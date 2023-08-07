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Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міноборони

Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника, який порушив умови договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони на суму понад 2,2 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони. 

"Спір виник між Міністерством оборони України та іноземним постачальником у зв’язку з порушенням останнім умов зовнішньоекономічного договору на поставку захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників та наколінників. Постачальник порушив не тільки строки поставки товару, але й об’єм - було поставлено лише близько11% від загального обсягу товару за договором. Міноборони, у свою чергу, належним чином виконало свої зобов’язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар в повному обсязі так і не надійшов. 

"В березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами. Розгляд спору в міжнародному арбітражі завершився винесенням остаточного арбітражного рішення на користь Міноборони. Таким чином, міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що арбітраж також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони. Зауважується, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.
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Топ коментарі
+7
36,3 млрд. "*****@лі, 2,2 млн. відсудили взад.
Непоганий баланс на користь ***@них "слуг".
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07.08.2023 18:07
+5
А що там з мільярдом долярів які МО ''кудись'' впихнуло?
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07.08.2023 17:37
+5
Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн - це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin
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07.08.2023 17:43
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А що там з мільярдом долярів які МО ''кудись'' впихнуло?
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07.08.2023 17:37 Відповісти
Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн - це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin
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07.08.2023 17:43 Відповісти
36,3 млрд. "*****@лі, 2,2 млн. відсудили взад.
Непоганий баланс на користь ***@них "слуг".
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07.08.2023 18:07 Відповісти
Ну якщо в гривнях то не 2.2 а десь 100 млн, але це суті не змінює.
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07.08.2023 18:14 Відповісти
Нууу... контрагенти вирішили, що міністерство Оборони - це банк, який можна ще й кинуть.
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07.08.2023 18:27 Відповісти
Ні, "контрагенти" вирішили, що МО - це "лох".
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07.08.2023 18:32 Відповісти
Пан коцький-випорожнився?Це ж для таких дибілів як ти, така подача.2,2 млн. ДОЛЯРІВ-запам*ятав?А заборгованість-в гривнах.А так як 1 євро-40 гривен,то треба ж "полякати" зрадофілів...
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07.08.2023 21:42 Відповісти
Яйця по 17 одже зараз по 16.50.
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07.08.2023 17:42 Відповісти
Якщо це прокладка то не дивно, що не вказується. Це ж не військова таємниця.
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07.08.2023 17:43 Відповісти
С иностранных легче получить, чем со своих дочерних.
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07.08.2023 17:53 Відповісти
А також від своїх синовних, жоніних, затьових, тестевих і тещових...
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07.08.2023 18:04 Відповісти
ага...иностранних прокладок с Кайманових островов
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07.08.2023 18:07 Відповісти
К чему такие сложхности. Просто переводятся 9 млрд. на самим созданное Агентство оборонных закупок и другие ГОСУДАРСТВЕННЫЕ структуры ( Спецтехноэкспорт, Укрспецэкспорт, Прогресс) и эти бабки уходят "забугорным поставщикам" Сумма разбивается на мелкие заказазы и потом годами можешь добывать эти деньги в зад.
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07.08.2023 18:24 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

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За прошлую неделю армия рФ выстрелила полмиллиона снарядов! Это в 18(!) раз больше, чем рФ производит. Что подтверждает, что выродки из Китая, Ирана и КНДР снабжают рФ боеприпасами и помогают русским убивать украинцев и разрушать украинские города.
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07.08.2023 18:32 Відповісти
Отсудили еще на значит, что вернули. Вероятно, что уже нечего возвращать. Задумка была в этом.
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07.08.2023 20:28 Відповісти
Куди не кинь... Шапіто...
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08.08.2023 00:52 Відповісти
 
 