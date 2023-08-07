Для знищення цілей рашистів в окупованому Криму потрібні F-16 та ATACMS, - Повітряні сили
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Для ефективного знищення цілей у тимчасово окупованому Криму Україні потрібні винищувачі F-16, а також далекобійні ракети ATACMS.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Літак нам потрібен, безумовно. Ну, крилаті ракети – це крилаті ракети. Є ще оперативно-тактичні комплекси, такі як ATACMS, які можуть вражати об’єкти по балістичній траєкторії на території, зокрема, окупованого Криму. Ми бачимо сьогодні прикуту увагу саме до морського регіону, до Чорного моря, звідки окупанти завдають ударів і літаками ТУ-22М3. Завдають ударів із кораблів ракетами "Калібр" і завдають ударів із берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракетами "Онікс", - зазначив він.
Ігнат пояснив, що українська ППО не може збивати російські ракети "Онікс". З цієї причини необхідно знищувати самі носії цих ракет.
"Боротися з такими ракетами, як "Калібр", ще можна засобами ППО, але ось, власне, з "Оніксами" і з Х-22, тут потрібні або спеціальні засоби, або знищити, власне, самі носії, джерела ракет, які їх випускають. Це стосується того ж "Бастіону" – простіше знищити сам комплекс на сухопутній території Криму за допомогою цього ж ATACMS або інших засобів . З ракетами боротися нераціонально, тим більше що збити їх дуже складно", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А ХТО ТОДІ БУДЕ ПАТРОНУВАТИ ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА ДОРОГАХ ???
Зараз є тільки пара - працюють в режимі тренажерів...
Пілоти проходять курс остаточної підготовки з прив'язкою до місцевості та батлфілд...
Це перший єтап... потім ланки будуть відбивати ракетні атаки... потім бити по рашистам...
ЧІ БУДЕ ВЗАГАЛІ УКРАЇНА ??
Ти грузин? Я бував у Грузії..
Гарні річ при підготовці пілотів
Є певні рівні вводу в дію авіації...
Досить довгий час навіть профі потребують звикання до нових умов...
Захищені летовища... основні, запасні... маршрути... ну ти ж розумієш...
Слава ЗСУ!
Щоб ворог - не помітив лиха...
Війна - це шлях обману (С) Сунь-Цзи
Вірте в ЗСУ (С) Генерал Залужний
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
2) Неможливо примусити віддати ядерну зброю. Навіть засрану північну корею не змогли. Кучма віддав сам. А українці не протестували, навпаки - переобрали його на другий термін.
3) Для Заходу у 1994 Україна була лише колишньою частиною їх ворога - срср, від якої невідомо чого чекати. Результати українських голосувань підтвердили - нічого доброго від України можна не чекати, адже поки колишній соцтабір вступав в НАТО, українська вата голосувала то за комуняк, соціалістів, СДПУ(о), вітренко, то за прокацапську партію регіонів. Хто хотів убезпечитись від кацапів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а хто хотів дружити з кацапами - привів до себе війну.
4) Захід не вимагав знищувати неядерну зброю. Але українці й не пискнули, коли віддавали і знищували важкі бомбардувальники і ракети не на вшиві 300 км, а аж на 2500 км. Самі винуваті.
5) У кацапів залишається найбільший у світі ядерний арсенал, яким вони погрожують Заходу в разі застосування західної зброї по визнаній території кацапів. Це лише Zеленський міг недбало ставитись до загрози великої війни, а Захід втягуватись у війну не хоче і не мусить ризикувати безпекою 950 мільйонів своїх громадян заради не члена НАТО. Хто хотів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а Україна тоді хотіла дружити з кацапами та голосувала за прокацапських політиків - самі винуваті.