:30 Відповісти
Вартість автомобілів, які протягом дня проїзжають середньою вулицею Києва дорівнює вартості всієї ракетної програми Вільхи, Сапсанів і Кільчень, повного забезпечення повернення територій і захисту всіх територій на десятиліття вперед. Тож справа не у вартості, а у спільному плані іудоглобалізаторів Бнай-Брит, Єльських ілюмінатів, Мальтійського ордена і Шваба знищити населення причорномор'я і облаштувати там мультикультуралістське утворення, заселене новоприбулими мігрантами. Тож без усунення їхнього контролю над ОПЗ, урядом і силовими відомствами ракетна програма буде тихо саботуватися, допоки середня ланка цих відомств не організується і не усуне саботажне керівництво.
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07.08.2023 19:12 Відповісти
Британія разом із Францією реалізували спільний проект Storm Shadow - Scalp-EG, незважаючи на політичні розбіжності. Так само можна реалізувати Українсько-Польській ракетний проект. Ніяких принципових перепон, крім саботажу соросо-хабадних адептів, немає. Всі необхідні інженери і технологи є в наявності. Немає необхідності перевозити все устаткування, нові виробничі лінії можна зібрати з аналогічного західного.
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07.08.2023 19:23 Відповісти
Самі нічого не хочете зробити,у Дніпрі звод стоїть без діла а ззелень скирдує доляри ,вже 42 млрд.для кого бережуть ,для наступних ззеленят?Зброя потрібна сьогодні,пардон ще учора..
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07.08.2023 17:31 Відповісти
тому і не можна чекати мінімум 3-4 роки на розробку аналогів, і це в стислих рамках
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07.08.2023 17:51 Відповісти
Не можна ATACMS по Криму - "раптом буде ескалація"...
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07.08.2023 17:39 Відповісти
Пане Ігнат - а де наш, вітчизняний ОТРК "Грім-2", до якого за тактико-технічними та бойовими характеристиками, "Атакмсам" - як до місяця рачки? Чому Ви не ставите таке питання прямо у лоб нашому самому найверховнішому, самому найвеличнішому головнокомандувачу! Бо саме він, за Конституцією України - повинен відповідати за такі питання!!!
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07.08.2023 17:39 Відповісти
ЩО ВИ НАПАЛИ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО ???
А ХТО ТОДІ БУДЕ ПАТРОНУВАТИ ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА ДОРОГАХ ???
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07.08.2023 17:46 Відповісти
В Жовнтні будуть Ф-16...
Зараз є тільки пара - працюють в режимі тренажерів...
Пілоти проходять курс остаточної підготовки з прив'язкою до місцевості та батлфілд...
Це перший єтап... потім ланки будуть відбивати ракетні атаки... потім бити по рашистам...
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07.08.2023 17:40 Відповісти
А ЧІ БУДЕ З ТАКИМИ СОЮЗНИКАМИ УКРАЇНА З КРИМОМ ДО ЖОВТНЯ ??
ЧІ БУДЕ ВЗАГАЛІ УКРАЇНА ??
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Українську Мрію - ніщо не зупинить!
Ти грузин? Я бував у Грузії..
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07.08.2023 17:50 Відповісти
Респект та Подяка Братам-Чехам за тренажер - симулятор F-16!
Гарні річ при підготовці пілотів
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07.08.2023 18:08 Відповісти
Я теж вважаю, що Ф-16-ті з'являться непомітно... як так і було...
Є певні рівні вводу в дію авіації...
Досить довгий час навіть профі потребують звикання до нових умов...
Захищені летовища... основні, запасні... маршрути... ну ти ж розумієш...
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07.08.2023 18:16 Відповісти
У наших та Західних військових усе за планом, чітко із графіком та дотриманням протоколів безпеки. Без емоцій, скавулинь та психозу...
Слава ЗСУ!
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07.08.2023 18:18 Відповісти
Найкращі справи - робляться тихо...
Щоб ворог - не помітив лиха...
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Тихо прийшо - тихо пішов (С) Riffmaster
Війна - це шлях обману (С) Сунь-Цзи
Вірте в ЗСУ (С) Генерал Залужний
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08.08.2023 10:30 Відповісти
ТАК ОСЬ ЧОМУ ЦЮ ЗБРОЮ НАМ НЕ ДАЮТЬ ВЗАГАЛІ АБО В ДОСТАТНЬОЙ КІЛЬКОСТІ
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07.08.2023 17:49 Відповісти
nam ? vam kacapam - tilki v mordu.
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07.08.2023 18:01 Відповісти
Україні потрбно завершити розробку і почати виробництво власних балістичних ракет дальністю більше 400 км під назвою "Сапсан", ними можна буде стріляти і по визнаній території рашистської *********.
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
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07.08.2023 17:50 Відповісти
Якшо США нададуть Атакамс -- то німці нададуть Таурас а французи - Скальп
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07.08.2023 17:57 Відповісти
Scalp вже працюють по рашистам
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07.08.2023 18:02 Відповісти
далекобійний асфальт не канає?
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07.08.2023 18:11 Відповісти
Просіть США... Пан Остін говорив тост, а раз сказав "А" то й інше потрібно говорити.
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07.08.2023 18:18 Відповісти
Ви б хоть пілотів своїх завчасно англійський мові навчили, а то тільки скиглить вмієте...
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07.08.2023 18:34 Відповісти
Никто не знает что происходит за кулисами каналов связи между Вашингтоном и Кремлем. То что существуют такие же каналы и между всеми другими сторонами событий в любой возможной стыковке, нет никаких сомнений.
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07.08.2023 18:53 Відповісти
Отакі в нас гаранти. В 1994 році Україну згвалтували, заставили пілписати меморандум по відправленні ядерної зброї в росію. Як зараз виявилось, один з "гарантів" напав на Україну. другий "гарант" це США боїться тіні своєї, замість того щоб забезпечити Україну нормальною зброєю для відбиття ворога за кордон, він не знає що з ним робиться. А як відібрать в України ядерну зброю вони герої. А такі керівники України як кучма віддав в росію і ядерні і не ядерні ракети, якими росія успішно знищує цивільну інфраструктуру України. От до чого ми дожили. Розвели Україну, розграбили. А тепер гинуть кращі сини України за таку безглузду політику наших політиканів.
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07.08.2023 18:57 Відповісти
1) Гаранти не визнали законною окупацію території України і надають таку зброю в такій кількості, яку Україна сама виробити не могла, дякувати обраним нею ж злодіям і шахраям у владі. Для чогось більшого треба було вступати в НАТО.
2) Неможливо примусити віддати ядерну зброю. Навіть засрану північну корею не змогли. Кучма віддав сам. А українці не протестували, навпаки - переобрали його на другий термін.
3) Для Заходу у 1994 Україна була лише колишньою частиною їх ворога - срср, від якої невідомо чого чекати. Результати українських голосувань підтвердили - нічого доброго від України можна не чекати, адже поки колишній соцтабір вступав в НАТО, українська вата голосувала то за комуняк, соціалістів, СДПУ(о), вітренко, то за прокацапську партію регіонів. Хто хотів убезпечитись від кацапів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а хто хотів дружити з кацапами - привів до себе війну.
4) Захід не вимагав знищувати неядерну зброю. Але українці й не пискнули, коли віддавали і знищували важкі бомбардувальники і ракети не на вшиві 300 км, а аж на 2500 км. Самі винуваті.
5) У кацапів залишається найбільший у світі ядерний арсенал, яким вони погрожують Заходу в разі застосування західної зброї по визнаній території кацапів. Це лише Zеленський міг недбало ставитись до загрози великої війни, а Захід втягуватись у війну не хоче і не мусить ризикувати безпекою 950 мільйонів своїх громадян заради не члена НАТО. Хто хотів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а Україна тоді хотіла дружити з кацапами та голосувала за прокацапських політиків - самі винуваті.
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07.08.2023 20:32 Відповісти
У Заходу, як Ви кажете, тут і тепер є унікальна можливість своєю зброєю і мужністю українського народу знищити світовий тероризм і повернути людей, що розкидані по всьому світу через війни, у свої домівки.
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07.08.2023 20:58 Відповісти
Розовым пони не нужна быстрая победа Украины, они боятся что параша распадется.
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07.08.2023 19:18 Відповісти
 
 