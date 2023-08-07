Для знищення цілей рашистів в окупованому Криму потрібні F-16 та ATACMS, - Повітряні сили

Для ефективного знищення цілей у тимчасово окупованому Криму Україні потрібні винищувачі F-16, а також далекобійні ракети ATACMS.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Літак нам потрібен, безумовно. Ну, крилаті ракети – це крилаті ракети. Є ще оперативно-тактичні комплекси, такі як ATACMS, які можуть вражати об’єкти по балістичній траєкторії на території, зокрема, окупованого Криму. Ми бачимо сьогодні прикуту увагу саме до морського регіону, до Чорного моря, звідки окупанти завдають ударів і літаками ТУ-22М3. Завдають ударів із кораблів ракетами "Калібр" і завдають ударів із берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракетами "Онікс", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що українська ППО не може збивати російські ракети "Онікс". З цієї причини необхідно знищувати самі носії цих ракет.

"Боротися з такими ракетами, як "Калібр", ще можна засобами ППО, але ось, власне, з "Оніксами" і з Х-22, тут потрібні або спеціальні засоби, або знищити, власне, самі носії, джерела ракет, які їх випускають. Це стосується того ж "Бастіону" – простіше знищити сам комплекс на сухопутній території Криму за допомогою цього ж ATACMS або інших засобів . З ракетами боротися нераціонально, тим більше що збити їх дуже складно", - додав він.

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